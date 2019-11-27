«Аталанта» обыграла загребское «Динамо» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Аталанта» (4 очка) располагается на 4 месте в своей группе, «Динамо» (5) находится на 3 позиции.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Аталанта» - «Динамо» 2:0 (1:0)
Голы: Муриэль 27 (пенальти), Гомес 47
«Аталанта»: Голлини, Толой, Кьер, Паломино, Хатебур (Кастань 65), де Рон, Фройлер, Госенс, Гомес (Малиновский 90), Пашалич, Муриэль (Иличич 61)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Динамо»: Ливакович, Теофил-Катерин, Дилавер, Перич, Стоянович, Ольмо (Шитум 90+2), Адеми, Иванушец (Гояк 67), Леовац, Петкович, Оршич
Главный тренер: Бьелица Ненад.
Предупреждения: Теофил-Катерин 13, Перич 19, Толой 42, Пашалич 65, Стоянович 74
В другом матче игрового дня «Локомотив» дома проиграл «Байеру».