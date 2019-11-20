Шотландия обыграла Казахстан

Сборная Шотландии обыграла команду Казахстана в рамках отбора на Евро-2020.
Шотландия заняла 3 место в группе (15 очков), а команда Казахстана расположилась на 5 позиции (10 пунктов).
Глазго, стадион Хэмпден Парк
Шотландия - Казахстан 3:1 (0:1)
Голы: МакГинн 48, Нейсмит 64, МакГинн 90+1 - Заунутдинов 34
Шотландия: Маршалл, Палмер, Галлахер, МакКенна, Тайлер, Джек, МакГрегор, Кристи (Флек 83), МакГинн (Армстронг 90+1), Форрест, Нейсмит (Берк 78)
Главный тренер: Кларк Стив.
Казахстан: Непогодов, Марочкин, Малый, Логвиненко, Суюмбаев, Перцух (Куат 74), Абикен, Шомко, Зайнутдинов, Исламхан (Федин 74), Щеткин (Аимбетов 83)
Главный тренер: Билек Михал.
Предупреждения: Исламхан 22, Абикен 44, Галлахер 66, Марочкин 67, Куат 82
В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.