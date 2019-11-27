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«Ювентус» одержал победу над «Атлетико»

сегодня, 00:56
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«Ювентус» обыграл мадридский «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ювентус» (13 очков) располагается на первом месте в своей группе, «Атлетико» (7 очков) - второй.

Турин, стадион Альянц Стэдиум

«Ювентус» - «Атлетико» 1:0 (1:0)
Гол: Дибала 45+2

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Бентанкур (Хедира 86), Пьянич, Матюиди, Рэмзи (Бернардески 63), Криштиану Роналду, Дибала (Игуаин 76)
Главный тренер: Сарри Маурицио.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Лоди дос Сантос (Лемар 64), Сауль, Эррера (Корреа 60), Партей, Коке, Мората, Витоло (Жоау Фелиш 53)
Главный тренер: Симеоне Диего.

Предупреждения: Эрмосо 32, Бентанкур 35, Лоди дос Сантос 40, Сауль 52, Эррера 58

Ранее «Локомотив» уступил «Байеру» и остался без еврокубков.

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Все комментарии
obana777
obana777
   70 / 862
сегодня в 10:01
Победу одержал Дибала, забив сумасшедший по исполнению гол. А Ювентус - старый трухлявый автобус, несмотря на звездный состав.
КЭТиК
КЭТиК
   127 / 862
сегодня в 09:24
Самый предсказуемый счет.
Виссарионович
Виссарионович
   61 / 862
сегодня в 09:09
Ну Роналду в ответственном матче конечно тащил команду. Это же был ответственный матч? И Роналду как всегда был лучшим. Роналду это не Месси, Роналду всегда забивает ТОП командам, вот и вчера очередной раз доказал свой ТОП уровень. Я не смог сосчитать, сколько он забиз все таки, 6 или 7? Я честно говоря думал что в конце игре ему вынесут Золотой мяч.
feris1
feris1
   108 / 862
сегодня в 08:47
Ювентус с победой и первым местом!
beefs
beefs
   198 / 862
сегодня в 08:27
Юве на своем месте...
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   19 / 862
сегодня в 07:17
Сегодня и зенит ждет тоже самое((
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 862
сегодня в 06:37
Дибала просто выручает
ДАША Д
ДАША Д
   226 / 862
сегодня в 06:37
Атлетико в последнем туре спокойно решит свою задачу.
neomessi
neomessi
   194 / 862
сегодня в 06:09
Для старичков норм результат. Атлеты больше 1 гола не пропускают а эти пенси не умеют больше 1 гола положить.
Wolf77785
Wolf77785
   183 / 862
сегодня в 05:48
ювентус в меньшинстве переиграл атлетов!
112910415
112910415
   74 / 862
сегодня в 05:14
должен был выйти Роналду, но передумал или забыл ..
Гавроша
Гавроша ответил Muxaэлb Шумахер
   68 / 862
сегодня в 04:43
Когда в нормальный клуб уйдёт.
Что за команда такая?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   407 / 862
сегодня в 04:38
Пора Роналду делать самым дорогим лавочником.
cska plus
cska plus
   20 / 862
сегодня в 04:27
Вообщем мало кто удивлён.
Action
Action
   577 / 862
сегодня в 03:43
Как ожидалось, выиграла команда, которая не знает поражения в офф. матчах в этом сезоне. А на дворе уже декабрь...
ballak144
ballak144
   401 / 862
сегодня в 03:40
Опять юмористов набежало
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   40 / 862
сегодня в 03:16
Обычный и справедливый результат: 1:0 дома, против соперника с которым часто встречаешься в ЛЧ и успеваешь хорошо его изучить)
ballak144
ballak144
   401 / 862
сегодня в 03:15
С победой! За Дибалу как то печально, меняют в угоду кое кому( может и поплыть парень, пользы то намного больше приносит
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер ответил Гавроша
   52 / 862
сегодня в 02:43
Когда в нормальный клуб уйдёт.
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер ответил Князь сажал врагов на посох
   52 / 862
сегодня в 02:42
Ни слова не совпало. Попытка перевода стрелок провалилась.
Гавроша
Гавроша
   68 / 862
сегодня в 02:41
Наконец-то роналду отыграл весь матч. И как обычно впустую.

Забыл спросить - когда он там забивать-то начнет?
Шишанутый
Шишанутый
   133 / 862
сегодня в 02:26
С победой Юве!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   5 / 862
сегодня в 02:17
У тебя сотни акков,как ты можешь других называть фейкометами?сегодня да же сервер был перегружен,из за твоих акк)я себе грю во князь гуляеться.
Если назовёшь хотя бы 10, я уберу посох. Аха-ха)
Давай пиши, я завтра почитаю)
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   311 / 862
сегодня в 02:16
Комментатор дико рассмешил фразой о том,что у Юве сейчас лучший состав в Европе...А если серьезно,то сейчас в составе Юве нет НИ ОДНОГО игрока, который был бы лучшим на своей позиции в европейском футболе.Да,глубина состава приличная,но действующих звёзд нет совсем,либо уже потухшие(Рон),либо которые все никак не раскроются(Дибала и Бернардески)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил 773sergeytank
   5 / 862
сегодня в 02:15
Всю ветку зас рали. Миланчик куда уж лезет который в четырёх очках от 26 и забыл что такое ЛЧ. Мамка наверное на часок разрешила ему посидеть в компе, вот он и давай анекдоты копировать заменяя некоторые слова. Позорище.
Нашел в ВК паблик "миланские середняки" , копирует оттуда и редактирует. Аха-ха)
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Князь сажал врагов на посох
   32 / 862
сегодня в 02:15
    773sergeytank
    773sergeytank
       105 / 862
    сегодня в 02:11
      Князь сажал врагов на посох
      Князь сажал врагов на посох
         5 / 862
      сегодня в 02:08
      Наивный фейкомёт, аха-ха)
      Он строчил с разных аккаунтов, а бомбит по его мнению у Ювентини. Я вот даже не заходил с других аккаунтов, но уверен, что под всеми моими постами в этой теме горят жалобы. Аха-ха)

      Посох наполнен от основания до кончика. Всем спасибо за внимание)
      С детства за детство
      С детства за детство
         252 / 862
      сегодня в 02:05
      Зашёл специально с другого аккаунта посмотреть горят ли караулы - на всех анекдотах горят.
      Аха, конечно, это у всех вокруг бомбит, а не у туринских фанатов. Аха-ха)
      До встречи, гоббы)
      Muxaэлb Шумахер
      Muxaэлb Шумахер ответил Да ладно вам
         52 / 862
      сегодня в 02:03
      До следующей)))))) ювентусу деревянную медаль)
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