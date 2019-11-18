Президент «Ростова»: «Мы не хотим продавать лидеров команды»

сегодня, 16:47

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о финансовых проблемах клуба. В частности, он заявил, что «Ростов», несмотря на трудности, не намерен продавать лидеров команды.

Мы не хотим идти путем самой простой финансовой «хирургии» – продавать лидеров команды. Наоборот, мы планируем по возможности усилить состав. Для того чтобы мы решились на такую «хирургию», игрок должен сам изъявить желание покинуть клуб, либо мы должны получить очень выгодное предложение. Да, бывают трудности, как было с трансфером Михи Мевли, когда нам пришлось закрывать налоги от выступления в Лиге чемпионов, которые были до нас. Также мы рассчитались со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами того периода, погасили большой объем кредиторской задолженности, но всплывали какие-то старые-новые долги, большую их часть мы не признаем и готовы решать в судебном порядке. Этот процесс очень затянулся, он должен уйти в прошлое. Мы должны перейти к этапам развития и роста.