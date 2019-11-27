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ПСЖ ушел от поражения в игре с «Реалом»

сегодня, 00:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

ПСЖ сыграл вничью с «Реалом» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» (13 очков) располагается на первом месте в своей группе, ПСЖ (8 очков) - на втором.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Пари Сен-Жермен» 2:2 (1:0)
Голы: Бензема 17, Бензема 79 - Мбаппе 81, Сарабия 83

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде (Модрич 76), Каземиро, Кроос, Иско (Родриго 82), Бензема, Азар (Бэйл 68)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Менье, Силва, Кимпембе, Бернат, Гейе (Неймар 46), Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Икарди (Сарабия 75), Анхель Ди Мария (Дракслер 75)
Главный тренер: Тухель Томас.

Предупреждения: Марсело 68, Менье 89

Ранее «Локомотив» уступил «Байеру» и остался без еврокубков.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   19 / 863
сегодня в 03:58
Жаль!
_Inquisitor_
_Inquisitor_
   727 / 863
сегодня в 02:59
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao
       537 / 863
    сегодня в 02:42
    По игре можно сказать что реал жив. Это радует. Травма Азара разочаровала, только начал форму набирать. Неприятный осадок. Ну варан с куртуа привезли гол, но ничего страшного, игра не решающая, а значит нужно просто сделать работу над ошибками. Навас показал Пересу, кто тут номер 1. Азар травмировался, Винисиус твой выход, не профукай. Что насчёт псж, то с выходом Неймара они стали играть острее, Ней Протаскивал мяч с середины. Но думаю, что в матче с грандами им опять ничего не светит
    gentlewolf
    gentlewolf ответил Князь сажал врагов на посох
       155 / 863
    сегодня в 02:41
    Да что Барса, что Реал одинаковые. У одних Эвребе, Буззаки и Айтекины. У других Оливеры, Чакиры и Кашшаи. Аха-ха)
    Осторожно!:)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       30 / 863
    сегодня в 02:38
    Как то легко и быстро ПСЖ отыгрался - молодцы!!!
    Manny_Pacquiao
    Manny_Pacquiao ответил Y N W A.
       537 / 863
    сегодня в 02:36
    Сколько читаю коменты, вроде единственный адекватный фан ливерпуля. Остальные просто повылазивали после сезона 2017-2018.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
       35 / 863
    сегодня в 02:18
    У тебя фантазии радужные не зря ты в прошлом сезоне притапливал за манчестер.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Князь сажал врагов на посох
       285 / 863
    сегодня в 02:18
    Да что Барса, что Реал одинаковые. У одних Эвребе, Буззаки и Айтекины. У других Оливеры, Чакиры и Кашшаи. Аха-ха)
    Но никогда не вылетали в чемпионате страны в низшую лигу, тем более за махинации. В отличие от некоторых.
    В чем Чакыр виновен, к примеру? Виноват в том, что игрок Ювентуса нарушил правила на последних минутах? Или в том, что Нани шипами вперёд ехал в корпус Арбелоа?
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил 95-shishani-95
       5 / 863
    сегодня в 02:13
    Между прочим, ПСЖ вынес Барсу, но Айтекин был на стороне барсьё!!!
    Да что Барса, что Реал одинаковые. У одних Эвребе, Буззаки и Айтекины. У других Оливеры, Чакиры и Кашшаи. Аха-ха)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
       5 / 863
    сегодня в 02:12
    Но Главный кабинет сидит в турине.
    Почти, он сидит на туринской ветке на посохе. Аха-ха)
    Иди сквозер-кореша сними. Аха-ха)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил mangoх12
       285 / 863
    сегодня в 02:11
    За 2 минуты показали что проект им не соперник
    Между прочим, ПСЖ вынес Барсу, но Айтекин был на стороне барсьё!!!
    grafff
    grafff
       488 / 863
    сегодня в 02:10
    ПСЖ на опыте
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил fanliverpoolfan 2
       285 / 863
    сегодня в 02:10
    Ну а что парижанам напрягаться?когда 1 место в кармане,этот матч ничо не значило,но выташили матч
    Ещё как значило! Это был матч за первое место!
    Реалу нужна была победа 3-0 или больше
    С другой стороны, вряд ли ПСЖ потеряет очки в Стамбуле
    mangoх12
    mangoх12
       36 / 863
    сегодня в 02:09
    За 2 минуты показали что проект им не соперник
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
       35 / 863
    сегодня в 02:08
    Но Главный кабинет сидит в турине.
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2 ответил 95-shishani-95
       35 / 863
    сегодня в 02:04
    Ну а что парижанам напрягаться?когда 1 место в кармане,этот матч ничо не значило,но выташили матч
    BIANCONERI27
    BIANCONERI27 ответил 95-shishani-95
       618 / 863
    сегодня в 02:04
