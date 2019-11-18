Вратари для Кумана

вчера, 18:30

«Соккер.ру» рассказывает о тех, кто должен решить одну из проблем сборной Голландии.

В материале, посвящённому выходу сборной Голландии в финальную стадию чемпионата Европы, отмечалось, что одна из главных проблем «оранжевых» - вратарская. Яспер Силлессен изрядно чудил в игре со сборной Северной Ирландии. Три года без игровой практики не могли не сказаться на игре Яспера, который остаётся первым номером и при Рональде Кумане.

С Яспера Силлессена мы и начнём, раз уж он основной. Хорошо зарекомендовал себя в голландском чемпионате, раз из «Неймегена» позвали в «Аякс». Два года грел лавочку, но потом стал основным. Сначала в клубе, а потом и в сборной, где сдал позиции другой бывший аяксид Мартен Стекеленбург. Яспе лёгок, подвижен, хорош на линии ворот. На выходах ему, правда, не хватает веса, и потому случалось, что в верховой борьбе его оттирали от мяча в рамках правил.

Однако удачная игра в воротах «Аякса» и сборной, а именно Силлессен был основным стражем ворот на успешном для «оранжевых» чемпионате мира 2014, вызвала к нему интерес со стороны многих клубов. Яспер согласился на переход в «Барселону», о чём потом пожалел. «Аякс» без него не пропал, выручил от продажи 15 миллионов и доверил ворота Андре Онане. А вот Силлессен за три сезона в «Барсе» играл нечасто. Что не могло не сказаться на его форме. В сборную его приглашали регулярно, именно в этот период проблема на последнем рубеже стала весьма актуальной. Летом Яспер не выдержал и покинул «Камп Ноу». Был вариант с «Бенфикой», но голландец оказался ближе - в «Валенсии», которая раскошелилась аж на 35 миллионов. При всём уважении к 30-летнему голландцу за такие деньги можно было купить двух Силлессенов. Сказать, что в новом клубе Яспер показывает выдающуюся игру на 35 миллионов было бы преувеличением. От бывшего клуба «Барселоны» он пропустил 5 мячей.

Однако Яспер остаётся первым номером и, скорее всего, будет им на Евро. Куман консервативен и не будет делать резких движений. Кроме того, Силлессен при всех его косяках и трёхлетнем простое остаётся самым опытным стражем ворот страны. Не считая сидящего в запасе «Эвертона» Мартена Стекеленбурга, чей вес перевалил за центнер.

Йерун Зут из ПСВ был вторым в сборной, даже когда не играл Силлессен. Голкипер брабантцев не воспользовался своим шансом тогда и вряд ли воспользуется им в текущем, не лучшем для себя сезоне. Зут тоже хорош на линии и имеет сложности с игрой на перехватах. Но не из-за лёгкости, как Яспер Силлессен, а напротив, из-за излишней грузности. Йерун хорошо начал этот чемпионат Голландии, потом стал «колебаться с генеральной линией партии». В торможении ПСВ есть и его вина, - Зут пропустил несколько необязательных мячей.

Вряд ли Куман рискнёт заменить Силлессена Зутом. Особого смысла в этом нет, а международный опыт говорит в пользу Яспера. Опять же, Йерун проворонил свой шанс обогнать коллегу, когда тот зевал в запасе «Барселоны». Вторым вратарём он останется, а стать первым вряд ли получится.

Марко Бизо из «Алкмара» - один из лучших в Эредивизие уже на протяжении трёх лет. У Бизо сбалансирована игра на линии и на выезде, он хорошо играет ногами. Умеет выручать. В нынешнем чемпионате Голландии Бизо и его команда пропустили меньше всех. Но против Марко есть два аргумента. Он пока ни разу не сыграл в воротах сборной Голландии и довольствуется лишь приглашениями в национальную команду. А во-вторых, Бизо иногда устраивает «дни открытых ворот», когда пропускает всё, что можно пропустить. Редко, но метко. Из восьми пропущенных «Алкмаром» голов четыре пришлись на домашнюю игру с «Херенвеном», где всегда надёжный Бизо сыграл безобразно. У Марко есть шанс войти в окончательную заявку сборной Голландии. Но в качестве третьего вратаря.

