«Тоттенхэм» выплатит Почеттино солидную неустойку

20 ноября 2019, 08:48

Во вторник, 19 ноября, аргентинский специалист был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Также вместе с 47-летним тренером отправлены в отставку его помощники – Мигель Д’Агостино и Антони Хименес.

По информации британских СМИ , сумма неустойки Почеттино составила около 12,5 миллионов фунтов. Еще порядка восьми миллионов будут выплачены его тренерскому штабу.

Напомним, что в мае 2018 года Почеттино подписал пятилетний контракт с «Тоттенхэмом».