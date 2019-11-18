Коноплянка: «Сборной Украины не хватает Ракицкого»

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка заявил, что украинской национальной команде не хватает защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого.
Конечно, без Ракицкого сборная что-то потеряла. Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает.
Помимо того что Ракицкий великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек.
Напомним, что недавно Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
Тройные стандарты!!!
Тройные стандарты!!!