Моуриньо: «Мне не терпится начать работу»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал своё назначение на пост наставника лондонского клуба.
Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе.
АЗАЗАЗАЗА ору просто!!! Уинкс - прощай, кто там еще из молодых - ищите себе клубы уже)) шанс есть только у опорников ростом 190см - остальные на выход)))
АЗАЗАЗАЗА ору просто!!! Уинкс - прощай, кто там еще из молодых - ищите себе клубы уже)) шанс есть только у опорников ростом 190см - остальные на выход)))
Следующий клуб в карьере Моуриньо - Арсенал. Жозе просил не занимать :)))
Следующий клуб в карьере Моуриньо - Арсенал. Жозе просил не занимать :)))
За какое время, зависит от того как примут его лидеры клуба.
Многие болелы кур были хейтерами Мавра, теперь придется и потопить за него)))
За какое время, зависит от того как примут его лидеры клуба.
Многие болелы кур были хейтерами Мавра, теперь придется и потопить за него)))