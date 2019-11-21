Агент: «„Ливерпуль“ следит за Чакиром»

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в трансфере голкипера «Трабзонспора» Угурчана Чакира. Об этом заявил агент футболиста в интервью турецким СМИ.
«Ливерпуль» - одна из четырех английских команд, которые пристально следят за Угурчаном.
Ранее сообщалось, что «красные» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 14 млн евро.
https://www.youtube.com/watch?v=3hwSgSARNUw
Ещё бы в АПЛе не хватает игрока в пару с оЛИВЕРом,тогда были бы досрочными чемпионами.
Ещё бы в АПЛе не хватает игрока в пару с оЛИВЕРом,тогда были бы досрочными чемпионами.
Зачетный заголовок. Ведь понятно что Ливерпуль никакого вратаря покупать не собирается. Но срач собрать нужно же. ))
Зачетный заголовок. Ведь понятно что Ливерпуль никакого вратаря покупать не собирается. Но срач собрать нужно же. ))
Конечно, они могли просто поставить памятник их отцам рядом с "Камп Ноу", но и не взять детей таких преданных поклонников своего клуба в школу они не могли.
Конечно, они могли просто поставить памятник их отцам рядом с "Камп Ноу", но и не взять детей таких преданных поклонников своего клуба в школу они не могли.