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Шотландия обыграла Казахстан

20 ноября 2019, 00:41
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия3 : 1Логотип футбольный клуб КазахстанКазахстанМатч завершен

Сборная Шотландии обыграла команду Казахстана в рамках отбора на Евро-2020.

Шотландия заняла 3 место в группе (15 очков), а команда Казахстана расположилась на 5 позиции (10 пунктов).

Глазго, стадион Хэмпден Парк

Шотландия - Казахстан 3:1 (0:1)
Голы: МакГинн 48, Нейсмит 64, МакГинн 90+1 - Заунутдинов 34

Шотландия: Маршалл, Палмер, Галлахер, МакКенна, Тайлер, Джек, МакГрегор, Кристи (Флек 83), МакГинн (Армстронг 90+1), Форрест, Нейсмит (Берк 78)
Главный тренер: Кларк Стив.

Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Логвиненко, Суюмбаев, Перцух (Куат 74), Абикен, Шомко, Зайнутдинов, Исламхан (Федин 74), Щеткин (Аимбетов 83)
Главный тренер: Билек Михал.

Предупреждения: Исламхан 22, Абикен 44, Галлахер 66, Марочкин 67, Куат 82

В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 07:03
Начало турнира шотландцев была печальна.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   242 / 831
20 ноября в 06:07
жаль, могли казахи и третьими быть
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
20 ноября в 06:00
Шотландцы могут гордиться.
Байкал-38
Байкал-38
   55 / 831
20 ноября в 04:19
Типа отомстили.
Abverin
Abverin
   48 / 831
20 ноября в 01:01
Это уже без разницы.
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