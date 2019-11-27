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«Аталанта» обыграла загребское «Динамо»

сегодня, 00:54
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

«Аталанта» обыграла загребское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» (4 очка) располагается на 4 месте в своей группе, «Динамо» (5) находится на 3 позиции.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Аталанта» - «Динамо» 2:0 (1:0)
Голы: Муриэль 27 (пенальти), Гомес 47

«Аталанта»: Голлини, Толой, Кьер, Паломино, Хатебур (Кастань 65), де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский 90), Пашалич, Муриэль (Иличич 61)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Динамо»: Ливакович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Ольмо (Шитум 90+2), Адеми, Иванушец (Гояк 67), Леовац, Петкович, Оршич
Главный тренер: Бьелица Ненад.

Предупреждения: Теофил-Катерин 13, Перич 19, Толой 42, Пашалич 65, Стоянович 74

В другом матче игрового дня «Локомотив» дома проиграл «Байеру».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   36 / 863
сегодня в 03:09
пеналь сломил хорватов
Leha-ha50
Leha-ha50
   30 / 863
сегодня в 01:31
Тут без сюрпризов.
Clavан
Clavан
   306 / 863
сегодня в 01:25
Аталанту с победой!
Питер Ман
Питер Ман
   60 / 863
сегодня в 01:14
Молодцы, удачи вам против шахтера от всего мира!
juvenale
juvenale
   8 / 863
сегодня в 01:11
как можно было первый матч им слить
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
   388 / 863
сегодня в 01:06
Ну наконец то 👍
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 863
сегодня в 00:57
Ожидаемо
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