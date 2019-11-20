Моуриньо: «Мне не терпится начать работу»

Новый главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал своё назначение на пост наставника лондонского клуба.

Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе.