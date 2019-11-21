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СМИ: «Ювентус» приобретет Алексея Миранчука

21 ноября 2019, 19:37

«Ювентус» обеспечил себе трансфер полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщают итальянские СМИ. Футболист впечатлил руководство «Юве» игрой в недавних встречах «старой синьоры» с «железнодорожниками».

Предположительно, хавбек пополнит состав туринской команды следующим летом.

Ранее сообщалось, что в переходе Миранчука заинтересованы испанские клубы.

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил Владимир Тимофеевв
   18 / 831
вчера в 18:16
Князь настолько ненавидит Ливерпуль что он топил за конкурента своей команды по прошлому сезону в Серии А Наполи когда у нас был матч против них .
ну я в Европе за все итал клубы подтапливаю,разумеется кроме принтера
juvenale
juvenale ответил Владимир Тимофеевв
   18 / 831
вчера в 18:16
Вот мне интересно если Скомине когда-нибудь выпадет судить матч Юве в ЛЧ и он назначит пенальти в ихнюю пользу на первых или последних минутах как они тогда про него запоют .Ведь не этим двум решать кто будет судить матчи их команды.
ну пока Ювентус только убивают в ЛЧ))гол миятовича из оффсайд в финале,не назначен пеналь на Погба в финале при счете 1-1.С Баварией гол из вне игры у Баварии,который не позволили пройти Юве дальше.Оливер и тд
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил Да ладно вам
   271 / 831
вчера в 18:15
Там погибли не только итальянские болельщики, были любители футбола из других стран. А вина лежит не на английских фанатах, а на организаторах, которые не смогли обеспечить нормальное разделение фанатов обоих клубов и на УЕФА, которая допустила до игры стадион, не соответствующий нормам безопасности. Но эти простые вещи не могут понять некоторые поклонники туринского клуба. А ведь ненавидеть Ливерпуль за эту трагедию - это как ненавидеть французов на Наполеона или немцев за Гитлера, не имеющих ничего общего с нынешним положением дел.
Князь настолько ненавидит Ливерпуль что он топил за конкурента своей команды по прошлому сезону в Серии А Наполи когда у нас был матч против них .
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
   18 / 831
вчера в 18:14
Вот именно это,по делу,а у Вас в очередной раз одна вода...Вы думаете,что Алексей заинтересовал Юве именно потому,что забил два года Юве???Во втором матче он был сильнее любого игрока созидательного плана Ювентуса,а Вы говорите,что он не сильнее даже игроков скамейки.Я другое видел...По поводу физики,я эту мысль до Вас сказал,а Вы не имея своих аргументов, просто ее повторили.Как-то глупо всех людей по нации менять,все разные,вот тот же Головин не растерялся и заиграл в Европе
Головин заиграл в французском середняке,который стоит на вылет)))Вот когда увидим его в топ 5ке лучших клубов мира,тогда и поговорим.Хотя и считаю Головине сильнее Миранчука по скиллам.А Миранчук ничем не сильнее Беранардески
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв ответил Kirill Erokhin
   271 / 831
вчера в 18:07
А ты какое отношение имеешь в Хейзел? Правильно никакого, там погибли люди, а вы местные фанаты Юве просто прикрываетесь этой трагедией, чтобы объяснить свою ненависть к Ливерпулю, это выглядит глупо, ради памяти 39 погибших фанатов вашего клуба, проявити уважение, хотя это не про местных фанатов Юве у некоторых нет ничего святого.
Вот мне интересно если Скомине когда-нибудь выпадет судить матч Юве в ЛЧ и он назначит пенальти в ихнюю пользу на первых или последних минутах как они тогда про него запоют .Ведь не этим двум решать кто будет судить матчи их команды.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   328 / 831
вчера в 18:04
