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Коноплянка: «Сборной Украины не хватает Ракицкого»

сегодня, 18:39

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка заявил, что украинской национальной команде не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.

Конечно, без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает.

Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек.

Напомним, что недавно Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878 ответил КЭТиК
   55 / 839
сегодня в 19:37
Котёнок. 🐈.Сб Украина и без Катовского выглядит супер. Ребята по делу вышли на евро 2020. Чуйка чует и Крноплянко после евро уведем в ПФЛ.Либо Питере или Краснодара. Как ты думаешь?
Splurgeloa
Splurgeloa ответил Big krendel
   530 / 839
сегодня в 19:30
Хорошее приобретение у Зенита.
Ну как сказать.Удар хороший и пас.А вот в отборе не очень, часто теряет позицию и привозит немало голов.И тут дело в том, что молодеть он не будет.Так прогресса, соответственно, тоже не будет.
Big krendel
Big krendel
   27 / 839
сегодня в 19:27
Хорошее приобретение у Зенита.
Splurgeloa
Splurgeloa
   530 / 839
сегодня в 19:23
Наблюдал за сборной Украины в отборе на ЕВРО 2020.Они неплохо смотрелись и без него.Там хватает молодых ребят на позицию Ракицкого.Прошли весь отбор без поражений а это многого стоит.Так что Ракицкий пусть сосредоточится на игре за Зенит, а украинцы и без не играют отменно.
arzamas
arzamas
   499 / 839
сегодня в 19:17
Плохо! Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.(с)
Гавриленко
Гавриленко
   43 / 839
сегодня в 19:15
А сборной России не хватает петухеева.
Сантус
Сантус
   106 / 839
сегодня в 19:14
Классно вью подрезали...)там он ещё говорит что в длинный пас сборная сейчас не играет,а выходит через короткий и контроль мяча.Зачем подрезали-понятно..)
КЭТиК
КЭТиК
   105 / 839
сегодня в 19:07
А результаты хорошие.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   340 / 839
сегодня в 19:03
Он ещё и штрафные хорошо исполняет
Leha-ha50
Leha-ha50
   3 / 839
сегодня в 19:02
Шевченко очкует просто, держится за свое кресло. Зинченко тоже в России играл и никто его не гнобит , потому как боятся потерять молодого и перспективного. А на Ракицком решили поставить крест, староват и остальным в назидание.
Тройные стандарты!!!
Doping_87
Doping_87
сегодня в 19:00
Ракицкого не хватает и в других командах где его нет.)
Литейный 4
Литейный 4
   6 / 839
сегодня в 18:50
Доскакались. Гыгыгы
cska plus
cska plus
   4 / 839
сегодня в 18:46
Вы сами виноваты.
Ваня лучший
Ваня лучший
   21 / 839
сегодня в 18:45
Тедеска - цэ дiвчiна гарна, а спартачок цэ гарний хлопчiк, да! Шо будэ!!!!
Cremen
Cremen
   176 / 839
сегодня в 18:45
Значит, ему в Зените гораздо уютнее, чем на укроине.
Ваня лучший
Ваня лучший
   21 / 839
сегодня в 18:42
Зеленский как главный в Бандерланде не допустит Ярика, продавшегося москалкам.Цэ нэ гарний хлопчiк
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   274 / 839
сегодня в 18:41
А Филл сказал, что он лишний.
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