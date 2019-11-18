Москомспорт не нашел нарушений в финансовой деятельности «Чертаново»

Москомспорт не обнаружил нарушений законодательства в действиях «Чертаново» по продаже игроков в другие футбольные клубы.

В соответствии с ФЗ «О некоммерческих организациях», «Чертаново» вправе осуществлять виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, так как это служит достижению целей, ради которых оно создано.

Футбольный клуб вправе осуществлять такой приносящий доход вид деятельности, как получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в профессиональные спортивные клубы. Согласно ГК, доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение футбольного клуба.