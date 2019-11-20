Крауч - об увольнении Почеттино: «Я поражен решением „Тоттенхэма“»

Бывший футболист «Тоттенхэма» Питер Крауч раскритиковал решение клуба об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.
Я поражен решением «Тоттенхэма». Я знаю, что результаты были плохими, и я понимаю, почему лучшие команды принимают меры, когда их участие в следующем сезоне Лиги чемпионов под угрозой, но смешно думать, что Почеттино внезапно потерял свою искру. Он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Другие клубы, которые не привыкли к этой стадии, поставили бы памятник тренеру, который вывел их на самый главный матч в клубном футболе. Боюсь, что «Тоттенхэм» еще пожалеет об этом решении.
но вот назначение моура - это фейспалм))) да , он возможно поставить автобус и выровняет в этом сезоне - но в сколь нибуть долгострочной перспективе - команде и колективу в целом - п****а))) хахахаха А если еще и задержится в клубе на больше чем год - то и вполне приличную академку кур распустит по миру)))
но вот назначение моура - это фейспалм))) да , он возможно поставить автобус и выровняет в этом сезоне - но в сколь нибуть долгострочной перспективе - команде и колективу в целом - п****а))) хахахаха А если еще и задержится в клубе на больше чем год - то и вполне приличную академку кур распустит по миру)))