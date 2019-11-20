ГлавнаяНовости

Уэльс обыграл Венгрию и оформил выход на Евро-2020

20 ноября 2019, 00:34
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс2 : 0Логотип футбольный клуб ВенгрияВенгрияМатч завершен

Сборная Уэльса одержала победу над командой Венгрии в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Уэльс (14 очков) располагается на втором месте в своей группе, Венгрия (12) - предпоследняя.

Кардифф, стадион Кардифф Сити

Уэльс - Венгрия 2:0 (1:0)
Голы: Рэмзи 15, Рэмзи 47

Уэльс: Хеннесcи, Робертс, Локайер, Мепхэм, Дэвис, Аллен, Моррелл (Ампаду 50), Бэйл (Уилсон 88), Рэмзи, Джеймс, Мур
Главный тренер: Гиггз Райан.

Венгрия: Гулачи, Ловренчич, Барат, Ланг, Надь, Паткаи, Надь (Ковач 60), Джуджак (Варга 72), Собослои, Саллай (Холендер 83), Салаи
Главный тренер: Росси Марко.

Предупреждения: Паткаи 67, Ковач 71, Локайер 72, Джеймс 88

В параллельном матче сборная России одержала крупную победу над Сан-Марино.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ уверенно победил «Лилль»
Сегодня, 00:39 Комментарии3
Дортмундская «Боруссия» потеряла очки в матче с аутсайдером Бундеслиги
Сегодня, 00:24 ВидеоКомментарии8
«Локомотив» обыграл «Тамбов» в результативном матче
Вчера, 21:29 Комментарии157
Польша одержала победу над Словенией
20 ноября Комментарии7
Северная Македония обыграла Израиль
20 ноября Комментарии7
Австрия уступила Латвии
20 ноября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan ответил Крестовский баклан
   85 / 831
20 ноября в 09:46
Рэмзи пришел и затащил сборную на Евро. Не то что распиаренный сливочный бегунок аххах.
бэйл копит силы что бы навалять барселонскому болоту))
DXTK
DXTK
   200 / 831
20 ноября в 09:00
очень рад за сборную Гиггза.
Roman73
Roman73
   151 / 831
20 ноября в 08:25
Значительное событие вечера.
Ремзи и Бейл были лучшими на прошлом чемпионате.
Уэльс --команда минимум уровня России.
Не достижение ли для британской провинции ?
Броник
Броник
   267 / 831
20 ноября в 08:04
Уэльс с выходом.
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   349 / 831
20 ноября в 07:53
Рэмзи пришел и затащил сборную на Евро. Не то что распиаренный сливочный бегунок аххах.
cska plus
cska plus
   14 / 831
20 ноября в 07:06
Рэмзи красава!
КЭТиК
КЭТиК
   106 / 831
20 ноября в 07:04
Это был центральный матч тура.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   138 / 831
20 ноября в 01:18
В этой группе хорошие сборные попались
не то что у Австрии и поляков.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100