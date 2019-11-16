ГлавнаяНовости

Россия - Бельгия: Дзюба и Азар выйдут в старте

сегодня, 18:57
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БельгияБельгия20:00 Не начался

Стали известны стартовые составы сборных России и Бельгии на матч отборочного турнира Евро-2020.

Россия: Гильерме, Семёнов, Джикия, С. Петров, Фернандес, Жирков, Зобнин, Ионов, Оздоев, Ал. Миранчук, Дзюба.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Боята, Кастанье, Т. Азар, Витсель, Де Брюйне, Э. Азар, Мертенс, Р. Лукаку.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Нойер и Тер Штеген проведут по одному матчу за сборную в ноябре
Вчера, 18:55 Комментарии3
Чалов и Сулейманов - в старте молодежной сборной России на матч с Латвией
Вчера, 17:25 Комментарии2
Франция - Молдавия: Жиру и Мбаппе выйдут в стартовом составе хозяев
14 ноября Комментарии3
Португалия - Литва: Роналду выйдет в стартовом составе хозяев
14 ноября Комментарии2
Англия - Черногория: Санчо и Кейн выйдут в стартовом составе хозяев
14 ноября Комментарии1
Тэйлор пропустит матчи сборной Уэльса по личным причинам
12 ноября Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LAISMEN
LAISMEN
   341 / 849
сегодня в 19:22
Похоже Дзюба наша единственная надежда.....
cska plus
cska plus
   8 / 849
сегодня в 19:21
Удачи сборной!
cska plus
cska plus
   8 / 849
сегодня в 19:21
Азар в ужасе, его оскорбили.
Gloomy59
Gloomy59
   270 / 849
сегодня в 19:21
Дзюба и Лукаку почти однотипны.
Советую почитатнлям Дзюбы внимательней присмотреться к игре Лукаку, его дриблингу, скорости (учитывая почти одинаковый вес с Дзюбой) и др. ТТ способности бельгийца!!!!!
DarthNeBuL
DarthNeBuL
сегодня в 19:19
0-3
CSKA2012
CSKA2012 ответил time out
   427 / 849
сегодня в 19:18
Слон и моська по европейской мере ))
time out
time out
   38 / 849
сегодня в 19:18
Азар и Дзюба - Давид и Голиаф.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   39 / 849
сегодня в 19:09
Тут бы в сухую не проиграть, нужно чудо, такие сборные по силе как Бельгия, мы обыгрываем раз в 5-10 лет((
BCB
BCB ответил AmIIIeR89
   145 / 849
сегодня в 19:04
Единственная надежда на Куртуа, у нас никакой связи между защитой и нападением. Не верю я в креативность Миранчука в сборной
по новостям складывается впечатление что в сборной играет только дзюба а других просто нет
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   209 / 849
сегодня в 19:02
Единственная надежда на Куртуа, у нас никакой связи между защитой и нападением. Не верю я в креативность Миранчука в сборной
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100