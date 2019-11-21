СМИ: «Ювентус» приобретет Алексея Миранчука

«Ювентус» обеспечил себе трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщают итальянские СМИ. Футболист впечатлил руководство «Юве» игрой в недавних встречах «старой синьоры» с «железнодорожниками».
Предположительно, хавбек пополнит состав туринской команды следующим летом.
Ранее сообщалось, что в переходе Миранчука заинтересованы испанские клубы.
Потом добавит в игнор. А потом у него засвербит и он с другого ака подкатит и так до тех пор, пока не добавит в игнор пол тысячи раз. Аха-ха)
Потом добавит в игнор. А потом у него засвербит и он с другого ака подкатит и так до тех пор, пока не добавит в игнор пол тысячи раз. Аха-ха)
А позиционировал себя как многоаккаунтовый король ресурса. Аха-ха)
Только какой смысл кидать в игнор с одного аккаунта, а потом писать с другого?) Видимо там ситуация ещё хуже, чем я думал. Аха-ха)
А позиционировал себя как многоаккаунтовый король ресурса. Аха-ха)
Только какой смысл кидать в игнор с одного аккаунта, а потом писать с другого?) Видимо там ситуация ещё хуже, чем я думал. Аха-ха)