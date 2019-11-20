«Тоттенхэм» выплатит Почеттино солидную неустойку

Во вторник, 19 ноября, аргентинский специалист Маурисио Почеттино был уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма».
Также вместе с 47-летним тренером отправлены в отставку его помощники – Мигель Д’Агостино и Антони Хименес.
По информации британских СМИ, сумма неустойки Почеттино составила около 12,5 миллионов фунтов. Еще порядка восьми миллионов будут выплачены его тренерскому штабу.
Напомним, что в мае 2018 года Почеттино подписал пятилетний контракт с «Тоттенхэмом».
По информации The Telegraph, зарплата Почеттино по новому контракту вырастет до 8,5 миллиона фунтов в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, уступая только Пепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.
По информации The Telegraph, зарплата Почеттино по новому контракту вырастет до 8,5 миллиона фунтов в год. Он станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ, уступая только Пепу Гвардиоле и Жозе Моуринью.