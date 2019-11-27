Форвард «Шахтера» Мораес повредил копчик в игре с «Ман Сити»

Форвард «Шахтера» получил повреждение в матче против «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 32-летний футболист покинул поле на носилках.

Главный тренер «горняков» Луиш Каштру рассказал о состоянии здоровья Жуниора:

Он почувствовал, небольшую, но очень острую боль в копчике. Возможно, это была накопленная усталость, думаю, он мог бы играть, жертвовать собой.

Мы решили не рисковать и убрать его, дать ему время отдохнуть. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу.