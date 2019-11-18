Полузащитник «Дженоа» Шене: «Я ожидал большего от своей команды»

Полузащитник «Дженоа» поделился мнением об игре своего клуба в нынешнем сезоне Серии А.

Я не удовлетворен тем, как мой клуб начал сезон. Я рассчитывал, что мы наберем больше очков. Радует лишь то, что команда начала прогрессировать. Это показали матчи против «Ювентуса» и «Наполи» – двух лучших команд Серии А.

Мы не опасаемся вылета. Все игроки уверены, что нам по силам финишировать на более высокой позиции.