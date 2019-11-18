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Москомспорт не нашел нарушений в финансовой деятельности «Чертаново»

сегодня, 20:22

Москомспорт не обнаружил нарушений законодательства в действиях «Чертаново» по продаже игроков в другие футбольные клубы. 

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», «Чертаново» вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, так как это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Футбольный клуб вправе осуществлять такой приносящий доход вид деятельности, как получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в профессиональные спортивные клубы. Согласно ГК, доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение футбольного клуба.

Напомним, что недавно известный блогер и журналист Василий Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново».

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beefs
beefs
   197 / 839
сегодня в 21:20
А нарушения должны быть???
волгодон 2
волгодон 2
   32 / 839
сегодня в 21:09
если немного поделиться,то нарушений не найдется
Такая уж современная Россия
azures
azures
   68 / 839
сегодня в 20:50
Смешно даже, чтобы у фарм-клуба тарасовки не было нарушений.
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