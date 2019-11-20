Гиггз: «Потрясающие ощущения после выхода на Евро»

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал выход своей команды на Евро-2020 после победы над командой Венгрии.

Ощущения потрясающие. Мы восстановились после двухлетних поражений. Парни показали целеустремленность и мастерство, они заслужили аплодисменты.

С тех пор, как я возглавил сборную, мы провели отличную работу с молодежью, но необходимо соблюдать баланс, так как без опытных футболистов мы бы не добились успеха. Я попросил их вновь взойти на вершину – и они это сделали. Мы сыграли великолепно. Я полностью доволен. И не только я, но и весь тренерский штаб, персонал, игроки и вся страна. Это наша общая заслуга. У меня не получилось этого, когда я был игроком, но сейчас я счастлив.

Вывести команду, свою страну на Евро, на крупный международный турнир – для меня нет ничего лучше.