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Саутгейт не знает, будет ли работать со сборной Англии на ЧМ-2022

сегодня, 11:34

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не знает, будет ли он возглавлять национальную команду на ЧМ-2022 в Катаре. По словам специалиста, продолжение работы со сборной зависит от выступления коллектива на чемпионате Европы.    

Это будет сильно зависеть от того, как мы выступим следующим летом. К тому же, когда у тебя выдалась такая неделя, как была у меня, чувствуешь, что люди могут разлюбить тебя, а если у окружающих нет желания, чтобы ты продолжал работу, это может негативно повлиять на команду.

Отметим, что на прошлой неделе Саутгейт исключил нападающего Рахима Стерлинга из состава сборной Англии на матч с Черногорией. Причиной стал конфликт Стерлинга с партнером по команде – защитником Джо Гомесом. Многие в Англии раскритиковали главного тренера «трех львов» за это решение.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   6 / 836
сегодня в 12:34
Всё зависит от результатов Евро.
КЭТиК
КЭТиК
   96 / 836
сегодня в 12:29
В целом все логично: тренер задачу еще не выполнил.
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