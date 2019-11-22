Клопп: «Хорошо, что Моуриньо вернулся в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост наставника «Тоттенхэма».
С возвращением, Жозе! Это хорошо, что он вернулся, он отчаянно этого хотел. С другой стороны, это назначение демонстрирует, как быстро все меняется.
Почеттино проделал блестящую работу в «Тоттенхэме», он выдающийся тренер, никто в этом не сомневается. Он - отличный парень.
Ждём когда начнут лететь перья в курятнике - тогда увидим по-настоящему мотивированного Моуриньо.
А чего это никто из игроков не высказался,что они и мечтать не могли,что будут окрылённые Особенным? Какая та матроская тишина в курятнике,только петушка и слышно.... посмотрим,кого он первым начнёт "ТОПтать"
Ждём когда начнут лететь перья в курятнике - тогда увидим по-настоящему мотивированного Моуриньо.
А чего это никто из игроков не высказался,что они и мечтать не могли,что будут окрылённые Особенным? Какая та матроская тишина в курятнике,только петушка и слышно.... посмотрим,кого он первым начнёт "ТОПтать"