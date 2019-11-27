«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Ман Сити» (11 очков) располагается на 1 месте в своей группе, «Шахтер» (6) - второй.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Шахтер» 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган 56 - Соломон 69
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне (Сильва 70), Родри (Фоден 76), Гюндоган, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Тете, Коваленко (Маркос Антонио 81), Патрик, Коноплянка (Соломон 65), Мораес (Сикан 90+1)
Главный тренер: Каштру Луиш.
Предупреждение: Фернандиньо 90+1
В другом матче игрового дня «Локомотив» дома проиграл «Байеру».
Я Вас приветствую)
Я Вас приветствую)
Зайди на гостевую киевских п......в, и увидишь, как они бесятся от победы Шахты. Уже только за это стоит болеть за Шахту!!! Ахахахаха!!!
Зайди на гостевую киевских п......в, и увидишь, как они бесятся от победы Шахты. Уже только за это стоит болеть за Шахту!!! Ахахахаха!!!
Могу поддержать Шахтёр только в матчах с киевским Динамо)
Могу поддержать Шахтёр только в матчах с киевским Динамо)
хочу что ЛЧ взял либо Сити,или ПСЖ/Атлетико.
хочу что ЛЧ взял либо Сити,или ПСЖ/Атлетико.
Теперь все надежды на Аталанту, удачи вам от нас россиян и красиво отбить шахтер у него же на стадионе прямо на украине
Теперь все надежды на Аталанту, удачи вам от нас россиян и красиво отбить шахтер у него же на стадионе прямо на украине