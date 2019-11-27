Зидан: «У Азара не просто ушиб, есть ещё и вывих»

сегодня, 08:19

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ПСЖ полузащитник «Реала» получил повреждение.

На 68-й минуте бельгиец покинул поле в сопровождении медиков, на замену ему вышел Гарет Бэйл.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже прокомментировал предварительное заключение:

Это не просто ушиб, есть еще и вывих.

По информации испанской прессы, Эден снова травмировал голеностоп, как и летом 2017 года, после чего ему потребовалась операция. В ближайшее время 28-летний игрок пройдет медосмотр.