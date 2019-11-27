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«Зенит» победил «Лион» в матче Юношеской лиги УЕФА

сегодня, 16:11
Зенит (до 19)Логотип футбольный клуб Зенит (до 19)3 : 1Логотип футбольный клуб Лион (до 19)Лион (до 19)Матч завершен

«Зенит» уверенно обыграл «Лион» в матче 5-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Первый мяч во встрече на 19-й минуте забил Даниил Шамкин, далее на 37-й отметился Кирилл Косарев, а в самом начале второго тайма на 46-й минуте гол забил Кирилл Кравцов. В концовке французская команда сумела отыграть один мяч в компенсированное время, забил Флоран Да Сильва.

К сожалению, несмотря на победу, юношеский «Зенит» еще в прошлом туре лишился шансов на выход в плей-офф. У лидеров группы G «Бенфики» и «Лиона» по 9 очков, у «РБ Лейпцига» и «Зенита» по 4 очка. Но у португальцев и немцев один матч в запасе.

«Зенит» (до 19) - «Лион» (до 19) 3:1 (2:0)
Голы: Шамкин 19, Косарев 37, Кравцов 46 - Да Сильва 90+2 Нереализованный пенальти: Щетинин 74

Предупреждения: Щетинин 53, Бар 76, Прохин 76, Калулу 80

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
   202 / 868
сегодня в 19:26
Зенитофобы и тут усиленно ищут говёшки.
Abverin
Abverin
   60 / 868
сегодня в 19:23
Зенит с победой!
dino-hsv
dino-hsv
   108 / 868
сегодня в 18:41
"К сожалению, несмотря на победу, юношеский «Зенит» еще в прошлом туре лишился шансов на выход в плей-офф" - а всё остальное неважно
severnyj84
severnyj84
   195 / 868
сегодня в 17:45
    Roman Borovikov
    Roman Borovikov
       45 / 868
    сегодня в 17:29
    Наверняка против 2го состава юниоров играли, т.к они задачу к данному матчу практически выполнили(
    Литейный 4
    Литейный 4
       2 / 868
    сегодня в 17:19
    И основа хрумкнет лягушатников. Гыгыгы
    cska plus
    cska plus
       18 / 868
    сегодня в 17:12
    Плохая примета для основной команды.
    Морозовский
    Морозовский
       11 / 868
    сегодня в 16:52
    Не чисто тут.
    Petergoff
    Petergoff
       181 / 868
    сегодня в 16:48
    С победой молодёжь!!!!!! Теперь дело за основой.
    Виссарионович
    Виссарионович ответил ziborock
       66 / 868
    сегодня в 16:47
    Там наверняка судил Вилков, а на ВАРе сидел Мешков)
    Иначе бы не победили)
    ziborock
    ziborock
       5 / 868
    сегодня в 16:44
    Для Лиона эта игра ничего не решала, поэтому и позволили Зениту одержать первую победу на турнире! Но хоть разницу забитых-пропущенных подтянули, теперь 7-14, впрочем дальше то Бенфика!)
    Bordend
    Bordend
       396 / 868
    сегодня в 16:23
    Зенитовские пацаны просто молодцы, с победой!
    За адекватность
    За адекватность
       74 / 868
    сегодня в 16:20
    Молодчаги. Может этих парней и выпустить в основе? Хуже наверное не будет.
    Гоша Тамбовский
    Гоша Тамбовский
       39 / 868
    сегодня в 16:19
    Зенит с победой, взрослым сыграть так же.
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