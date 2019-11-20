ГлавнаяНовости

Германия обыграла Северную Ирландию с теннисным счетом

20 ноября 2019, 00:39
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия6 : 1Логотип футбольный клуб Северная ИрландияСеверная ИрландияМатч завершен

Сборная Германии уверенно обыграла команду Северной Ирландии в рамках отбора на Евро-2020.

Германия заняла 1 место в группе (21 пункт), а Северная Ирландия расположилась на 3 позиции (13 очков).

Франкфурт, стадион Коммерцбанк Арена

Германия - Северная Ирландия 6:1 (2:1)
Голы: Гнабри 19, Горецка 43, Гнабри 47, Гнабри 60, Горецка 73, Брандт 90+1 - Смит 7

Германия: тер Штеген, Клостерманн (Штарк 65), Джан, Та, Хектор, Киммих, Кроос, Горецка (Сердар 74), Гюндоган, Брандт, Гнабри (Амири 80)
Главный тренер: Лёв Йоахим.

Северная Ирландия: Пикок-Фэррелл, Смит, Кэткарт, Фланаган, Фергюсон, Дэвис, Эванс (МакЛафлин 65), МакНэйр (Бойс 77), Томпсон, Сэвилл, Магеннис (Лэйвери 83)
Главный тренер: О'Нил Майкл.

В другом матче игрового дня Нидерланды разгромили Эстонию.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ уверенно победил «Лилль»
Сегодня, 00:39 Комментарии3
Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с аутсайдером Бундеслиги
Сегодня, 00:24 ВидеоКомментарии8
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в результативном матче
Вчера, 21:29 Комментарии157
Польша одержала победу над Словенией
20 ноября Комментарии7
Северная Македония обыграла Израиль
20 ноября Комментарии7
Австрия уступила Латвии
20 ноября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   528 / 831
20 ноября в 11:10
Без мотивации Сев. Ирландцы остались, бились как могли в этом отборе, ну и соперники совсем тяжелые попались голландцы с немцами
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Питер Ман
   22 / 831
20 ноября в 09:50
Ахахахах, и тут 6-1, счет вошел в моду после матча Зенит-Ростов. Гыгыггыгыгыгыгыыгггыы Стыдно за Федуна
    ОПС
    ОПС
       530 / 831
    20 ноября в 07:17
    Хорошо
    112910415
    112910415
       67 / 831
    20 ноября в 06:16
    Германия - довольно сильная команда )
    ДСА
    ДСА
       237 / 831
    20 ноября в 06:01
    Ирландцы простого сдались.
    STVA 1
    STVA 1 ответил Leha-ha50
       108 / 831
    20 ноября в 05:58
    На раслабоне видать начинали матчи.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
       383 / 831
    20 ноября в 05:18
    Браво.
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    20 ноября в 04:54
    Нынче это модный счёт.
    Bayern Best
    Bayern Best
       631 / 831
    20 ноября в 03:30
    Что в этой сборной делает Та и Амири?
    Егги пора браться за голову.
    Гнабри огонь!
    Всех с победой!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       131 / 831
    20 ноября в 03:12
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       17 / 831
    20 ноября в 01:33
    Удивительно, но немцы и бельгийцы одержали волевые победы!!!
    Питер Ман
    Питер Ман
       60 / 831
    20 ноября в 00:50
    Ахахахах, и тут 6-1, счет вошел в моду после матча Зенит-Ростов.
    Гыгыггыгыгыгыгыыгггыы
    Стыдно за Федуна
    Знатог
    Знатог
       223 / 831
    20 ноября в 00:48
    нам тоже надо теннисистов взять. Ну типа Кафельникова. Он знает как в футбол играть.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100