ГлавнаяНовости

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»

сегодня, 00:53
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ман Сити» (11 очков) располагается на 1 месте в своей группе, «Шахтер» (6) - второй.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Шахтер» 1:1 (0:0)
Голы: Гюндоган 56 - Соломон 69

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне (Сильва 70), Родри (Фоден 76), Гюндоган, Бернарду Силва, Габриэл Жезус, Стерлинг
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Шахтер»: Пятов, Кордейро дос Сантос, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко , Тете, Коваленко (Маркос Антонио 81), Патрик, Коноплянка (Соломон 65), Мораес (Сикан 90+1)
Главный тренер: Каштру Луиш.

Предупреждение: Фернандиньо 90+1

В другом матче игрового дня «Локомотив» дома проиграл «Байеру».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ ушел от поражения в игре с «Реалом»
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии63
«Бавария» уничтожила «Црвену Звезду»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии30
«Ювентус» одержал победу над «Атлетико»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии154
«Аталанта» обыграла загребское «Динамо»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии7
«Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос», уступая по ходу матча со счетом 0:2
Сегодня, 00:53 ВидеоКомментарии18
«Брюгге» вырвал ничью в Стамбуле и получил два удаления
Вчера, 22:52 ВидеоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   311 / 863
сегодня в 04:26
слабаки
mangoх12
mangoх12
   36 / 863
сегодня в 04:18
Думал Маур проколится а оказалось Пепка))
Убойнейший футбол
Убойнейший футбол
сегодня в 02:17
Шахта красавчики, Соломон вкатил мяч прям как Аталанте, отымеют макаронников в Харькове будет все кюок
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
   5 / 863
сегодня в 02:05
Называется Динамо Киев от Шурика. Там обычно собирается вся рогульня и отбросы. Да, найди там отчет об игре с МС, и вот там, комментарии этих ущербных.
Аха-ха), спасибо, сейчас заценю)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
   254 / 863
сегодня в 01:59
Это где? Ссылочку организуй, пожалуйста. Я Вас приветствую)
Называется Динамо Киев от Шурика. Там обычно собирается вся рогульня и отбросы. Да, найди там отчет об игре с МС, и вот там, комментарии этих ущербных.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Napoleon Bonapart
   5 / 863
сегодня в 01:49
Князь, моё почтение! Зайди на гостевую киевских п......в, и увидишь, как они бесятся от победы Шахты. Уже только за это стоит болеть за Шахту!!! Ахахахаха!!!
Это где? Ссылочку организуй, пожалуйста.


Я Вас приветствую)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Князь сажал врагов на посох
   254 / 863
сегодня в 01:38
Никогда мне не был родным клуб коррупционера и беспредельщика Рината Ахметова. Аха-ха) Могу поддержать Шахтёр только в матчах с киевским Динамо)
Князь, моё почтение!
Зайди на гостевую киевских п......в, и увидишь, как они бесятся от победы Шахты. Уже только за это стоит болеть за Шахту!!! Ахахахаха!!!
dimagas2
dimagas2
   207 / 863
сегодня в 01:35
Шахта великодушно опустила ситюков сегодня с очком)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   5 / 863
сегодня в 01:33
Бывшая то твоя родная команда отлично выступает. Не жалеешь что переметнулся?
Никогда мне не был родным клуб коррупционера и беспредельщика Рината Ахметова. Аха-ха)
Могу поддержать Шахтёр только в матчах с киевским Динамо)
averoniy
averoniy
   290 / 863
сегодня в 01:28
Достойно Шахтера!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
   230 / 863
сегодня в 01:13
Голубец давно протух. Аха-ха)
Бывшая то твоя родная команда отлично выступает. Не жалеешь что переметнулся?
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил juvenale
   5 / 863
сегодня в 01:13
что-то радужные сбавили оброты
Мощная фрикция Оливера, выполненная ВАРёной колбасой не прошла бесследно. Аха-ха)
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   288 / 863
сегодня в 01:13
Молодцы ДэНээРовцы!!! В плэй-0фф выйдут ,а там конечно дальше ловить нечего.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Я НЕНАВИЖУ спартак
   5 / 863
сегодня в 01:12
Ты там, заранее, готовь свой посох, для себя на четверть финал Ювентус Шахтер.
Мой посох и так всегда готов заглянуть хейтеркам под хвостик. Так что будь спокоен. Аха-ха)
da da da
da da da ответил Сантус
   472 / 863
сегодня в 01:11
Ты Пепку любимого там ждёшь а не Сити...)
Пеп уже брал ЛЧ,не из-за него.
хочу что ЛЧ взял либо Сити,или ПСЖ/Атлетико.
juvenale
juvenale
   8 / 863
сегодня в 01:10
что-то радужные сбавили оброты
Belgie2009
Belgie2009
   417 / 863
сегодня в 01:10
    Тео Джонс
    Тео Джонс
       53 / 863
    сегодня в 01:09
    Шахтер респект, были моменты и для победы. Теперь главное выстоять дома против итальяшек и плей офф в кармане.
    Я НЕНАВИЖУ спартак
    Я НЕНАВИЖУ спартак ответил Князь сажал врагов на посох
       230 / 863
    сегодня в 01:08
    Голубец давно протух. Аха-ха)
    Ты там, заранее, готовь свой посох, для себя на четверть финал Ювентус Шахтер.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart
       254 / 863
    сегодня в 01:07
    Очевидный договорняк. Но, тем лучше, теперь, победа дома над итальяшками и ПО!!! Дай Бог!!! Вперед, Шахтер!!!!!
    Сантус
    Сантус ответил da da da
       48 / 863
    сегодня в 01:06
    ждем Сити в финале ЛЧ
    Ты Пепку любимого там ждёшь а не Сити...)
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       5 / 863
    сегодня в 01:04
    Голубец давно протух. Аха-ха)
    da da da
    da da da
       472 / 863
    сегодня в 01:02
    ждем Сити в финале ЛЧ
    makerdream
    makerdream
       852 / 863
    сегодня в 01:02
    Йоби боби
    milan-f
    milan-f
    сегодня в 01:01
    Ну наконец то прервалась серия издевательств мс над шахтёром, ура. Но сдругой стороны с такой игрой со стороны Смтюков, то Апл кдет к колбасным, а ЛЧ ну тлчно не к пепке.. Удачи
    makerdream
    makerdream
       852 / 863
    сегодня в 00:59
    Вот так вот дедушка сёмин
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
       136 / 863
    сегодня в 00:59
    Гвардиола конечно, всегда любит побеждать, особенно на Этихад, но в данном случаи даже ничья нормальный результат, сейчас АПЛ возможно важнее.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус
       289 / 863
    сегодня в 00:58
    В принципе могли и за победу побороться, которая бы гарантировала 1/8 лч. А так в теории ещё даже вылететь с последнего места можем.
    Питер Ман
    Питер Ман
       60 / 863
    сегодня в 00:58
    Как же так, должны были громить зло.
    Теперь все надежды на Аталанту, удачи вам от нас россиян и красиво отбить шахтер у него же на стадионе прямо на украине
    fanliverpoolfan 2
    fanliverpoolfan 2
       35 / 863
    сегодня в 00:55
    Молодцы Горняки.хотел бы увидить в 1/8 Ливерпуль Шахтер
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100