Леви: «Моуриньо - один из самых успешных тренеров»

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви прокомментировал назначение на пост главного тренера команды.

Пригласив Жозе, мы заполучили одного из самых успешных футбольных специалистов. У него гигантский опыт, он способен вдохновлять команду и является великолепным тактиком. Моуриньо завоёвывал трофеи в каждом клубе, в котором работал. Мы верим, что с ним в раздевалку придёт энергия и вера в успех.