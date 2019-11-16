Россия - Бельгия: Дзюба и Азар выйдут в старте

Стали известны стартовые составы сборных России и Бельгии на матч отборочного турнира Евро-2020.
Россия: Гильерме, Семёнов, Джикия, С. Петров, Фернандес, Жирков, Зобнин, Ионов, Оздоев, Ал. Миранчук, Дзюба.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Боята, Кастанье, Т. Азар, Витсель, Де Брюйне, Э. Азар, Мертенс, Р. Лукаку.
Советую почитатнлям Дзюбы внимательней присмотреться к игре Лукаку, его дриблингу, скорости (учитывая почти одинаковый вес с Дзюбой) и др. ТТ способности бельгийца!!!!!
Советую почитатнлям Дзюбы внимательней присмотреться к игре Лукаку, его дриблингу, скорости (учитывая почти одинаковый вес с Дзюбой) и др. ТТ способности бельгийца!!!!!