Словакия обыграла Азербайджан

Сборная Словакия уверенно обыграла команду Азербайджана в рамках отбора на Евро-2020.
Словакия заняла 3 место в группе (13 очков), а команда Азербайджана расположилась на последней позиции (1 пункт).
Трнава, стадион Сити Арена Трнава
Словакия - Азербайджан 2:0 (1:0)
Голы: Боженик 19, Гамшик 86
Словакия: Дубравка, Пекарик, Дьёмбер, Шкриньяр, Ханко, Куцка (Дуда 85), Лоботка, Гамшик, Беро, Боженик (Мраз 77), Хараслин (Дуриш 71)
Главный тренер: Гапал Павел.
Азербайджан: Балаев, Гусейнов, Мустафазаде, Гусейнов, Кривоцюк (Халилзаде 73), Гараев, Эдди (Джамалов 46), Искендерли, Гусейнов (Дадашов 79), Рахимов, Шейдаев
Главный тренер: Юрчевич Никола.
Предупреждения: Эдди 45, Гусейнов 45, Хараслин 62, Шкриньяр 82, Халилзаде 88
В другом матче игрового дня Бельгия разгромила Кипр.
You will never 91 a girls. Donkeys first of all
Аха-ха)
You will never 91 a girls. Donkeys first of all
Аха-ха)
Я же не ослик, а вы только над ними и можете издеваться. Аха-ха)
Я же не ослик, а вы только над ними и можете издеваться. Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)