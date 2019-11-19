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Кьеллини: «Манчини - настоящий архитектор»

сегодня, 12:29

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини в интервью Tuttomercatoweb прокомментировал последние успехи национальной команды в отборочном цикле Евро-2020. Напомним, что вчера сборная Италии разгромила Армению

Это довольно удивительный результат, я поздравил тренера еще после победы над Боснией. 

Он изменил команду за очень короткое время. Он понял, какие рычаги нужно потянуть, чтобы запустить игру. 

Он заслуживает уважения, потому что Роберто - настоящий архитектор этого возрождения сборной.

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Все комментарии
marvel777
marvel777
   319 / 833
сегодня в 12:38
Евро покажет
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 12:33
Дзюба так не думает.
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