ГлавнаяНовости

Форвард «Шахтера» Мораес повредил копчик в игре с «Ман Сити»

сегодня, 11:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Шахтер (Донецк)ШахтерМатч завершен

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес получил повреждение в матче против «Манчестер Сити» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. 32-летний футболист покинул поле на носилках. 

Главный тренер «горняков» Луиш Каштру рассказал о состоянии здоровья Жуниора:

Он почувствовал, небольшую, но очень острую боль в копчике. Возможно, это была накопленная усталость, думаю, он мог бы играть, жертвовать собой.

Мы решили не рисковать и убрать его, дать ему время отдохнуть. Надеюсь, он восстановится к следующему матчу.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Пеццелья выбыл на 20 дней
Сегодня, 12:26 Комментарии3
Зидан: «У Азара не просто ушиб, есть ещё и вывих»
Сегодня, 08:19 Комментарии10
Флоренци рискует пропустить матч «Ромы» в Лиге Европы
Вчера, 20:57 Комментарии1
Мхитарян возобновил тренировки в «Роме»
25 ноября Комментарии3
Гвардиола рассказал о сроках восстановления Агуэро
25 ноября Комментарии2
Защитнику «Фиорентины» Пеццелье снова повредили лицо на поле
24 ноября Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 15:25
Копчик не страшно, здоровья!
Багор
Багор
   37 / 866
сегодня в 12:05
Здоровья!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100