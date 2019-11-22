Сульшер: «Не волнует, что Почеттино теперь свободен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что его не беспокоит тот факт, что бывший наставник «Тоттенхэма» в данный момент находится без работы и может его заменить.

Тот факт, что Почеттино теперь свободен, меня совершенно не волнует. У меня лучшая работа в мире. Меня не беспокоит то, что происходит вокруг. Я сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и делаю все возможное для этого клуба.

Я разговаривал с Эдом Вудвордом и владельцами, мы всё время говорим только о том, как двигать команду вперёд, ищем пути её развития. Для нас всё остаётся так же, когда другие команды меняют тренеров.