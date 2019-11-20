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Нидерланды разгромили Эстонию

20 ноября 2019, 00:38
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды5 : 0Логотип футбольный клуб ЭстонияЭстонияМатч завершен

Сборная Нидерландов уверенно обыграла команду Эстонии в рамках отбора на Евро-2020.

Нидерланды заняли 2 место в группе (19 очков), а Эстония расположилась на последней позиции (1 пункт).

Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена

Нидерланды - Эстония 5:0 (2:0)
Голы: Вейналдум 6, Аке 19, Вейналдум 66, Вейналдум 79, Боаду 87

Нидерланды: Силлессен, Промес, де Лигт, Аке, ван Анхольт, Проппер, де Йонг (Стротман 75), Стенгс, Вейналдум, Депай (Боаду 46), Де Йонг (Вегхорст 63)
Главный тренер: Куман Рональд.

Эстония: Лемпетс, Тенисте (Баранов 61), Тамм, Метс, Калласте, Зенев (Лиивак 76), Антонов, Айнсалу, Оямаа (Каит 83), Васильев, Сорга
Главный тренер: Вулаид Карел.

В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.

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Все комментарии
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   383 / 831
20 ноября в 16:38
Эстония разочарована. Олимпиада 80 пройдёт без великолепных эстонцев.
dok66
dok66
   293 / 831
20 ноября в 15:06
С Эстонией это они могут
abramjan
abramjan
   85 / 831
20 ноября в 09:17
ничего не решающий матч...да и немцам приятно сделали
STVA 1
STVA 1
   108 / 831
20 ноября в 07:05
Ожидаемо...
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 05:12
убедительно
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 04:56
Вот это другое дело.
Y N W A.
Y N W A.
   63 / 831
20 ноября в 02:03
Джорджиньо хеттрикнул, топарь)
obana777
obana777
   87 / 831
20 ноября в 00:44
Не удивительно.
Ice van Reed
Ice van Reed
   363 / 831
20 ноября в 00:41
КРАСАВЦЫ!!!
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