ГлавнаяНовости

«Бавария» уничтожила «Црвену Звезду»

сегодня, 00:56
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 6Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Црвена Звезда» уступила «Баварии» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Црвена Звезда» (3 очка) располагается на третьем месте в своей группе, «Бавария» (15) - первая.

Белград, стадион Райко Митич

«Црвена Звезда» - «Бавария» 0:6 (0:1)
Голы: Горецка 14, Левандовски 53 (пенальти), Левандовски 60, Левандовски 64, Левандовски 68, Толиссо 90

«Црвена Звезда»: Борян, Гобелжич, Милунович, Дегенек, Родич, Гарсия (Панков 69), Каньяс (Вулич 61), Петрович (Иванич 76), Вуканович, Марин, Боаки
Главный тренер: Милойевич Владан.

«Бавария»: Нойер, Павар, Мартинес (Киммих 68), Боатенг, Дэвис, Толиссо, Алькантара, Горецка, Коман, Левандовски (Мюллер 77), Коутиньо (Перишич 61)
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждение: Милунович 7

В другом матче игрового дня «Локомотив» дома проиграл «Байеру».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
ПСЖ ушел от поражения в игре с «Реалом»
Сегодня, 00:58 ВидеоКомментарии63
«Ювентус» одержал победу над «Атлетико»
Сегодня, 00:56 ВидеоКомментарии154
«Аталанта» обыграла загребское «Динамо»
Сегодня, 00:54 ВидеоКомментарии7
«Тоттенхэм» обыграл «Олимпиакос», уступая по ходу матча со счетом 0:2
Сегодня, 00:53 ВидеоКомментарии18
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Шахтер»
Сегодня, 00:53 Комментарии33
«Брюгге» вырвал ничью в Стамбуле и получил два удаления
Вчера, 22:52 ВидеоКомментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   250 / 863
сегодня в 03:12
Зря Милунович в начале игры врезал по голове Роберту - только разозлил.
alexgurzan
alexgurzan ответил Князь сажал врагов на посох
   70 / 863
сегодня в 02:20
Модерация. Вот такой вопрос: меня часто банят за флуд, хотя я не согласен. А вот этот пользователь разве не занимается флудом, оставляя везде одинаковые комментарии?
У нас это сильно обобщённо. С помощью ЖК можно показать грань, не выдавая длительных банов.
У нас есть отдельная каста людей просто играющих в конкурсе прогнозов, стараемся просто лояльно относится к тем, кто не хочет в каше комментариев вариться.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Mangur
   5 / 863
сегодня в 02:00
Без комментариев. 100500
Модерация. Вот такой вопрос:
меня часто банят за флуд, хотя я не согласен. А вот этот пользователь разве не занимается флудом, оставляя везде одинаковые комментарии?
NAZAR 007
NAZAR 007
   15 / 863
сегодня в 01:54
Порно , порно , весело , задорно )
Bayern Best
Bayern Best
   562 / 863
сегодня в 01:48
Теперь главное БЛ. Матч с Байером и Боруссией будут более важнее чем ЛЧ.
А так Флик пока радует. Если КХР наймет Почеттино,Тухлого или Тен Хаага то,грошь цена такой Баварии. Флик чемпион МИРА 2014! Он будущее всего немецкого футбола.
Mangur
Mangur
   645 / 863
сегодня в 01:37
Без комментариев. 100500
Makao
Makao
   156 / 863
сегодня в 01:28
И как ещё золотой мяч пророчат Месси? Очевидно, что Левандовски тащит. В сравнении с ним от Месси и Роналду только имена))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   112 / 863
сегодня в 01:23
Лихо.
sihafazatron
sihafazatron
   9 / 863
сегодня в 01:20
Федун:
-Хостинский-
-Хостинский-
   380 / 863
сегодня в 01:18
Покер от Левандовского за 15 минут 🏆🏆🏆
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответил cool4back
   833 / 863
сегодня в 01:15
Посмотрим... Будет порно или матч... ))) У нас теперь Маур есть!!! )))
