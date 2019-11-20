Моуриньо будет зарабатывать в два раза больше, чем Почеттино

Стали известны финансовые детали контракта между «Тоттенхэмом» и новым главным тренером команды Жозе Моуриньо.
По условиям контракта португальский специалист будет зарабатывать 15 млн фунтов (почти 17,5 млн евро). Таким образом, оклад Моуриньо почти в два раза превосходит сумму, которую получал прежний наставник «шпор» Маурисио Почеттино.
Убрать Почеттино и взять в два раза дороже Моура это надо додуматься :)
Вскоре будем читать новости с нытьем португала :)
Убрать Почеттино и взять в два раза дороже Моура это надо додуматься :)
Вскоре будем читать новости с нытьем португала :)
Мауриньо в 2019: Пох..! Пляшем с курами!
Мауриньо в 2019: Пох..! Пляшем с курами!
Пришел мужик к священнику и говорит: "Я грех совершил. Обманул еврея..."
Батюшка отвечает: "Это — не грех. Это — чудо!"
Пришел мужик к священнику и говорит: "Я грех совершил. Обманул еврея..."
Батюшка отвечает: "Это — не грех. Это — чудо!"