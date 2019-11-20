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«Тоттенхэм» выплатит Почеттино солидную неустойку

20 ноября 2019, 08:48

Во вторник, 19 ноября, аргентинский специалист Маурисио Почеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».

Также вместе с 47-летним тренером отправлены в отставку его помощники – Мигель Д’Агостино и Антони Хименес.

По информации британских СМИ, сумма неустойки Почеттино составила около 12,5 миллионов фунтов. Еще порядка восьми миллионов будут выплачены его тренерскому штабу.

Напомним, что в мае 2018 года Почеттино подписал пятилетний контракт с «Тоттенхэмом».

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
   159 / 833
20 ноября в 18:40
Лондонцы объявили о продлении контракта с аргентинским специалистом и его тренерским штабом до лета 2023 года.

По информации The Telegraph, зарплата Почеттино по новому контракту вырастет до 8,5 миллиона фунтов в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, уступая только Пепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Klaksvikar Itrottarselag
   159 / 833
20 ноября в 18:36
Безработными Маурисио и его штаб надо думать будут недолго.
разлетятся,как горячие Пончики))))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил DXTK
   159 / 833
20 ноября в 18:36
наконец хоть кто-то жадного еврея развел на деньги, Почет молодец. PS и Спс за финал ЛЧ.
12.5 лямов за 5 лет - это разве развод?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   316 / 833
20 ноября в 15:54
Безработными Маурисио и его штаб надо думать будут недолго.
obana777
obana777
   88 / 833
20 ноября в 09:38
Не хилая неустоечка!
milanetto10
milanetto10
   422 / 833
20 ноября в 09:35
ждём его в новом клубе возможно в Италии
abramjan
abramjan
   80 / 833
20 ноября в 09:21
давно надо было аргентоса под зад
Van Vanovich
Van Vanovich
   532 / 833
20 ноября в 09:15
хорошая самобытная команда была. без больших приобретений как у МЮ и МС
sihafazatron
sihafazatron
   7 / 833
20 ноября в 09:11
возможно это начало конца ттх( надеюсь, что ошибаюсь
Don trambon
Don trambon
   95 / 833
20 ноября в 09:08
Мда уж. В том сезоне играешь в финале ЛЧ, в этом ты уже уволен.

И опять жадность еврея погубила) Кабзда Тоттенхему, коуча выгнали, сейчас Эриксен бесплатно уйдёт, за ним Кейн, Алли и усё)
DXTK
DXTK
   203 / 833
20 ноября в 08:54
наконец хоть кто-то жадного еврея развел на деньги, Почет молодец.

PS и Спс за финал ЛЧ.
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