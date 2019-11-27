«Бавария» уничтожила «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» уступила «Баварии» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Црвена Звезда» (3 очка) располагается на третьем месте в своей группе, «Бавария» (15) - первая.
Белград, стадион Райко Митич
«Црвена Звезда» - «Бавария» 0:6 (0:1)
Голы: Горецка 14, Левандовски 53 (пенальти), Левандовски 60, Левандовски 64, Левандовски 68, Толиссо 90
«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич, Гарсия (Панков 69), Каньяс (Вулич 61), Петрович (Иванич 76), Вуканович, Марин, Боаки
Главный тренер: Милойевич Владан.
«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес (Киммих 68), Боатенг, Дэвис, Толиссо, Алькантара, Горецка, Коман, Левандовски (Мюллер 77), Коутиньо (Перишич 61)
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждение: Милунович 7
В другом матче игрового дня «Локомотив» дома проиграл «Байеру».
У нас есть отдельная каста людей просто играющих в конкурсе прогнозов, стараемся просто лояльно относится к тем, кто не хочет в каше комментариев вариться.
У нас есть отдельная каста людей просто играющих в конкурсе прогнозов, стараемся просто лояльно относится к тем, кто не хочет в каше комментариев вариться.
меня часто банят за флуд, хотя я не согласен. А вот этот пользователь разве не занимается флудом, оставляя везде одинаковые комментарии?
меня часто банят за флуд, хотя я не согласен. А вот этот пользователь разве не занимается флудом, оставляя везде одинаковые комментарии?
А так Флик пока радует. Если КХР наймет Почеттино,Тухлого или Тен Хаага то,грошь цена такой Баварии. Флик чемпион МИРА 2014! Он будущее всего немецкого футбола.
А так Флик пока радует. Если КХР наймет Почеттино,Тухлого или Тен Хаага то,грошь цена такой Баварии. Флик чемпион МИРА 2014! Он будущее всего немецкого футбола.
https://m.youtube.com/watch?v=ZEiUQMTZD64
Считаю, что наше спонсорство пора заканчивать, црвена звезда не достойна носить надпись Газпром на груди после таких матчей
Считаю, что наше спонсорство пора заканчивать, црвена звезда не достойна носить надпись Газпром на груди после таких матчей