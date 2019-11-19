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Агент Торрейры: «Смена позиции на поле наказала игрока»

сегодня, 12:02

Агент полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейры рассказал о положении игрока в лондонском клубе. Футболист с недавних пор потерял место в основном составе. 

Смена позиции на поле наказала игрока. Он больше не чувствует себя уверенно, и мы надеемся, что всё в скором времени изменится. 

У нас нет проблем с «Арсеналом», только слова благодарности. Этот клуб позволил Лукасу поиграть в АПЛ. Очевидно, что игроком интересуются и другие клубы, особенно испанские, но я никогда не обсуждал ни с одной командой потенциальный трансфер, потому что мы с большим уважением относимся к «Арсеналу». 

«Атлетико»? Я не хочу называть конкретные команды, но могу сказать, что «Атлетико» уже пытался подписать Лукаса два года назад.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 833
сегодня в 12:16
Это все понимают. Одно только донное руководство не может понять, что Эмери - не тренер, все игроки при нем плохо себя чувствуют.

Но после всего уже, что произошло, теперь непонятно, что должно произойти, чтобы его уволили.

Его ненавидят фанаты, не понимают игроки, у него откровенные любимчики опять в лице Днобальосов и Ржак, он не понимает, что Торрейра опорник, фанаты уже сами выставили на трансферы Джаку и вернули Озила в основу, команда уже практически проиграла место в ЛЧ, и после этого руководство даже не шевелится.

Это просто ему непостижимо. Кажется, ему нужно отправить "Арсенал" в Шип, чтобы его уволили.

Это руководство войдет в анналы идиотизма.
cska plus
cska plus
   4 / 833
сегодня в 12:09
Надо играть там где получается.
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