«Зенит» победил «Лион» в матче Юношеской лиги УЕФА

сегодня, 16:11

«Зенит» уверенно обыграл «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА .

Первый мяч во встрече на 19-й минуте забил Даниил Шамкин, далее на 37-й отметился Кирилл Косарев, а в самом начале второго тайма на 46-й минуте гол забил Кирилл Кравцов. В концовке французская команда сумела отыграть один мяч в компенсированное время, забил Флоран Да Сильва.

К сожалению, несмотря на победу, юношеский «Зенит» еще в прошлом туре лишился шансов на выход в плей-офф. У лидеров группы G «Бенфики» и «Лиона» по 9 очков, у «РБ Лейпцига» и «Зенита» по 4 очка. Но у португальцев и немцев один матч в запасе.

«Зенит» (до 19) - «Лион» (до 19) 3:1 (2:0)

Голы: Шамкин 19, Косарев 37, Кравцов 46 - Да Сильва 90+2 Нереализованный пенальти: Щетинин 74

Предупреждения: Щетинин 53, Бар 76, Прохин 76, Калулу 80