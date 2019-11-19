Саутгейт не знает, будет ли работать со сборной Англии на ЧМ-2022

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Наставник сборной Англии заявил, что не знает, будет ли он возглавлять национальную команду на ЧМ -2022 в Катаре. По словам специалиста, продолжение работы со сборной зависит от выступления коллектива на чемпионате Европы.

Это будет сильно зависеть от того, как мы выступим следующим летом. К тому же, когда у тебя выдалась такая неделя, как была у меня, чувствуешь, что люди могут разлюбить тебя, а если у окружающих нет желания, чтобы ты продолжал работу, это может негативно повлиять на команду.

Отметим, что на прошлой неделе Саутгейт исключил нападающего из состава сборной Англии на матч с Черногорией. Причиной стал конфликт Стерлинга с партнером по команде – защитником . Многие в Англии раскритиковали главного тренера «трех львов» за это решение.