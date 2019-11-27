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Зидан: «У Азара не просто ушиб, есть ещё и вывих»

сегодня, 08:19
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ полузащитник «Реала» Эден Азар получил повреждение.

На 68-й минуте бельгиец покинул поле в сопровождении медиков, на замену ему вышел Гарет Бэйл.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже прокомментировал предварительное заключение: 

Это не просто ушиб, есть еще и вывих.

По информации испанской прессы, Эден снова травмировал голеностоп, как и летом 2017 года, после чего ему потребовалась операция. В ближайшее время 28-летний игрок пройдет медосмотр.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   340 / 862
сегодня в 09:25
Никак Азар не заиграет в полную силу.
NOVA
NOVA
   275 / 862
сегодня в 09:13
не дай бог!!! здоровья и надеюсь не серьезно!!! жаль если пропустит классико!!
RUPRICHT
RUPRICHT
   787 / 862
сегодня в 09:11
ХОРОШЕГО В ЭТОМ МАЛО!!!!СЕЙЧАС ПОТЕРЯТЬ ТАКОГО ИГРОКА НЕ ХОЧЕТСЯ!!!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   112 / 862
сегодня в 09:01
Здоровья Азару!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   600 / 862
сегодня в 08:55
Кому сейчас легко?
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