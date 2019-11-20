Россия разгромила Сан-Марино,

Сборная России уверенно обыграла команду Сан-Марино в рамках отбора на Евро-2020.
Россия заняла 2 место в группе (24 очка), а команда Сан-Марино расположилась на последней позиции (0 пунктов).
Серравалле, стадион Олимпико
Сан-Марино - Россия 0:5 (0:2)
Голы: Кузяев 3, Петров 19, Ал. Миранчук 49, Ионов 56, Комличенко 78
Сан-Марино: А. Симончини, Палацци, Д, Симончини, Витаиоли, Д'Аддарио (Томассини 65), Чензони, Джарди, Лунадеи, Гасперони (Баттистини 46), Бернарди (Хирш 62), Берарди
Главный тренер: Варрелла Франко.
Россия: Шунин, Джикия, Беляев, Кудряшов, Петров, Кузяев, Оздоев (Зобнин 60), Бакаев, Ионов (Головин 59), Ал. Миранчук (Комличенко 66), Дзюба
Главный тренер: Черчесов Станислав.
Предупреждения: Д. Симончини 33, Чензони 45, Оздоев 53, Палацци 54
Судья: Арнасон Торвальдур.
В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.
Чего вы ж такие смешные-то все?
Человек только высказал свое мнение и сразу попадает в сети спецслужб...,и должен только так отвечать?)))
Чего вы ж такие смешные-то все?
Человек только высказал свое мнение и сразу попадает в сети спецслужб...,и должен только так отвечать?)))
Это же ты пишешь,что на улице грязь,в кармане чисто,в желудке ни крохи..,ну так и поезжай в Сан-Марино,там тебя и накормят,и грязи нет,да и вообще платить будут,за просто так..)))
Это же ты пишешь,что на улице грязь,в кармане чисто,в желудке ни крохи..,ну так и поезжай в Сан-Марино,там тебя и накормят,и грязи нет,да и вообще платить будут,за просто так..)))
Удачи на Евро!
Удачи на Евро!
Мы -не рабы,
Рабы -немы.
А мы вона сколько разговариваем.
Так, что пока есть свободный интернет,
мы свободны.
Мы -не рабы,
Рабы -немы.
А мы вона сколько разговариваем.
Так, что пока есть свободный интернет,
мы свободны.
Ну,что-бы хоть с голода не умереть..))))
Ну,что-бы хоть с голода не умереть..))))
А также победила Гондурас.
В квартире холодно, включаю газ,
На улице грязь,
В кармане чисто, в желудке ни крохи
А в магазине -сельдь иваси.
Сельдь иваси--поди от...(сюда).
Зато полно повозок яндекс-такси.
А в Сан- Марино нынче тепло,
На выходные едут в Ла-Скала,
Болеют за Интер или Милан.
И Дзюбу не знают,
А также Гильерме,
Не видели Ленина,
и счастливы тем...
Нет вдохновенья на голодный желудок,
и муза ушла от меня насовсем,
Как я догадался, болеть за Спартак...
А также победила Гондурас.
В квартире холодно, включаю газ,
На улице грязь,
В кармане чисто, в желудке ни крохи
А в магазине -сельдь иваси.
Сельдь иваси--поди от...(сюда).
Зато полно повозок яндекс-такси.
А в Сан- Марино нынче тепло,
На выходные едут в Ла-Скала,
Болеют за Интер или Милан.
И Дзюбу не знают,
А также Гильерме,
Не видели Ленина,
и счастливы тем...
Нет вдохновенья на голодный желудок,
и муза ушла от меня насовсем,
Как я догадался, болеть за Спартак...