Платини назвал главного наследника Месси и Роналду

Легендарный французский футболист Мишель Платини порассуждал на тему главных наследников форвардов и .

Наследник Месси и Роналду? Мне очень нравится Неймар. И еще есть один мальчик, который играет вместе с ним в ПСЖ ...

Мбаппе может стать звездой следующих 10 лет. Мог бы я порекомендовать его «Юве»? Я бы рекомендовал его всем клубам! Я не знаю, есть ли у «Ювентуса» деньги на покупку сейчас, но в будущем оформить его трансфер будет еще сложнее.