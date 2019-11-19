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Манчини: «Мы позитивно смотрим в будущее»

сегодня, 12:06

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке к Евро-2020. Напомним, что вчера сборная Италии разгромила Армению в матче отборочного цикла Евро-2020. 

С завтрашнего дня мы начинаем новую историю. С нетерпением ждем возможности провести товарищеские матчи в марте. 

Было бы здорово сыграть против двух команд высокого уровня. Германия, Франция, Англия, Испания, - против тех команд, которые лучше нас. 

Мы позитивно смотрим в будущее. Нужно следовать программе и дальше. У нас есть время, чтобы подготовиться к турниру. 

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Все комментарии
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   132 / 833
сегодня в 12:12
Удачи Италии!
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 12:11
Слабая группа была и ваши победы ничего пока не доказывают.
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