    Не обращай внимания на это глорье,лет 5 назад их вообще не видно было,после клоппа появилось Ливерпульфан,ynwa и другое глорье,ели ели от Барселонажниц избавились.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 863
    сегодня в 02:02
    Молодцы. Вот ерничают многие, типа мешок, мешок. Ну во-первых не такой как Голубец из свинки Пепы, а во-вторых как по мне, то это главный претендент на ЛЧ в этом сезоне, если конечно опять Айтекин не зарешает. Аха-ха)
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил fanliverpoolfan 2
       285 / 863
    сегодня в 01:49
    Псж главный конкурент Ливерпуля в лч.парижаны впечитляют.
    Чтоб не нести такой бред, сначала надо посмотреть матч!
    Реал полностью катал парижан, просто не могли забить.
    Удары где-то 30 против 12 парижан что ли было
    NOVA
    NOVA
       284 / 863
    сегодня в 01:41
    узнаю Реал: опять низкая реализация, ошибки в обороне и расслабон последние 10 минут игры!! ну смотрелись не плохо конечно, навас тока и успевал тащить, игру конечно еще улучшать и улучшать!!! а думал вот она победа!!! кстати Бэйл мог в конце матча красавец положить, если бы ни штанга!!
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       35 / 863
    сегодня в 01:40
    Псж главный конкурент Ливерпуля в лч.парижаны впечитляют.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       285 / 863
    сегодня в 01:39
    Французские цз очень сильно сдали, что реаловский, что барселонские!
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Тага Дага
       285 / 863
    сегодня в 01:38
    Псж дурака валял в течении матча,как включили скорости, всё стало на свои места...
    Бред!
    Реал катал их почти всю игру.
    Расслабились на некоторое время, из-за чего и получили два гола!
    Первый конечно привёз бревнВаран!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       285 / 863
    сегодня в 01:35
    Мне показалось, что Сарабия демонстративно не праздновал гол? Или он отпраздновал?
    Неужели он до сих пор уважает Реал и не празднует голы в их ворота?!
    Тага Дага
    Тага Дага
       71 / 863
    сегодня в 01:35
    Псж дурака валял в течении матча,как включили скорости, всё стало на свои места...
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответил Nazi
       285 / 863
    сегодня в 01:32
    Что тут скажешь, Реал это Реал, а Зизу это Зизу! Марсело просто рвал и метал. Вообще все мадридцы были хороши. Что касается ПСЖ, то там горе одно. Кимпембе и Бернат просто дно в защите. Их просто запирали у углового флажка. В центре кошмар и жуть несусветная с этим долбанным гуйе, или как м.ть его зовут. Еще и Маркиньос в полузащите, это просто бред от тухеля. До 75 минуты несчастный немец не мог понять как его жестоко насилуют в центральной зоне. Отдельно о Геймаре, он или специально играл как последний дворовый лузер, или просто показательно не играл вообще. Играли в футбол Навас, Сильва, Мбаппе и Вератти. Что ж 4 против 11 и 2:2 норм результат. Но с такой игрой предел опять будет 1/8, макс1/4. Париж, берите Почеттино пока свободен...!!!! Всем удачи.
    Просто Реалу не суждено было выиграть сегодня! А так, полностью катал парижан!
    У Реала тоже не все хороши, к примеру, бревнВаран, который из ничего сделал гол в свои ворота.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил Багор
       606 / 863
    сегодня в 01:30
    Справедливый счет.
    Правда?30 ударов против 12!Юморист!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       285 / 863
    сегодня в 01:29
    Варан- тупое бревно!!! Как он мог так тупо сыграть, как будто вышел неуверенный в себе молодой игрок?!
    Да и Дыртуа тоже очень плох на выходе! Сегодня конечно виноват только Варан в этом пропущенном голе! В той игре Рамос ещё привёз!
    Мбаппе гонял Карвахаля, которому во втором напрашивалась замена!!!
    Короче, в обороне Реала большая беда!
    Не суждено было Реалу сегодня выиграть, хоть и выносил парижан по игре!
    Бензема, Каземиро, Вальверде, Марсело, Кроос, Модрич отличную форму набрали!!! Модрич чётко вышел! Как нам не хватало такого Модрича?!
    Иско тоже не очень плох, нужно форму ещё подтянуть. Для этого надо привлекать к играм. Как и Родриго. Кстати, когда Родриго пробил сам, и Бензема возмущался, я думаю, что он правильно сделал. Потому что, думаю у Бензема оффсайд был бы!
    Бэйл очень хорошо пробил со штрафного, но не суждено было забить. Это единственный момент, где запомнился положительно.
    Надеюсь, что у Азара ничего серьезного не будет с травмой!
    Зидан потихоньку ставит игру. Понравилось как команда прессингует начиная ещё у чужого штрафного!
    Удачи Зидану и Реалу в целом!!! Пусть не попадется сильный соперник на 1/8, пока Реал не наберёт форму!!!
    Багор
    Багор
       40 / 863
    сегодня в 01:22
    Справедливый счет.
    Олег Гутченко 2
    Олег Гутченко 2
       288 / 863
    сегодня в 01:17
    Реал должен попасть на Манчестер Сити в 1/8
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