ГлавнаяНовости

Агент: «„Ливерпуль“ следит за Чакиром»

21 ноября 2019, 12:54

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в трансфере голкипера «Трабзонспора» Угурчана Чакира. Об этом заявил агент футболиста в интервью турецким СМИ.

«Ливерпуль» - одна из четырех английских команд, которые пристально следят за Угурчаном. 

Ранее сообщалось, что «красные» готовы заплатить за 23-летнего футболиста 14 млн евро. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Ювентус» нацелился на защитника «Челси»
Вчера, 22:03 Комментарии13
Слухи«Интер» попытается подписать бывшего игрока «Милана»
Вчера, 19:20 Комментарии4
СлухиРикардо Родригесом интересуются три именитых клуба
Вчера, 17:39 Комментарии1
Миранчук в «Ювентусе». Взгляд из Италии
Вчера, 17:30Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии12
Слухи«Интер» включился в борьбу за Аллана
Вчера, 17:16 Комментарии2
Слухи«Лестер» интересуется игроком «Фрайбурга»
Вчера, 13:02 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Гавриленко
   5 / 831
21 ноября в 17:48
эрик бернар, тебе мало было быть деклассированным в теме про Джикию, сюда пришёл?))))
Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
21 ноября в 16:34
в пару со Скаминой,будет отличная связка, один в поле,другой на Варе. Язь такую комбинацию не переживёт,сразу в сеть сдасться. Хочу,что бы эти парни обслуживали матчи между Ливерпулем и Великим ЮвентуСОМ или ювентЯЗЕМ и когда сбивали Роналду в своей штрафной. пнальти пробивал Милнер или Салах.
Ещё бы в АПЛе не хватает игрока в пару с оЛИВЕРом,тогда были бы досрочными чемпионами.
Гавриленко
Гавриленко ответил Князь сажал врагов на посох
   4 / 831
21 ноября в 16:28
эрик бернар, тебе мало было быть деклассированным в теме про Джикию, сюда пришёл?))))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
21 ноября в 16:25
Даже соккер троллит сквозеров заголовками, аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 831
21 ноября в 16:23
Аха-ха), Скомина запросил слишком много за продление контракта.)
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   18 / 831
21 ноября в 14:25
Соккер троллит Ливерпуль?новость для гоббов
хахахахаха так все об этом знают,весь мир
juvenale
juvenale
   18 / 831
21 ноября в 14:25
хаххахахаха выходят на новый уровень)))уже не хватает скомины что ли))чакыр это же испанский страж))))
Y N W A.
Y N W A. ответил Klaus-S
   63 / 831
21 ноября в 14:20
Он в модераторской хорошо работает)))
Klaus-S
Klaus-S
   216 / 831
21 ноября в 13:56
Я понял. Князь работает на Соккер. Или наоборот.
Зачетный заголовок. Ведь понятно что Ливерпуль никакого вратаря покупать не собирается. Но срач собрать нужно же. ))
Да ладно вам
Да ладно вам
   9 / 831
21 ноября в 13:38
Ювентус сейчас усмехнулся, ведь пока Ливерпуль следит за Чакиром, он уже успел подписать Массимилиано Иррати, Джанлуку Рокки, Никола Риццоли, Даниэде Орсато и Паоло Тальявенто.
nedved10
nedved10
   332 / 831
21 ноября в 13:31
Мало им скомины с оливером.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   428 / 831
21 ноября в 13:22
ЛОЛ , готовятся к плей-офф ЛЧ )))
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   349 / 831
21 ноября в 13:22
Хочет предложить контракт. Но Реал не отдаст одного из лучших своих "игроков" аххах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 831
21 ноября в 13:14
Если без шуток, уверен, где-то в Ла Масии сейчас бегают какие-нибудь юные Ейнар Эвребе и Иницио Бузакка.

Конечно, они могли просто поставить памятник их отцам рядом с "Камп Ноу", но и не взять детей таких преданных поклонников своего клуба в школу они не могли.
Groove000
Groove000 ответил Y N W A.
   44 / 831
21 ноября в 13:14
*шутка про скомину* от глора кабинетного проэкта из турина))) итак, кто первый?)
Парни, вы их спугнули))
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   81 / 831
21 ноября в 12:59
Соккер троллит Ливерпуль?новость для гоббов
Y N W A.
Y N W A.
   63 / 831
21 ноября в 12:56
*шутка про скомину* от глора кабинетного проэкта из турина))) итак, кто первый?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100