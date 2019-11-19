Агент Торрейры: «Смена позиции на поле наказала игрока»

Агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры рассказал о положении игрока в лондонском клубе. Футболист с недавних пор потерял место в основном составе.
Смена позиции на поле наказала игрока. Он больше не чувствует себя уверенно, и мы надеемся, что всё в скором времени изменится.
У нас нет проблем с «Арсеналом», только слова благодарности. Этот клуб позволил Лукасу поиграть в АПЛ. Очевидно, что игроком интересуются и другие клубы, особенно испанские, но я никогда не обсуждал ни с одной командой потенциальный трансфер, потому что мы с большим уважением относимся к «Арсеналу».
«Атлетико»? Я не хочу называть конкретные команды, но могу сказать, что «Атлетико» уже пытался подписать Лукаса два года назад.
Но после всего уже, что произошло, теперь непонятно, что должно произойти, чтобы его уволили.
Его ненавидят фанаты, не понимают игроки, у него откровенные любимчики опять в лице Днобальосов и Ржак, он не понимает, что Торрейра опорник, фанаты уже сами выставили на трансферы Джаку и вернули Озила в основу, команда уже практически проиграла место в ЛЧ, и после этого руководство даже не шевелится.
Это просто ему непостижимо. Кажется, ему нужно отправить "Арсенал" в Шип, чтобы его уволили.
Это руководство войдет в анналы идиотизма.
Но после всего уже, что произошло, теперь непонятно, что должно произойти, чтобы его уволили.
Его ненавидят фанаты, не понимают игроки, у него откровенные любимчики опять в лице Днобальосов и Ржак, он не понимает, что Торрейра опорник, фанаты уже сами выставили на трансферы Джаку и вернули Озила в основу, команда уже практически проиграла место в ЛЧ, и после этого руководство даже не шевелится.
Это просто ему непостижимо. Кажется, ему нужно отправить "Арсенал" в Шип, чтобы его уволили.
Это руководство войдет в анналы идиотизма.