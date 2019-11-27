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ЦСКА тренируется в полном составе перед встречей с «Лудогорцем»

сегодня, 17:21
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)ЛудогорецЗавтра в 20:55 Не начался

ЦСКА проводит открытую тренировку перед матчем с «Лудогорцем» в пятом туре группового раунда Лиги Европы. Команда занимается в полном составе, включая Седрика Гогуа и Алана Дзагоева.

ЦСКА примет «Лудогорец» 28 ноября. «Армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав одно очко. «Лудогорец» идет вторым с шестью баллами в активе.

Напомним, что в минувший уик-энд ЦСКА одержал победу в поединке чемпионата России. Москвичи обыграли «Крылья Советов» на своем поле.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   73 / 868
сегодня в 19:36
Интересно, что болельщики СпаМа дружно болеют ПРОТИВ ВСЕХ Российских клубов, играющих в ЛЧ и ЛЕ. Почему ? Понятно, Спам со своим позором в Европе не играет, ЧЁРНАЯ зависть.)))))).
minai
minai
   411 / 868
сегодня в 19:20
Всех собрал пастушок, чтоб никто не откосил, чтобы позор разделить солидарно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Ваня лучший
   35 / 868
сегодня в 19:06
    Ваня лучший
    Ваня лучший
       62 / 868
    сегодня в 18:45
      viv
      viv ответил Виссарионович
         198 / 868
      сегодня в 18:38
      Как опозорился пищевик ещё никто из наших команд не позорился....0/0/1:18...0:7
      blitz
      blitz ответил time out
         271 / 868
      сегодня в 18:36
      Главное что бы не семерочку, как мясным.
      112910415
      112910415
         72 / 868
      сегодня в 18:35
      очень возможно, что 5 штук болгары забить не смогут !
      oFANATo
      oFANATo
         67 / 868
      сегодня в 18:34
      Все в строю, хорошая новость.
      BenderBender
      BenderBender
         102 / 868
      сегодня в 18:32
      Булки тренируют, не иначе
      time out
      time out ответил cska plus
         50 / 868
      сегодня в 18:17
      Удачи великому клубу!
      Удачи великому болгарскому клубу! Не мешало бы еще пятерочку коням под хвост воткнуть.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
         28 / 868
      сегодня в 17:57
      Посмотрим, что нам Витюша приготовил???
      Виссарионович
      Виссарионович
         66 / 868
      сегодня в 17:57
      Коники, а вы взяли кредит под 12%?
      Игорь рекламирует. Игорь рекомендует. Как раз на абонемент на следующий сезон.
      VIPded
      VIPded
         92 / 868
      сегодня в 17:48
      Удачи ЦСКА!!!
      A.Gordeev
      A.Gordeev
         152 / 868
      сегодня в 17:47
      Те, кто проигрывает свиньям, в еврокубках не жильцы.
      cska plus
      cska plus ответил Алексей Коротеев
         18 / 868
      сегодня в 17:46
      А что ,Дзагоев ещё не травмировался ? Надо же как долго ?!!))
        cska plus
        cska plus
           18 / 868
        сегодня в 17:45
        Удачи великому клубу!
        Виссарионович
        Виссарионович
           66 / 868
        сегодня в 17:43
        ЦСК готовится к игре с Лудогорцем как в финалу ЛЧ)))
        Хватит готовиться, уже опозорились, ваш уровень РПЛ, откажитесь от Еврокубков на следующий сезон, не позорьтесь.
        Footbolista
        Footbolista
           14 / 868
        сегодня в 17:30
        На тренировке квадрат заменили пятерочкой...
        ФорвардЪ
        ФорвардЪ
           320 / 868
        сегодня в 17:30
        Хорошо.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
           177 / 868
        сегодня в 17:26
        А что ,Дзагоев ещё не травмировался ? Надо же как долго ?!!))
        Cremen
        Cremen
           63 / 868
        сегодня в 17:24
        Лудогорец опять выиграет.
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