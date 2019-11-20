Нидерланды разгромили Эстонию

Сборная Нидерландов уверенно обыграла команду Эстонии в рамках отбора на Евро-2020.
Нидерланды заняли 2 место в группе (19 очков), а Эстония расположилась на последней позиции (1 пункт).
Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена
Нидерланды - Эстония 5:0 (2:0)
Голы: Вейналдум 6, Аке 19, Вейналдум 66, Вейналдум 79, Боаду 87
Нидерланды: Силлессен, Промес, де Лигт, Аке, ван Анхольт, Проппер, де Йонг (Стротман 75), Стенгс, Вейналдум, Депай (Боаду 46), Де Йонг (Вегхорст 63)
Главный тренер: Куман Рональд.
Эстония: Лемпетс, Тенисте (Баранов 61), Тамм, Метс, Калласте, Зенев (Лиивак 76), Антонов, Айнсалу, Оямаа (Каит 83), Васильев, Сорга
Главный тренер: Вулаид Карел.
В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.