курятник может только из-за обиды выкладываться) а Баварии пофиг, все равно с 1 выйдут) но ради спортивного интереса могут поиздеваться, тем более Леве надо поболее наколотить)))
Зейский
Зейский
   336 / 863
сегодня в 01:13
Баварию с победой!
cool4back
cool4back ответил Grim_Reaper
   396 / 863
сегодня в 01:13
Посмотрим... Будет порно или матч... ))) У нас теперь Маур есть!!! )))
спартак 1987
спартак 1987 ответил Питер Ман
   89 / 863
сегодня в 01:12
мы похоже окончательно отстали от Португалии в таблице кофф, поэтому завтра буду болеть за лион, в четверг за краснодар и лудогорец. правда всё равно хочется чтобы зенит вышел в плей - офф лиги чемпионов и в соперники получил бы баварию, ливерпуль или ман сити...
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответил cool4back
   833 / 863
сегодня в 01:11
Ага, Тоттенхэм помнит. До сих пор побаливает )))
Они еще понимают что им в Мюнхене еще играть) а в этом году Бавария творит добро))))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Питер Ман
   18 / 863
сегодня в 01:08
Как говорится, с кем поведешься (Федун), от того и наберешься (6-0 почти как 7-0). Считаю, что наше спонсорство пора заканчивать, црвена звезда не достойна носить надпись Газпром на груди после таких матчей
Они носят надпись "Газпром", но для болельщиков "Спартака" они в первую очередь их побратимы и сами для себя тоже, видимо))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 863
сегодня в 01:07
Позор, побратимам "Спартака" обязаны были семерочку класть))
cool4back
cool4back ответил Grim_Reaper
   396 / 863
сегодня в 01:07
Ага, Тоттенхэм помнит. До сих пор побаливает )))
Grim_Reaper
Grim_Reaper ответил Питер Ман
   833 / 863
сегодня в 01:06
Как говорится, с кем поведешься (Федун), от того и наберешься (6-0 почти как 7-0). Считаю, что наше спонсорство пора заканчивать, црвена звезда не достойна носить надпись Газпром на груди после таких матчей
им пора менять спонсора на Лукоил)))
cool4back
cool4back
   396 / 863
сегодня в 01:06
"Я, я, ком цу мир на майна шишка!" - сказала Бавария... Бл... Сильно!
Grim_Reaper
Grim_Reaper
   833 / 863
сегодня в 01:05
Греки понимают что дома им сказочно повезло) а то в этой году на выезде в ЛЧ Бавария любит деклассировать соперника)))
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 863
сегодня в 01:04
Как говорится, с кем поведешься (Федун), от того и наберешься (6-0 почти как 7-0).
Считаю, что наше спонсорство пора заканчивать, црвена звезда не достойна носить надпись Газпром на груди после таких матчей
time out
time out
   59 / 863
сегодня в 01:04
Да, уж! Деклассировали!
karnager
karnager
   281 / 863
сегодня в 01:03
Во втором тайме на авансцену вышел форвард «Баварии» Роберт Левандовски, забивший четыре гола в течение 14 минут и 31 секунд, став автором самого быстрого покера в истории Лиги чемпионов и установив еще ряд достижений, в том числе став лучшим бомбардиром «Баварии» в ЛЧ (поляк опередил Томаса Мюллера)
alexfor
alexfor
   210 / 863
сегодня в 01:02
псих лева)) уже 10 голов, по ходу рекорд кристиныча побьет в следующем матче)
d_fincher
d_fincher
   73 / 863
сегодня в 01:02
Роберту пора отдать Золотой мяч.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   35 / 863
сегодня в 01:01
Лёва машина
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   37 / 863
сегодня в 00:58
Второй тайм похож на немецкое порно))
Оливье Гpуйяp
Оливье Гpуйяp
   846 / 863
сегодня в 00:57
Молодцы! Обе КБ-клуба порваны с общим счётом 10:2!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 863
сегодня в 00:57
Мощно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100