Клопп: «Хорошо, что Моуриньо вернулся в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал назначение на пост наставника «Тоттенхэма».

С возвращением, Жозе! Это хорошо, что он вернулся, он отчаянно этого хотел. С другой стороны, это назначение демонстрирует, как быстро все меняется.

Почеттино проделал блестящую работу в «Тоттенхэме», он выдающийся тренер, никто в этом не сомневается. Он - отличный парень.