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Платини назвал главного наследника Месси и Роналду

сегодня, 11:15

Легендарный французский футболист Мишель Платини порассуждал на тему главных наследников форвардов Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Наследник Месси и Роналду? Мне очень нравится Неймар. И еще есть один мальчик, который играет вместе с ним в ПСЖ...

Мбаппе может стать звездой следующих 10 лет. Мог бы я порекомендовать его «Юве»? Я бы рекомендовал его всем клубам! Я не знаю, есть ли у «Ювентуса» деньги на покупку сейчас, но в будущем оформить его трансфер будет еще сложнее. 

Ранее Платини прокомментировал свое возможное возвращение в «Ювентус».

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Все комментарии
Groove000
Groove000
   41 / 836
сегодня в 12:41
Мбаппе реально топ. А у Неймара одна проблема, которая всё время ему мешает - он очень любит тестировать газоны)
Байкал-38.
Байкал-38. ответил Одержимый хряк
   83 / 836
сегодня в 12:26
Мбаппе что ли мальчик?
Девочка тут только Кристина!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   122 / 836
сегодня в 12:21
Мбаппе что ли мальчик?
cska plus
cska plus
   6 / 836
сегодня в 12:20
Позорно Мбаппе сравнивать с гномом.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 12:06
До Мбаппе было много вундеркиндов, которым пророчили большое будущее. Одного таланта мало.
dimagas2
dimagas2
   136 / 836
сегодня в 12:01
Это он про паредеса))
Брулин
Брулин
   74 / 836
сегодня в 11:53
А ведь будет срач, как пить дать
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