В истории голландской сборной было не так много темнокожих вратарей - Стенли Менцо, Михел Ворм и Кеннет Вермеер. У последнего остаётся возможность поехать на чемпионат Европы. Но меньшая, чем у Бизо. Кеннет в прошлом сезоне отвоевал место в воротах «Фейеноорда» у Джастина Бейлоу. Однако Вермеер никогда не отличался стабильностью - ни в «Аяксе», ни «Фейеноорде». Может выручить, а может организовать гол в свои ворота. И то и другое в течение пяти минут. «Соккер.ру» уже писал про проблемы «Фейе» на старте, приведшие к отставке тренера Япа Стама. Вермеер тоже был не безгрешен и пропустил немало совершенно ненужных мячей.

На мой субъективный взгляд, Серджио Падт - сильнейший вратарь Эредивизие. Рослый, но не тяжёлый, подвижный, хладнокровный, мастеровитый, без «сюрпризов» в стиле Вермеера и «критических дней» Бизо. Но у 29-летнего Падта - один недостаток, он играет за «Гронинген», не самый сильный клуб Нидерландов. В родном «Аяксе» Серджио шанса не дали. И как бы Падт не геройствовал в воротах своей скромной команды, вряд ли Куман вызовет в сборную футболиста «Гронингена». Даже на должность третьего вратаря. А напрасно.

Варнер Хан, как и большинство темнокожих вратарей, человек настроения. Играет красиво, умеет выручать. Но порою может отмочить нечто невообразимое. Но текущий сезон голкипер «Херенвена» проводит очень уверенно. Продолжит в том же стиле, - есть шанс попасть в расширенную заявку.

Тим Крул в 2014 году помог сборной Голландии выйти в полуфинал чемпионата мира. Луи ван Гал выпустил Крула вместо Силлессена как раз на серию пенальти. И второй вратарь стал героем серии с командой Коста-Рики. Потом карьера Крула пошла на спад. Во многом из-за многочисленных травм. Но в нынешнем сезоне 31-летний Тим играет в воротах «Норвича» постоянно и неплохо. Большой международный опыт может оказаться козырем Крула, и его шанс попасть в заявку не так мал, как может показаться.

Мартен Пас уверенно дебютировал в воротах «Утрехта», усадив в запас одного из вратарей сборной Дании Давида Йенсена. Конечно, 21-летний Пас не безгрешен, но в целом смотрится прилично. Однако шансов попасть на Евро у Мартена - ноль целых, ноль десятых. Он будет бороться за место в сборной во время следующего отборочного цикла. И не факт, что в качестве футболиста «Утрехта».

Джастин Бейлоу из «Фейеноорда» в прошлом году считался самым перспективным голкипером Эредивизие. Он получил пост основного голкипера в одном из сильнейших клубов страны. Начал за здравие, но потом допустил несколько ошибок. И в «Фейе» посчитали, что Вермеер, при всех его косяках, как-то надёжнее. В этом году Бейлоу ни разу не выходил на поле, и вопрос о его привлечении в сборную потерял актуальность.

Ремко Пасвер мог бы рассчитывать на вызов в сборную Голландии, если бы той руководил Леонид Слуцкий. Леонид Викторович сделал 35-летнего Ремко, много лет сидевшего в запасе, основным и не жалеет об этом. Но за первую сборную Голландии Пасвер может сыграть разве что в FIFA 20.

Мартену Стекеленбургу 37 лет, и вице-чемпион мира 2010 ещё не завершал карьеру. Хотя не играет уже третий сезон. Сидит в «Эвертоне». Рональд Куман прекрасно знает возможности «Стейка», много с ним работал в «Аяксе», «Саутгемптоне» и «Эвертоне». Но если Стекеленбург появится в сборной, то Рональда, мягко говоря, не поймут.

Йоэл Дроммел («Твенте»), Деннис Тегелкамп («Эммен») и Этьен Вассен («Ваалвейк») могут только мечтать о сборной Голландии. Вряд ли их имена есть в записной книжке Кумана. Но всё в их руках. Тот же Дроммел способен вырасти в сильного мастера.