ГлавнаяНовости

Крауч - об увольнении Почеттино: «Я поражен решением „Тоттенхэма“»

20 ноября 2019, 10:06

Бывший футболист «Тоттенхэма» Питер Крауч раскритиковал решение клуба об увольнении Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

Я поражен решением «Тоттенхэма». Я знаю, что результаты были плохими, и я понимаю, почему лучшие команды принимают меры, когда их участие в следующем сезоне Лиги чемпионов под угрозой, но смешно думать, что Почеттино внезапно потерял свою искру. Он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов. Другие клубы, которые не привыкли к этой стадии, поставили бы памятник тренеру, который вывел их на самый главный матч в клубном футболе. Боюсь, что «Тоттенхэм» еще пожалеет об этом решении.
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лэмпард: «Я не возглавлю „Тоттенхэм“»
Сегодня, 00:03 Комментарии8
Галлиани: «Ибрагимович повысит уровень Серии А»
Вчера, 23:45 Комментарии1
Пиоли: «Ибрагимович - чемпион»
Вчера, 23:29 Комментарии0
Роналду прокомментировал непопадание в заявку на матч с «Аталантой»
Вчера, 22:49 Комментарии14
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
Вчера, 20:30 Комментарии19
Шевченко: «Ибрагимович способен существенно помочь „Милану“»
Вчера, 19:12 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
   77 / 831
20 ноября в 13:37
увольнение Почета нормально, ему самому надо было уходить летом после финала.
но вот назначение моура - это фейспалм))) да , он возможно поставить автобус и выровняет в этом сезоне - но в сколь нибуть долгострочной перспективе - команде и колективу в целом - п****а))) хахахаха А если еще и задержится в клубе на больше чем год - то и вполне приличную академку кур распустит по миру)))
fantazior
fantazior
   775 / 831
20 ноября в 11:49
сказал все по делу, во истину пожалеет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100