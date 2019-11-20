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Словакия обыграла Азербайджан

20 ноября 2019, 00:40
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 0Логотип футбольный клуб АзербайджанАзербайджанМатч завершен

Сборная Словакия уверенно обыграла команду Азербайджана в рамках отбора на Евро-2020.

Словакия заняла 3 место в группе (13 очков), а команда Азербайджана расположилась на последней позиции (1 пункт).

Трнава, стадион Сити Арена Трнава

Словакия - Азербайджан 2:0 (1:0)
Голы: Боженик 19, Гамшик 86

Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьёмбер, Шкриньяр, Ханко, Куцка (Дуда 85), Лоботка, Гамшик, Беро, Боженик (Мраз 77), Хараслин (Дуриш 71)
Главный тренер: Гапал Павел.

Азербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Гусейнов, Кривоцюк (Халилзаде 73), Гараев, Эдди (Джамалов 46), Искендерли, Гусейнов (Дадашов 79), Рахимов, Шейдаев
Главный тренер: Юрчевич Никола.

Предупреждения: Эдди 45, Гусейнов 45, Хараслин 62, Шкриньяр 82, Халилзаде 88

В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
20 ноября в 21:26
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 831
    20 ноября в 21:18
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
         5 / 831
      20 ноября в 21:17
      Пришел тебе его поглубже затолкать ахаха
      Не по Сеньке шапка. Аха-ха)
      Я же не ослик, а вы только над ними и можете издеваться. Аха-ха)
      You will never walk alone
      You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
         156 / 831
      20 ноября в 21:14
        Князь сажал врагов на посох
        Князь сажал врагов на посох ответил You will never walk alone
           5 / 831
        20 ноября в 21:06
        Кто бы говорил, глорик покорителей серии б пхаха
          You will never walk alone
          You will never walk alone ответил Князь сажал врагов на посох
             156 / 831
          20 ноября в 20:07
          Кто бы говорил, глорик покорителей серии б пхаха
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох
             5 / 831
          20 ноября в 18:30
          Днари пали. Да чего уж там пали? Они и не поднимались никогда.)
          cska plus
          cska plus
             14 / 831
          20 ноября в 07:04
          Арбузники совсем плохо выглядели на этом отборе.
          Байкал-38.
          Байкал-38.
             86 / 831
          20 ноября в 05:29
          Всё равно пролёт
          ДСА
          ДСА
             237 / 831
          20 ноября в 04:50
          Так и должно было быть.
          Kurt Bekelman
          Kurt Bekelman
             138 / 831
          20 ноября в 01:19
          на 77 минуте воспитанник Зенита появился
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