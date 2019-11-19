Кьеллини: «Манчини - настоящий архитектор»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини в интервью Tuttomercatoweb прокомментировал последние успехи национальной команды в отборочном цикле Евро-2020. Напомним, что вчера сборная Италии разгромила Армению.
Это довольно удивительный результат, я поздравил тренера еще после победы над Боснией.
Он изменил команду за очень короткое время. Он понял, какие рычаги нужно потянуть, чтобы запустить игру.
Он заслуживает уважения, потому что Роберто - настоящий архитектор этого возрождения сборной.