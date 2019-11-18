Иммобиле – в нападении сборной Италии на матч с командой Армении

сегодня, 21:50

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Армении на матч 10-го тура отборочного цикла ЧЕ -2020. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо.

Италия: Сиригу, Ди Лоренцо, Бонуччи, Романьоли, Бираги, Тонали, Жоржиньо, Барелла, Дзаньоло, Иммобиле, Кьеза.

Армения: Айрапетян, Амбарцумян, Ароян, Чалишир, Ишханян, К. Ованисян, Бабаян, А. Григорян, Артак Едигарян, Барсегян, Карапетян.



Свой прошлый матч в отборе итальянцы завершили победой над боснийцами. Армянская сборная уступила команде Греции.