Кьеллини: «Манчини - настоящий архитектор»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии в интервью Tuttomercatoweb прокомментировал последние успехи национальной команды в отборочном цикле Евро-2020. Напомним, что вчера сборная Италии разгромила Армению.

Это довольно удивительный результат, я поздравил тренера еще после победы над Боснией.

Он изменил команду за очень короткое время. Он понял, какие рычаги нужно потянуть, чтобы запустить игру.

Он заслуживает уважения, потому что Роберто - настоящий архитектор этого возрождения сборной.