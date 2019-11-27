ЦСКА тренируется в полном составе перед встречей с «Лудогорцем»

сегодня, 17:21

ЦСКА проводит открытую тренировку перед матчем с «Лудогорцем» в пятом туре группового раунда Лиги Европы. Команда занимается в полном составе, включая и .

ЦСКА примет «Лудогорец» 28 ноября. «Армейцы» занимают четвертое место в турнирной таблице группы H, набрав одно очко. «Лудогорец» идет вторым с шестью баллами в активе.