Вот именно это,по делу,а у Вас в очередной раз одна вода...Вы думаете,что Алексей заинтересовал Юве именно потому,что забил два года Юве???Во втором матче он был сильнее любого игрока созидательного плана Ювентуса,а Вы говорите,что он не сильнее даже игроков скамейки.Я другое видел...По поводу физики,я эту мысль до Вас сказал,а Вы не имея своих аргументов, просто ее повторили.Как-то глупо всех людей по нации менять,все разные,вот тот же Головин не растерялся и заиграл в Европе
juvenale
juvenale ответил Евгений Макрушин
   18 / 831
вчера в 17:52
Гениальное изречение,возьму на вооружение,нечего сказать по делу если,просто говоришь,"в дальнейшем увидели..."
что по делу?то, что он не сильнее никого даже на лавке Юве?то, что он в сборной ничего не показывает?то,что он закатил два гола в пустые ворота Ювентусу?В Италии и Европе без физики играть не получится,а у него ее нет.И да он русский,а мы знаем менталитет русских футболистов)и напиши кто в Европе заиграл.А ведь другие были намного сильнее его
juvenale
juvenale ответил ballak144
   18 / 831
вчера в 17:50
я в Инсте на него подписан
а у меня и инсты нет)
dok66
dok66
   293 / 831
вчера в 16:49
И зачем ему Юве ?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил juvenale
   328 / 831
вчера в 16:03
Гениальное изречение,возьму на вооружение,нечего сказать по делу если,просто говоришь,"в дальнейшем увидели..."
ballak144
ballak144 ответил juvenale
   214 / 831
вчера в 15:51
я на самом деле после ухода Алекса из футбола не слежу за ним.Ну там, если какое видео появляется на оф Ювентусе,а так для меня только Ювентус есть
я в Инсте на него подписан
juvenale
juvenale ответил ballak144
   18 / 831
вчера в 15:13
он наверное бережно, в потертый блокнотик аккуратно записывает разноцветными ручками информацию про своих любимцев, а перед сном ложит под подушку и засыпает с улыбкой)
я на самом деле после ухода Алекса из футбола не слежу за ним.Ну там, если какое видео появляется на оф Ювентусе,а так для меня только Ювентус есть
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 831
вчера в 13:05
Ювентус выйграет лч когда рак на горе свистнет
А ливерпуль никогда АПЛ не выиграет, аха-ха)
Саня Локомотив
Саня Локомотив ответил Ruslan Volkov
   468 / 831
вчера в 12:41
Хотелось бы,что б это были выдумки,но к сожалению это более чем реально,а невским поклонникам они не достанутся,как бы они этого не хотели...
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   134 / 831
вчера в 12:24
очередная утка
ballak144
ballak144 ответил juvenale
   214 / 831
вчера в 11:58
да не обращай внимания я не знаю к чему он это пишет)))я бы понял,если бы меня спросили и я не ответил...хотя и не обязан это знать(знаю что в ноябре)Но непонятно к чему он и его агрентинский гномодруг это пишут
он наверное бережно, в потертый блокнотик аккуратно записывает разноцветными ручками информацию про своих любимцев, а перед сном ложит под подушку и засыпает с улыбкой)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   81 / 831
вчера в 11:56
Ювентус выйграет лч когда рак на горе свистнет
berda2003
berda2003
   346 / 831
вчера в 11:39
до лета дожить надо...
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 831
вчера в 11:17
За стольник можно и продать дерево кабинетным
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       5 / 831
    вчера в 11:12
    да не обращай внимания я не знаю к чему он это пишет)))я бы понял,если бы меня спросили и я не ответил...хотя и не обязан это знать(знаю что в ноябре)Но непонятно к чему он и его агрентинский гномодруг это пишут
    В секте великого МеССителя принято отмечать всем табором днюху божества. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Князь сажал врагов на посох
       18 / 831
    вчера в 11:12
    Сейчас он обидится, и скажет, - "Да ладно вам". Потом добавит в игнор. А потом у него засвербит и он с другого ака подкатит и так до тех пор, пока не добавит в игнор пол тысячи раз. Аха-ха)
