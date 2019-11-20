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Моуриньо: «Мне не терпится начать работу»

20 ноября 2019, 10:13

Новый главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал своё назначение на пост наставника лондонского клуба.

Я очень рад присоединиться к клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Мне не терпится начать работу с такими высококлассными игроками и молодыми ребятами академии. Работа с этими игроками — вот что меня привлекло в этом клубе.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил makkie
   210 / 831
20 ноября в 21:02
Будет как минимум интересно. Следующий клуб в карьере Моуриньо - Арсенал. Жозе просил не занимать :)))
ТруЛандон! ВестХэм, Кристал и Фулхэм.в шорт-листе Жозэ на ближайшие 10 лет.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил dzvinka
   155 / 831
20 ноября в 19:49
о да, моур умеет развивать молодые таланты как никто другой АЗАЗАЗАЗА ору просто!!! Уинкс - прощай, кто там еще из молодых - ищите себе клубы уже)) шанс есть только у опорников ростом 190см - остальные на выход)))
ну чем Гарик Бэйл не молодой талант?! совсем недавно научился играть в гольф.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил azkan
   155 / 831
20 ноября в 19:48
Маур добьется результата. С чем и поздравляю болельщиков ТТХ. За какое время, зависит от того как примут его лидеры клуба. Многие болелы кур были хейтерами Мавра, теперь придется и потопить за него)))
а то Жозэ потопит Шпор.
Neymar 10
Neymar 10
   450 / 831
20 ноября в 14:06
щас закупиться новыми " Фредами " и вперёд , покорять Чемпионшип !!! Удачи Моуру в этом нелегком деле !
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
20 ноября в 13:28
о да, моур умеет развивать молодые таланты как никто другой
АЗАЗАЗАЗА ору просто!!! Уинкс - прощай, кто там еще из молодых - ищите себе клубы уже)) шанс есть только у опорников ростом 190см - остальные на выход)))
makkie
makkie
   24 / 831
20 ноября в 11:13
Будет как минимум интересно.
Следующий клуб в карьере Моуриньо - Арсенал. Жозе просил не занимать :)))
VIPded
VIPded
   68 / 831
20 ноября в 11:03
Ну наконец-то... Ждем шкандалов! )))
azkan
azkan
   257 / 831
20 ноября в 11:01
Маур добьется результата. С чем и поздравляю болельщиков ТТХ.
За какое время, зависит от того как примут его лидеры клуба.
Многие болелы кур были хейтерами Мавра, теперь придется и потопить за него)))
Ptaha91
Ptaha91
   270 / 831
20 ноября в 11:00
интересно конечно, может у Маура лучше получится тренировать средний клуб, а то в последнее время с топами не очень получалось
Зейский
Зейский
   394 / 831
20 ноября в 10:32
По тренеру и команда, напоминающая наших свиней.
sparxx2
sparxx2 ответил ДАША Д
   526 / 831
20 ноября в 10:29
Теперь в руках у него не суперклуб, придется попотеть.
    ДАША Д
    ДАША Д
       190 / 831
    20 ноября в 10:24
    Теперь в руках у него не суперклуб, придется попотеть.
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