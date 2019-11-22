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Сульшер: «Не волнует, что Почеттино теперь свободен»

вчера, 15:11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит тот факт, что бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в данный момент находится без работы и может его заменить. 

Тот факт, что Почеттино теперь свободен, меня совершенно не волнует. У меня лучшая работа в мире. Меня не беспокоит то, что происходит вокруг. Я сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и делаю все возможное для этого клуба.

Я разговаривал с Эдом Вудвордом и владельцами, мы всё время говорим только о том, как двигать команду вперёд, ищем пути её развития. Для нас всё остаётся так же, когда другие команды меняют тренеров.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   243 / 831
вчера в 23:02
Нам тоже до лампочки что он свободен
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   210 / 831
вчера в 18:40
лучше бы это Сарри волновало. Пончик давай в Юве,хоть с титулом будешь,а там и ЛЧ тебе подарим.
Ekkimukk
Ekkimukk ответил galem72
   408 / 831
вчера в 16:44
"...для нас всё остаётся также..." В этом случае "так же" пишется раздельно.
Исправлено. Спасибо.
galem72
galem72
   69 / 831
вчера в 16:30
"...для нас всё остаётся также..."

В этом случае "так же" пишется раздельно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   155 / 831
вчера в 16:07
Почетино тоже сильно не волновался,но за бортом оказался. уволить Сульшера это проще паренной репы,но пока не спешат,команда всё таки не на 14 месте,хотя совсем недавно там была и не факт ,что обратно не вернётся.
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