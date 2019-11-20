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Россия разгромила Сан-Марино

20 ноября 2019, 00:36
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 5Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России уверенно обыграла команду Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.

Россия заняла 2 место в группе (24 очка), а команда Сан-Марино расположилась на последней позиции (0 пунктов).

Серравалле, стадион Олимпико

Сан-Марино - Россия 0:5 (0:2)
Голы: Кузяев 3, Петров 19, Ал. Миранчук 49, Ионов 56, Комличенко 78

Сан-Марино: А. Симончини, Палацци, Д, Симончини, Витаиоли, Д'Аддарио (Томассини 65), Чензони, Джарди, Лунадеи, Гасперони (Баттистини 46), Бернарди (Хирш 62), Берарди
Главный тренер: Варрелла Франко.

Россия: Шунин, Джикия, Беляев, Кудряшов, Петров, Кузяев, Оздоев (Зобнин 60), Бакаев, Ионов (Головин 59), Ал. Миранчук (Комличенко 66), Дзюба
Главный тренер: Черчесов Станислав.

Предупреждения: Д. Симончини 33, Чензони 45, Оздоев 53, Палацци 54

Судья: Арнасон Торвальдур.

В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Беланов
   212 / 831
20 ноября в 20:21
А я горжусь что я красно белый,для вас мы свиньи но главное что мы не конебомжи
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Ген Геныч
   212 / 831
20 ноября в 20:20
Блин народ не берите всерьез это,я просто ответил шутя тому кто написал что в России население 140 млн.768.тыс
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил dino-hsv
   212 / 831
20 ноября в 20:19
Да я шутя ответил тому кто написал что в России населения 140 млн.768 тыс
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил mortid
   212 / 831
20 ноября в 20:18
И я ответил тому кто написал что 140млн населения в России,ты там смотри внимательнее кому ответил про население,чудик ты
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил andreika20133
   212 / 831
20 ноября в 20:17
Слушай ученик 5 класса,а иди ка ты уроки делать,когда я был мальчонком тогда тебя совсем не было
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил abramjan
   97 / 831
20 ноября в 17:37
успокойся...я понимаю что ты на службе и тебе надо так отвечать)))
Бедняга,так тебе в методичке сказали,но ты можешь даже не стесняясь сказать на какой я службе состою..))))))
Чего вы ж такие смешные-то все?
Человек только высказал свое мнение и сразу попадает в сети спецслужб...,и должен только так отвечать?)))
abramjan
abramjan ответил rubinovyi2
   85 / 831
20 ноября в 16:22
Покажи пальцем,где я утверждаю,что работаю за еду...))) Это же ты пишешь,что на улице грязь,в кармане чисто,в желудке ни крохи..,ну так и поезжай в Сан-Марино,там тебя и накормят,и грязи нет,да и вообще платить будут,за просто так..)))
успокойся...я понимаю что ты на службе и тебе надо так отвечать)))
KURUM
KURUM
   414 / 831
20 ноября в 13:37
    rubinovyi2
    rubinovyi2 ответил abramjan
       97 / 831
    20 ноября в 11:33
    раб я а за еду ты работаешь!!!))...странная логика))..рабская
    Покажи пальцем,где я утверждаю,что работаю за еду...)))
    Это же ты пишешь,что на улице грязь,в кармане чисто,в желудке ни крохи..,ну так и поезжай в Сан-Марино,там тебя и накормят,и грязи нет,да и вообще платить будут,за просто так..)))
    Великолепный
    Великолепный
       192 / 831
    20 ноября в 10:58
    С победой!
    Удачи на Евро!
    Roman73
    Roman73 ответил abramjan
       151 / 831
    20 ноября в 10:08
    только за еду рабы работают...
    Спокойно !
    Мы -не рабы,
    Рабы -немы.
    А мы вона сколько разговариваем.
    Так, что пока есть свободный интернет,
    мы свободны.
    abramjan
    abramjan ответил rubinovyi2
       85 / 831
    20 ноября в 09:55
    Работать не пробовал...? Ну,что-бы хоть с голода не умереть..))))
      rubinovyi2
      rubinovyi2 ответил abramjan
         97 / 831
      20 ноября в 09:41
      только за еду рабы работают...
        Project Pandora
        Project Pandora ответил Roman73
           76 / 831
