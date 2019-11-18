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Президент «Ростова»: «Мы не хотим продавать лидеров команды»

сегодня, 16:47

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о финансовых проблемах клуба. В частности, он заявил, что «Ростов», несмотря на трудности, не намерен продавать лидеров команды.

Мы не хотим идти путем самой простой финансовой «хирургии» – продавать  лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав. Для того чтобы мы решились на такую «хирургию», игрок должен сам изъявить желание покинуть клуб, либо мы должны получить очень выгодное предложение. Да, бывают трудности, как было с трансфером Михи Мевли, когда нам пришлось закрывать налоги от выступления в Лиге чемпионов, которые были до нас. Также мы рассчитались со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами того периода, погасили большой объем кредиторской задолженности, но всплывали какие-то старые-новые долги, большую их часть мы не признаем и готовы решать в судебном порядке. Этот процесс очень затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста.     

Напомним, ранее СМИ сообщили, что из «Ростова» зимой могут уйти главный тренер Валерий Карпин и шесть игроков основного состава.

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Бомж немытый
Бомж немытый ответил Батон Судьбы
   423 / 841
сегодня в 18:25
А ты чего так быстро с Миши Вилкова слился на Бомж немытый? ))))))
Мишу вашего сослали в ФНЛ, пусть передохнет)))
Батон Судьбы
Батон Судьбы ответил Бомж немытый
сегодня в 18:24
Степан, писал бы с Литейного. Зачем постоянно с разных клонов в модерке пишешь?
А ты чего так быстро с Миши Вилкова слился на Бомж немытый? ))))))
plusnindimon
plusnindimon ответил Батон Судьбы
   361 / 841
сегодня в 18:23
Вот это висит больше часа: Бомж немытый Сегодня 17:03 Лучше бы зенит расформировали. А вот это через 30 секунд закрыли: Литейный 4 Сегодня 18:00 Лучше свиней расформировать. В чемпионате аутсайдеры, в Лиге Европы от них один смех. Гыгыгы Будьте пожалуйста последовательны.
Модерация же масковская)
Big krendel
Big krendel
   27 / 841
сегодня в 18:22
Не будет финансирования сами разбегутся. Первый Карпин сбежит.
Бомж немытый
Бомж немытый ответил Батон Судьбы
   423 / 841
сегодня в 18:22
Вот это висит больше часа: Бомж немытый Сегодня 17:03 Лучше бы зенит расформировали. А вот это через 30 секунд закрыли: Литейный 4 Сегодня 18:00 Лучше свиней расформировать. В чемпионате аутсайдеры, в Лиге Европы от них один смех. Гыгыгы Будьте пожалуйста последовательны.
Степан, писал бы с Литейного. Зачем постоянно с разных клонов в модерке пишешь?
Батон Судьбы
Батон Судьбы
сегодня в 18:15
Вот это висит больше часа:

Бомж немытый
Сегодня 17:03
Лучше бы зенит расформировали.

А вот это через 30 секунд закрыли:

Литейный 4
Сегодня 18:00
Лучше свиней расформировать. В чемпионате аутсайдеры, в Лиге Европы от них один смех. Гыгыгы

Будьте пожалуйста последовательны.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил nikoladolgov
   416 / 841
сегодня в 18:15
На Спартак люди больше поугарать приходят...
kts
kts
   50 / 841
сегодня в 18:12
Ростов должен жить!!! Столичная гегемония обрыдла...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   133 / 841
сегодня в 18:09
новость про Ростов, а на ветке одни поросята, кони, быки как в зверинце
Литейный 4
Литейный 4 ответил nikoladolgov
   6 / 841
сегодня в 18:08
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       23 / 841
    сегодня в 18:07
    Происки столичных. Им не нужен сильный Ростов, вот главбух и придумывает долги...
    Литейный 4
    Литейный 4
       6 / 841
    сегодня в 18:00
      nikoladolgov
      nikoladolgov ответил Гавриленко
         47 / 841
      сегодня в 18:00
      Лазурятница должна радоваться, если Карпин примет её, он Порту, Аякс, Базель, Бенфику как орехи щёлкал, а конского физрука гнать, он и Лудогорцу сольёт
      А ромбик Карпуше куда засунуть ?
      Или он не целовал его ?
      Продал на рынке ?
      Гавриленко
      Гавриленко ответил azures
         44 / 841
      сегодня в 17:57
        Гавриленко
        Гавриленко
           44 / 841
        сегодня в 17:56
          nikoladolgov
          nikoladolgov ответил Гавриленко
             47 / 841
          сегодня в 17:55
          А вас никто и не спросит.
          Валераверим ?
          Гавриленко
          Гавриленко
             44 / 841
          сегодня в 17:54
          А вас никто и не спросит.
          nikoladolgov
          nikoladolgov
             47 / 841
          сегодня в 17:50
          Опять Сельмаш, опять Пердив.
          Карпин бесплатно работатььььь не будет.
          kotmyshka
          kotmyshka
             232 / 841
          сегодня в 17:49
          удачи, без нее никак
          Князь сажал врагов на посох
          Князь сажал врагов на посох
             5 / 841
          сегодня в 17:47
          Всё равно вынудят, как вынудили слить Кубок и чемпионат в 2015 г. Тогда я понял, что РПЛ ни чем не отличается от УПЛ. Это позорная лига.
          Морозовский
          Морозовский
             1 / 841
          сегодня в 17:37
          "Зенит" и "газпрём" - от них все беды в нашем футболе! Их надо выгнать из футбольной жизни и вернуть спортивный принцип в чемпионат России.
          Gruznoff
          Gruznoff
             135 / 841
          сегодня в 17:32
          В Зените ростовские хоть футболистами становятся, пример Ерохин.
          RussianMango
          RussianMango
             437 / 841
          сегодня в 17:27
          Всё будет норм.....мы еще повоюем.
          azures
          azures
             82 / 841
          сегодня в 17:26
          Скоро в Ростов Миранчуки приедут, не переживайте, кому этот хлам нужен и вратарь Гильерме.
          Коллекционер пупсиков
          Коллекционер пупсиков
             189 / 841
          сегодня в 17:25
          В Зенит один брак спихивают, потом забирать не хотят.
          mihaluch
          mihaluch
             71 / 841
          сегодня в 17:24
          Не впервой - выкрутятся.
          Багор
          Багор
             138 / 841
          сегодня в 17:23
          Куда вы денетесь, Зениту матч крупно продали, потом игроков, воровать то что-то надо.
          Байкал-38
          Байкал-38
             63 / 841
          сегодня в 17:23
          Интересно сколько игроков Ростова на лавку Зенита присядет?
          d_fincher
          d_fincher
             13 / 841
          сегодня в 17:21
          Зенит покупают 4-ю скамейку запасных, а Ростов разваливается. Зенит давит всех прямых конкурентов через админ.ресурс.
          time out
          time out ответил Бомж немытый
             28 / 841
          сегодня в 17:21
          Лучше бы зенит расформировали.
          Согласен!
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