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Клопп: «Хорошо, что Моуриньо вернулся в АПЛ»

вчера, 15:29

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост наставника «Тоттенхэма».

С возвращением, Жозе! Это хорошо, что он вернулся, он отчаянно этого хотел. С другой стороны, это назначение демонстрирует, как быстро все меняется.

Почеттино проделал блестящую работу в «Тоттенхэме», он выдающийся тренер, никто в этом не сомневается. Он - отличный парень.

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773sergeytank
773sergeytank ответил fanliverpoolfan 2
   250 / 831
сегодня в 00:53
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       311 / 831
    сегодня в 00:15
    Для АПЛ наверное хорошо, а для шпор не факт.
    don_surio
    don_surio
       623 / 831
    вчера в 17:44
    Так хочу,что бы Шпоры нагнули Сити в очной встрече.
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       34 / 831
    вчера в 17:36
    Вот смеху то будет, если Тоттенхем в этом сезоне в топ 2 залезет:) Для Моура нет ничего невозможного))
    Abverin
    Abverin
       48 / 831
    вчера в 17:19
    Ливерпулю будет легче побеждать.
    dzvinka
    dzvinka
       77 / 831
    вчера в 16:54
    это отлично для Ливерпуля и Клоппа, так как весьма существенно будет оттягивать внимание от лидирования клуба в таблице... осталось только чтобы моур отжог ченить, но ждать думаю не долго - и тогда все, все будут смотреть в его сторону а не на Ливерпуль - и это будет здорово.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       81 / 831
    вчера в 16:34
      КЭТиК
      КЭТиК
         106 / 831
      вчера в 16:28
      Будет теперь кого постоянно обыгрывать.
      Конунг Рагнар
      Конунг Рагнар
         22 / 831
      вчера в 16:08
      Оно и понятно, Клопп и Пеп - хозяева Маура
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
         155 / 831
      вчера в 16:04
      больше всего счастливы английские журналисты - Жозе снова в деле. Каждое слово Жозе - дороже золота,даже Цицирон не был таким многословным.
      Ждём когда начнут лететь перья в курятнике - тогда увидим по-настоящему мотивированного Моуриньо.
      А чего это никто из игроков не высказался,что они и мечтать не могли,что будут окрылённые Особенным? Какая та матроская тишина в курятнике,только петушка и слышно.... посмотрим,кого он первым начнёт "ТОПтать"
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