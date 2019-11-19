Манчини: «Мы позитивно смотрим в будущее»

Главный тренер сборной Италии рассказал о подготовке к Евро-2020. Напомним, что вчера сборная Италии разгромила Армению в матче отборочного цикла Евро-2020.

С завтрашнего дня мы начинаем новую историю. С нетерпением ждем возможности провести товарищеские матчи в марте.

Было бы здорово сыграть против двух команд высокого уровня. Германия, Франция, Англия, Испания, - против тех команд, которые лучше нас.

Мы позитивно смотрим в будущее. Нужно следовать программе и дальше. У нас есть время, чтобы подготовиться к турниру.