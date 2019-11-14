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Франция - Молдавия: Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе хозяев

сегодня, 22:09
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 1Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч идет

Стали известны стартовые составы Франции и Молдавии на матч отбора Евро-2020.

Франция: Манданда, Ленгле, Варан, Динь, Павар, Гризманн, Толиссо, Канте, Жиру, Коман, Мбаппе

Молдавия: Кошелев, Посмак, Армаш, Крачун, Ионицэ, Кочук, Платика, Гынсарь, Жардан, Карп, Рата

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   84 / 876
сегодня в 22:40
молдован сегодня ждёт Оливье на праздничном столе. приятного аппетита.
Artuom
Artuom
   383 / 876
сегодня в 22:37
Дешам упёртый слишком... Есть более молодые центр напы, но нет... Жиру в сборной... Зачем Ленгле, из обороны часто пропускающей Барсы,... вопрос без ответа... только потому что Барсе играет????? Зачем Коман... у него почти нет результативных действий за Баварию... да и по игре не очень, не командный игрок...

В составе зборной полно игроков которые могут их заменить как минимум без потери качества(а скорее даже усилят)... но Дешам упёртый... Будет талантливых игроков мариновать, а в старте будут любимчики...
Рома Олейник
Рома Олейник
   512 / 876
сегодня в 22:16
Четыре атакующих игрока у французов - сейчас это редкость. Дешам вызывает уважение.
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