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Самарская область собирается сократить финансирование «Крыльям Советов»

сегодня, 09:28

Заместитель губернатора Александр Фетисов заявил, что бюджет «Крыльев Советов» на сезон-2020/21 останется без изменений и составит около 1,6 млрд рублей. При этом половина средств должна прийти от частных инвесторов.

Бюджет останется на уровне нынешнего года. Точную цифру до копейки я пока назвать не могу, потому что мы немного меняем структуру финансирования. Уходим от бюджетного и движемся в сторону большего привлечения спонсоров. Если по внебюджетным источникам нам удастся лучше поработать, то сможем серьёзно снизить финансовую нагрузку на область. Задача для нас на следующий год — достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую — частные партнёры.

В этом сезоне у «Крыльев» были разные игры по результату и качеству футбола, но независимо от уровня соперника команда всегда боролась до конца. Точнее, даже дралась. После массовой потасовки в концовке недавней встречи с «Оренбургом» (1:0) такое определение вполне уместно.

Перед тренерским штабом и футболистами стоит задача закрепиться в середине таблицы, но пару туров назад мы были вообще в первой шестёрке. И если «Крылья» проявят амбиции и добьются большего, все будут только рады. Но с нашими бюджетными возможностями и место в середине — хороший результат.

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Все комментарии
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил particular
   548 / 837
сегодня в 11:11
Начало конца... Продолжение тенденции ухода футбола из регионов...
Зачем нужен футбол в регионах, если клубы сами себя спонсировать не могут ? Самарской области денег больше некуда девать ? Может я что то пропустил , и там уже дороги в отличном состоянии и безработицы нет ?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   245 / 837
сегодня в 11:09
Намечается очередной Амкар, впрочем не только в Самаре..
particular
particular
   9 / 837
сегодня в 11:02
Начало конца... Продолжение тенденции ухода футбола из регионов...
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Alpribas
   20 / 837
сегодня в 10:17
Теперь КС придется продать Соболева.
Славнов, лучше расформировать твой питерский проект
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   33 / 837
сегодня в 10:04
Вообще всем областным прикрыть кислород, оставить москвичей, питерцев и краснодар - и дальше позориться в Европе)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   424 / 837
сегодня в 10:02
А что же воровать?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Alpribas
   3 / 837
сегодня в 09:53
Теперь КС придется продать Соболева.
Вот только что то он в последнее время не впечатляет?!?
Gruznoff
Gruznoff
   118 / 837
сегодня в 09:51
Нет результата, за что платить. Последствия тренерства Тихонова нужно еще долго искоренять.
cska plus
cska plus
   6 / 837
сегодня в 09:45
На новый год не хватает.
Alpribas
Alpribas
   631 / 837
сегодня в 09:36
Теперь КС придется продать Соболева.
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