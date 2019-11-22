Сульшер: «Не волнует, что Почеттино теперь свободен»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что его не беспокоит тот факт, что бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в данный момент находится без работы и может его заменить.
Тот факт, что Почеттино теперь свободен, меня совершенно не волнует. У меня лучшая работа в мире. Меня не беспокоит то, что происходит вокруг. Я сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и делаю все возможное для этого клуба.
Я разговаривал с Эдом Вудвордом и владельцами, мы всё время говорим только о том, как двигать команду вперёд, ищем пути её развития. Для нас всё остаётся так же, когда другие команды меняют тренеров.
В этом случае "так же" пишется раздельно.
В этом случае "так же" пишется раздельно.