    ну тут уже проверка нужна в специальных для этого местах)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       5 / 831
    вчера в 11:10
    а теперь почитай фамилии жертв и скажи сколько там было болельщиков ливерпуля,а потом умничай...Если там и было несколько нейтральных болельщиков,то это ничего не меняет ...так что и тут ты слился...и видимо просто так отстранили англ клубы на 5 лет ))) в общем не пиши о том,чего вообще не знаешь
    Сейчас он обидится, и скажет, - "Да ладно вам".
    Потом добавит в игнор. А потом у него засвербит и он с другого ака подкатит и так до тех пор, пока не добавит в игнор пол тысячи раз. Аха-ха)
    juvenale
    juvenale ответил Евгений Макрушин
       18 / 831
    вчера в 11:09
    Во первых,то,что у Юве такие оборонцы сейчас,это только их проблема.Во вторых,Ваши отмазки про удачу годятся только для клубов-неудачников.В третьих,лично по моему мнению,Головин и Алексей,игроки разных функций и если Миранчука правильно использовать и подтянуть физику,именно на своей позиции он сильнее Головина.Ну и в четвёртых,Головин вполне способен заиграть в топ клубе.
    время покажет,что ты ошибаешься...потом еще спишемся
    juvenale
    juvenale ответил ballak144
       18 / 831
    вчера в 11:09
    Я тоже не знаю когда у ДП день рождения, знаю что недавно был, и что?))
    да не обращай внимания я не знаю к чему он это пишет)))я бы понял,если бы меня спросили и я не ответил...хотя и не обязан это знать(знаю что в ноябре)Но непонятно к чему он и его агрентинский гномодруг это пишут
    juvenale
    juvenale ответил Да ладно вам
       18 / 831
    вчера в 11:07
    Я тебя носом в факты ткнул, что там погибшие были разные люди, не только итальянцы, а ты всё что-то пишешь. Иди почитай о трагедии, а то ничего не знаешь, что касается своего клуба. Ни день рождения Дель Пьеро, ни трагедию на Эйзеле. Ну и болельщики стали, кошмар какой-то.
    главное,что ты вшивченко знаешь хаххаа
    juvenale
    juvenale ответил Да ладно вам
       18 / 831
    вчера в 11:06
    Я тебя носом в факты ткнул, что там погибшие были разные люди, не только итальянцы, а ты всё что-то пишешь. Иди почитай о трагедии, а то ничего не знаешь, что касается своего клуба. Ни день рождения Дель Пьеро, ни трагедию на Эйзеле. Ну и болельщики стали, кошмар какой-то.
    а теперь почитай фамилии жертв и скажи сколько там было болельщиков ливерпуля,а потом умничай...Если там и было несколько нейтральных болельщиков,то это ничего не меняет ...так что и тут ты слился...и видимо просто так отстранили англ клубы на 5 лет ))) в общем не пиши о том,чего вообще не знаешь
    Неубиваемый Князь
    Неубиваемый Князь ответил Да ладно вам
       92 / 831
    вчера в 10:19
    Господи, сколько же идиотов в этом мире, жесть просто. (Модерация, мои слова не направлены ни на кого конкретно, исключительно обобщение на основе виденного за свою долгую жизнь)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
       5 / 831
    вчера в 10:18
    Князь на посохе
    Нет уж, это ваш сквозерский насест. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
       5 / 831
    вчера в 10:15
    ну как обычно без фактов слился)
    А меня не вывез с этого аккаунта - в игнор добавил.
    А позиционировал себя как многоаккаунтовый король ресурса. Аха-ха)
    Только какой смысл кидать в игнор с одного аккаунта, а потом писать с другого?) Видимо там ситуация ещё хуже, чем я думал. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил Владимир Тимофеевв
       5 / 831
    вчера в 10:12
    Не понимаю откуда у болел Юве вроде Князя и Ювенале столько ненависти к Ливерпулю ?
    Не смеши, какая ненависть? Тут скорее презрение. Аха-ха)
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