Бельгия отправила шесть мячей в ворота Кипра

Сборная Бельгии одержала победу над командой Кипра в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Бельгия (30 очков) занимает первое место в своей группе, Кипр (10) - четвертый.
Брюссель, Стадион короля Бодуэна
Бельгия - Кипр 6:1 (4:1)
Голы: Бентеке 16, Де Брюйне 36, Де Брюйне 42, Карраско 44, Кристофору 51 (автогол), Бентеке 68 - Иоанну 14
Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайе, Коббо, Карраско, Ванакен, Тилеманс, Азар, Де Брюйне (Прат 68), Бентеке (Ориги 80), Азар (Вершаерен 64)
Главный тренер: Мартинес Роберто.
Кипр: Михаэль, Кириаку, Кристофору , Меркис, Иоанну (Кусулос 67), Уилер, Шполярич (Эфрем 79), Артиматас, Кастанос, Кости (Папулис 81), Сотериу
Главный тренер: Бен Шимон Ран.
Предупреждение: Меркис 20
В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.