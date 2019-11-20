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Моуриньо будет зарабатывать в два раза больше, чем Почеттино

20 ноября 2019, 12:28

Стали известны финансовые детали контракта между «Тоттенхэмом» и новым главным тренером команды Жозе Моуриньо.

По условиям контракта португальский специалист будет зарабатывать 15 млн фунтов (почти 17,5 млн евро). Таким образом, оклад Моуриньо почти в два раза превосходит сумму, которую получал прежний наставник «шпор» Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   240 / 831
20 ноября в 23:44
Мауру успехов в Тотене пожелаю, а его контракт нормальный для тренера с такими успехами.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
20 ноября в 18:34
у меня складывается впечатление,что у Жозэ есть геномы Остапа Ибрагимовича(не путать с балканским шведом), ведь выбить у Леви жирный контракт,это надо быть во-истину Спешн Уан!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
20 ноября в 18:03
Смотрю Леви трансформируется из скупердяя в щедрого Босса. Жозэ умеет впечатлять и менять людей, всё таки опыт. Теперь ждём через месяц гламурные шмотки от 50лямов.
112910415
112910415
   67 / 831
20 ноября в 16:51
сказав А, приходится говорить и Б ...
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил azkan
   81 / 831
20 ноября в 16:50
За такие бабки любой и родину продаст,а ты про клуб,пустяки.
cannongun
cannongun
   228 / 831
20 ноября в 16:47
лысый еврей явно что-то знал заранее
abramjan
abramjan ответил Виссарионович
   85 / 831
20 ноября в 16:20
Ждем Почеттино в Барсе)
хехе...а гномяра добро даст?)))
abramjan
abramjan ответил dzvinka
   85 / 831
20 ноября в 16:18
е еще ж неустойку платить 20 лямов следующей осенню))) ахахха леви, ахахаха
ой!..я вас умоляю!..и где вы видели глупого еврея!!?...это какойто коварный план
Pervomaez
Pervomaez
   449 / 831
20 ноября в 15:13
Где хоть один трофей? То-то и оно. Маур это в первую очередь психолог а кто такой почетино раз стрельнуло и все сдулся, глупо их сравнивать всем нужен результат
Beka_byaka
Beka_byaka
   792 / 831
20 ноября в 14:52
Воспользовались услугами Почетино в трудные времена, который управлял ТТХ без трансферов, причем считаю что успешно, достроили стадион и уволили.
kotmyshka
kotmyshka
   218 / 831
20 ноября в 14:08
кто-то сомневался?
Klaus-S
Klaus-S
   216 / 831
20 ноября в 13:55
Вот жучара. Что у Жозе не отнять, так это умение показать свою необходимость клубу и вытрясти из владельцев выгодный ему контракт.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
   798 / 831
20 ноября в 13:44
А пользы от него будет в два раза меньше.
Cremen
Cremen
   59 / 831
20 ноября в 13:35
    cska plus
    cska plus
       14 / 831
    20 ноября в 13:28
    Это было и ежу понятно.
    mangoх12
    mangoх12 ответил Roman Borovikov
       54 / 831
    20 ноября в 13:27
    Ошибку допустили, Моуриньо в АПЛ в последние годы даже при больших бюджетах ни чего не смог сделать, а здесь рассыпающийся Тоттенхем((
    Поэтому и взяли этого чудика чтобы игроки не разбежались. А Моур со звездами кои в МЮ или Реале были работать не умеет ему удобнее не самый звездный состав от которого не ждут максимальный результат
    Nazi
    Nazi
       196 / 831
    20 ноября в 13:26
    Леви оказался непроглядным тупицей :)

    Убрать Почеттино и взять в два раза дороже Моура это надо додуматься :)

    Вскоре будем читать новости с нытьем португала :)
    dzvinka
    dzvinka
       77 / 831
    20 ноября в 13:26
    е еще ж неустойку платить 20 лямов следующей осенню))) ахахха леви, ахахаха
    azkan
    azkan
       257 / 831
    20 ноября в 13:17
    Мауриньо в 2015 году: Я бы никогда не смог возглавить ТТХ, я слишком люблю болельщиков Челси.
    Мауриньо в 2019: Пох..! Пляшем с курами!
    VIPded
    VIPded
       68 / 831
    20 ноября в 13:09
    Асабливый уже всего для себя добился. А шпоры теперь пусть копят на неустойку...)))
    Виссарионович
    Виссарионович
       74 / 831
    20 ноября в 13:06
    Ждем Почеттино в Барсе)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       6 / 831
    20 ноября в 13:03
    Черчесов негодует
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       34 / 831
    20 ноября в 12:52
    Ошибку допустили, Моуриньо в АПЛ в последние годы даже при больших бюджетах ни чего не смог сделать, а здесь рассыпающийся Тоттенхем((
    sihafazatron
    sihafazatron
       7 / 831
    20 ноября в 12:38
    прям как в анекдоте:
    Пришел мужик к священнику и говорит: "Я грех совершил. Обманул еврея..."
    Батюшка отвечает: "Это — не грех. Это — чудо!"
    Сантус
    Сантус
       72 / 831
    20 ноября в 12:38
    Странно..другие пишут что зарплата такая же как была у Поча и не 15 а 13 лямов.Наверное бонусы уже плюсанули...:)
    Ptaha91
    Ptaha91
       270 / 831
    20 ноября в 12:36
    и неустойку в два раза больше платить придется)
    ДАША Д
    ДАША Д
       190 / 831
    20 ноября в 12:31
    Уж лучше Почеттино оставить.
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