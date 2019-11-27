Азар избежал серьёзной травмы

Полузащитник «Реала» Эден Азар прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в матче с «Пари Сен-Жермен».
У бельгийца выявлен лишь ушиб, при этом предположение наставника «сливочных» Зинедина Зидана о вывихе не подтвердилось.
|Реал2 : 2Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
Полузащитник «Реала» Эден Азар прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в матче с «Пари Сен-Жермен».
У бельгийца выявлен лишь ушиб, при этом предположение наставника «сливочных» Зинедина Зидана о вывихе не подтвердилось.