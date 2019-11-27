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Азар избежал серьёзной травмы

сегодня, 16:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник «Реала» Эден Азар прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в матче с «Пари Сен-Жермен».

У бельгийца выявлен лишь ушиб, при этом предположение наставника «сливочных» Зинедина Зидана о вывихе не подтвердилось.

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Все комментарии
Hamman
Hamman
   268 / 868
сегодня в 19:43
Очень хорошая новость!
NOVA
NOVA
   236 / 868
сегодня в 18:10
ну и хорошо!!! может если бы не травма и замена Азара, то и не упустили бы победу!!!
cska plus
cska plus
   18 / 868
сегодня в 17:11
Слава Богу! Здоровья Азару!!!
RUPRICHT
RUPRICHT
   709 / 868
сегодня в 16:52
ЕСЛИ УШИБ ТО ДО СВАДЬБЫ ЗАЖИВЕТ !!!!11 декабря должен выйти на ИГРУ С БРЮГГЕ!!!!!КЛУБУ ОН НУЖЕН!!!!
Лиговский
Лиговский
   149 / 868
сегодня в 16:19
Здоровья Азару!
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