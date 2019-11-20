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Бельгия отправила шесть мячей в ворота Кипра

20 ноября 2019, 00:39
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия6 : 1Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Сборная Бельгии одержала победу над командой Кипра в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Бельгия (30 очков) занимает первое место в своей группе, Кипр (10) - четвертый.

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия - Кипр 6:1 (4:1)
Голы: Бентеке 16, Де Брюйне 36, Де Брюйне 42, Карраско 44, Кристофору 51 (автогол), Бентеке 68 - Иоанну 14

Бельгия: Миньоле, Алдервейрелд, Денайе, Коббо, Карраско, Ванакен, Тилеманс, Азар, Де Брюйне (Прат 68), Бентеке (Ориги 80), Азар (Вершаерен 64)
Главный тренер: Мартинес Роберто.

Кипр: Михаэль, Кириаку, Кристофору , Меркис, Иоанну (Кусулос 67), Уилер, Шполярич (Эфрем 79), Артиматас, Кастанос, Кости (Папулис 81), Сотериу
Главный тренер: Бен Шимон Ран.

Предупреждение: Меркис 20

В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 07:05
Потренировались.
ДАША Д
ДАША Д
   190 / 831
20 ноября в 06:04
Бельгийцам все равно кого громить
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 04:55
и желаемым образом увеличили сумму забитых мячей
d_fincher
d_fincher
   45 / 831
20 ноября в 01:19
Порвем Бельгию на евро!
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 831
20 ноября в 00:47
Красивая диклассация, Бельгия набралась опыта на Газпром Арене (Там Зенит разгромил ростов недавно тоже со счетом 6-1, Дзюба хеттрик)
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