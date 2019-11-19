Агент Торрейры: «Смена позиции на поле наказала игрока»

Агент полузащитника «Арсенала» рассказал о положении игрока в лондонском клубе. Футболист с недавних пор потерял место в основном составе.

Смена позиции на поле наказала игрока. Он больше не чувствует себя уверенно, и мы надеемся, что всё в скором времени изменится.

У нас нет проблем с «Арсеналом», только слова благодарности. Этот клуб позволил Лукасу поиграть в АПЛ . Очевидно, что игроком интересуются и другие клубы, особенно испанские, но я никогда не обсуждал ни с одной командой потенциальный трансфер, потому что мы с большим уважением относимся к «Арсеналу».

«Атлетико»? Я не хочу называть конкретные команды, но могу сказать, что «Атлетико» уже пытался подписать Лукаса два года назад.