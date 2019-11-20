Уэльс обыграл Венгрию и оформил выход на Евро-2020

Сборная Уэльса одержала победу над командой Венгрии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Уэльс (14 очков) располагается на втором месте в своей группе, Венгрия (12) - предпоследняя.
Кардифф, стадион Кардифф Сити
Уэльс - Венгрия 2:0 (1:0)
Голы: Рэмзи 15, Рэмзи 47
Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Мепхэм, Дэвис, Аллен, Моррелл (Ампаду 50), Бэйл (Уилсон 88), Рэмзи, Джеймс, Мур
Главный тренер: Гиггз Райан.
Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Ланг, Надь, Паткаи, Надь (Ковач 60), Джуджак (Варга 72), Собослои, Саллай (Холендер 83), Салаи
Главный тренер: Росси Марко.
Предупреждения: Паткаи 67, Ковач 71, Локайер 72, Джеймс 88
В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.
Ремзи и Бейл были лучшими на прошлом чемпионате.
Уэльс --команда минимум уровня России.
Не достижение ли для британской провинции ?
Ремзи и Бейл были лучшими на прошлом чемпионате.
Уэльс --команда минимум уровня России.
Не достижение ли для британской провинции ?
не то что у Австрии и поляков.
не то что у Австрии и поляков.