ПСЖ ушел от поражения в игре с «Реалом»

ПСЖ сыграл вничью с «Реалом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Реал» (13 очков) располагается на первом месте в своей группе, ПСЖ (8 очков) - на втором.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Пари Сен-Жермен» 2:2 (1:0)
Голы: Бензема 17, Бензема 79 - Мбаппе 81, Сарабия 83
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Модрич 76), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго 82), Бензема, Азар (Бэйл 68)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Гейе (Неймар 46), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Икарди (Сарабия 75), Анхель Ди Мария (Дракслер 75)
Главный тренер: Тухель Томас.
Предупреждения: Марсело 68, Менье 89
Ранее «Локомотив» уступил «Байеру» и остался без еврокубков.