        20 ноября в 09:31
        Срочно к специалисту, менингит очень опасен.
        abramjan
        abramjan ответил rubinovyi2
           85 / 831
        20 ноября в 09:27
        Работать не пробовал...? Ну,что-бы хоть с голода не умереть..))))
        только за еду рабы работают...
        abramjan
        abramjan
           85 / 831
        20 ноября в 09:26
        сейчас слабых сборных нет)))
        rubinovyi2
        rubinovyi2 ответил Roman73
           97 / 831
        20 ноября в 09:24
        Россия разгромила Сан-Марино, А также победила Гондурас. В квартире холодно, включаю газ, На улице грязь, В кармане чисто, в желудке ни крохи А в магазине -сельдь иваси. Сельдь иваси--поди от...(сюда). Зато полно повозок яндекс-такси. А в Сан- Марино нынче тепло, На выходные едут в Ла-Скала, Болеют за Интер или Милан. И Дзюбу не знают, А также Гильерме, Не видели Ленина, и счастливы тем... Нет вдохновенья на голодный желудок, и муза ушла от меня насовсем, Как я догадался, болеть за Спартак...
        Работать не пробовал...?
        Ну,что-бы хоть с голода не умереть..))))
        Roman73
        Roman73
           151 / 831
        20 ноября в 09:17
        Россия разгромила Сан-Марино,
        А также победила Гондурас.
        В квартире холодно, включаю газ,
        На улице грязь,
        В кармане чисто, в желудке ни крохи
        А в магазине -сельдь иваси.
        Сельдь иваси--поди от...(сюда).
        Зато полно повозок яндекс-такси.
        А в Сан- Марино нынче тепло,
        На выходные едут в Ла-Скала,
        Болеют за Интер или Милан.
        И Дзюбу не знают,
        А также Гильерме,
        Не видели Ленина,
        и счастливы тем...
        Нет вдохновенья на голодный желудок,
        и муза ушла от меня насовсем,
        Как я догадался, болеть за Спартак...
        Ravshan878
        Ravshan878
           73 / 831
        20 ноября в 08:18
        Разгромили. Надо же. Сан Марино. Пишите победили типа сб Ливан или Ямена. На следующий год уведем всех сб настоящие уровень.Евро 2020.
        Clavан
        Clavан
           181 / 831
        20 ноября в 08:09
        Было мало свиней и пошла другая игра.
        Евгений Быстров
        Евгений Быстров
           263 / 831
        20 ноября в 08:04
        Плохо играли.
        Октябрь 1917
        Октябрь 1917
           473 / 831
        20 ноября в 08:02
        Жаль, что Дзюба не забила.
        Константин Белых
        Константин Белых
           123 / 831
        20 ноября в 07:55
        Поаплодируем мастерам кожаного мяча разгромившем сборную главпочтамта. А также восхитимся Дзюбой на которого яростно наяривает Гендос говоря что это король и номер один в России и достоин нового контракта на улученных условиях. Ато вдруг обидится и в АПЛ уйдет. Хорошо еще что усая хоть в раме дырошунина поставил.а не старого негра с ЖД вокзала.
        красноярец
        красноярец
           668 / 831
        20 ноября в 07:53
        Не удивлён.
        starche
        starche
           462 / 831
        20 ноября в 07:53
        Выдающаяся победа над сантехниками и парикмахерами! Браво!
        valt134
        valt134
           121 / 831
        20 ноября в 07:45
        Вилы стрельнули...
        Big krendel
        Big krendel
           33 / 831
        20 ноября в 07:37
        Одолели коварного врага! :)))
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответил ЮЗИК
           144 / 831
        20 ноября в 07:20
        Вот с такими бы соперниками всегда играть
        Да уж ,дай Бог каждому !!! )))))))))))))))))))))))))
        SHMEL
        SHMEL
           114 / 831
        20 ноября в 07:17
        А тем временем Дания и Бельгия ждут нас в группе на евро и потираюи руки...
        karnager
        karnager
           247 / 831
        20 ноября в 07:16
        Дзюба не забил? Фу таким быть! Месси и Роналду даже Литве и Боливии с Нигерией забивают, а этот даже самой слабой команде в рейтинге не забил. Позор, уходи из сборной!
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