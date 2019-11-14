Франция - Молдавия: Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе хозяев

Стали известны стартовые составы Франции и Молдавии на матч отбора Евро-2020.
Франция: Манданда, Ленгле, Варан, Динь, Павар, Гризманн, Толиссо, Канте, Жиру, Коман, Мбаппе
Молдавия: Кошелев, Посмак, Армаш, Крачун, Ионицэ, Кочук, Платика, Гынсарь, Жардан, Карп, Рата
В составе зборной полно игроков которые могут их заменить как минимум без потери качества(а скорее даже усилят)... но Дешам упёртый... Будет талантливых игроков мариновать, а в старте будут любимчики...
В составе зборной полно игроков которые могут их заменить как минимум без потери качества(а скорее даже усилят)... но Дешам упёртый... Будет талантливых игроков мариновать, а в старте будут любимчики...