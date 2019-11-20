Леви: «Моуриньо - один из самых успешных тренеров»

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера команды.
Пригласив Жозе, мы заполучили одного из самых успешных футбольных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуриньо завоёвывал трофеи в каждом клубе, в котором работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придёт энергия и вера в успех.
Жозэ действительно талантливый стратег,только вот он переквалифицировался. Теперь он выбивает себе контракты и это его Трофеи. А ведь не дождавшись мешков,решил всё таки воспользоваться случаем(на безрыбье и рак щука) и возглавить Шпор. Всё таки АПЛ это топ лига. снова драйвовые журналисты.которые из мухи слона могут сделать - это та среда,которая нужна Жозэ. Ему надо,что бы о нём говорили,неважно хорошее или плохое,второе даже лучше запоминается. Теперь необходимо вылететь из ЛЧ и перескочить в ЛЕ и там искать счастье,которое впринципе по зубам. Через трофей вернуться в ЛЧ,если же Жозэ всё ещё стратег.В АПЛе главное удержаться в первой десятке,акцент надо делать на победу в ЛЕ. Если у Жозэ ничего не получится,кроме неустойки,то можно смело отмазаться,что не дали денег на трансферы.даже 500 лямов,для успеха это мизер,хотя и этих не дадут. Поэтому отмазка у Моуриньо всегда на мази.
Топ-клубы уже дали понять Особенному,что они в нём не нуждаются.надо довольствовать средним эшелоном.
Жозэ действительно талантливый стратег,только вот он переквалифицировался. Теперь он выбивает себе контракты и это его Трофеи. А ведь не дождавшись мешков,решил всё таки воспользоваться случаем(на безрыбье и рак щука) и возглавить Шпор. Всё таки АПЛ это топ лига. снова драйвовые журналисты.которые из мухи слона могут сделать - это та среда,которая нужна Жозэ. Ему надо,что бы о нём говорили,неважно хорошее или плохое,второе даже лучше запоминается. Теперь необходимо вылететь из ЛЧ и перескочить в ЛЕ и там искать счастье,которое впринципе по зубам. Через трофей вернуться в ЛЧ,если же Жозэ всё ещё стратег.В АПЛе главное удержаться в первой десятке,акцент надо делать на победу в ЛЕ. Если у Жозэ ничего не получится,кроме неустойки,то можно смело отмазаться,что не дали денег на трансферы.даже 500 лямов,для успеха это мизер,хотя и этих не дадут. Поэтому отмазка у Моуриньо всегда на мази.
Топ-клубы уже дали понять Особенному,что они в нём не нуждаются.надо довольствовать средним эшелоном.
ему отбашляли неустойку 1 раз, потом нашлись еще ребята в розовом которые отбашляли второй раз))) и тут ты, старый еврей в приступе, незнаю чего, решил отбашлять ему и в третий раз))))
КАК, скажите мне как у Мэндеша получается продавать просроченные продукты дороже свежих??)))
Жорже Мэндеш - троль 80 уровня, он уделал леви!!! это просто жир.
ему отбашляли неустойку 1 раз, потом нашлись еще ребята в розовом которые отбашляли второй раз))) и тут ты, старый еврей в приступе, незнаю чего, решил отбашлять ему и в третий раз))))
КАК, скажите мне как у Мэндеша получается продавать просроченные продукты дороже свежих??)))
Жорже Мэндеш - троль 80 уровня, он уделал леви!!! это просто жир.
Посмотрим, что джу запоёт, когда жазина у него будет просить немалые деньги на трансы. ))
Посмотрим, что джу запоёт, когда жазина у него будет просить немалые деньги на трансы. ))
Чем вообще бесплодие, конечно это лучше)))))
Чем вообще бесплодие, конечно это лучше)))))