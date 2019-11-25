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СМИ: Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

сегодня, 09:09

Сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату Европы 2020 года в австрийском городе Нойштифт.

Ранее национальная команда проводила тренировочный сбор в Нойштифте в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, а также ЧМ-2018. Источник, знакомый с ситуацией, заявил следующее:

Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведет в Нойштифте около десяти дней. А в конце сбора, скорее всего, состоится контрольный матч.

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка Евро-2020.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista
   11 / 856
сегодня в 12:21
Бомжи в Нигерию хотели за своим физруком...
nikot
nikot
   231 / 856
сегодня в 12:13
Соккеру больше писать не о чем!? А давайте о том,как немытых тащат к чемпионству,или только у Рейнгольда смелости хватает,говорить о судейском беспределе!СМИ стали хуже чем при СССР,газпрем деньгами всем рты закрыл!
galem72
galem72
   108 / 856
сегодня в 12:11
А чё не на крымнаш по новой роттенберговской железке в современном плацкарте? Это же так духовно и скрепно. ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Ангел неБесГрешен
   36 / 856
сегодня в 11:58
Главное патриотом на словах быть, за это деньги дают.
Ну а как на самом деле происходит - никого волновать не должно. Помёт из телека - гражданин Италии, мэры городов Сибири с видом на жительство в Штатах, лидер Путин-Тим гражданин США итд
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ПерекатиПоле
   20 / 856
сегодня в 11:20
В России к ЧМ было построено куча баз для расположения сборных, но мы будем тренироваться в Австрии. Здорово, что Стас настоящий гражданин и патриот этой европейской страны.
Горбачёв в своё время звание немец года получил и Нобелевку за Берлинскую стену.
Теперь живёт там и в ... не дует...
cska plus
cska plus
   21 / 856
сегодня в 10:51
Можно и в Сочи.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   369 / 856
сегодня в 10:43
Черкесов знает куда везти.
Hypnoz
Hypnoz
   331 / 856
сегодня в 10:40
Нормально, усатый на австрийских откатах сидит. Видимо дружбаны хорошие в Австрии !
beefs
beefs
   266 / 856
сегодня в 10:39
Да, у нас места не нашлось, обидно...
Морозовский
Морозовский ответил ПерекатиПоле
   7 / 856
сегодня в 10:25
В России к ЧМ было построено куча баз для расположения сборных, но мы будем тренироваться в Австрии. Здорово, что Стас настоящий гражданин и патриот этой европейской страны.
И, тебе, респект!
Морозовский
Морозовский ответил Jeck Denielse
   7 / 856
сегодня в 10:24
У нас самая большая территория....Самый щадящий летний климат....Полно новых арен...Хороших полей...Да и две трети матчей ЧЕ мы будем играть у нас....А не в Австрии...))) И для чего эти затратные гастроли по местам где Черчесов когда то выступал- непонятно..... Зимние вояжи по теплым странам еще оправданы...Но летом.....Ехать "кормить" австрийцев....Неумная привычка...)))
Странно слышать такие грамотные речи из стана лазурного, который развивает футбол в Германии и гасит футбол у нас. Респект, тебе, уважаемый!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   36 / 856
сегодня в 10:23
В России к ЧМ было построено куча баз для расположения сборных, но мы будем тренироваться в Австрии.
Здорово, что Стас настоящий гражданин и патриот этой европейской страны.
Морозовский
Морозовский ответил Ангел неБесГрешен
   7 / 856
сегодня в 10:21
Черчесов неровно дышит к Австрии...
Семак неровно дышит к Гвинеи- Бисау...
time out
time out
   63 / 856
сегодня в 10:16
Что так все возбудились? Какая разница где будет сборная готовиться? Да и не первый раз там будут.
Footbolista
Footbolista ответил severnyj84
   11 / 856
сегодня в 10:15
В Австрии нет места бомжам...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   33 / 856
сегодня в 10:12
В Австрии видимо кормят хорошо, если у тренера сборной, голова с плечами срослась, а щеки легли на плечи). От переживаний, стрессов худеют, а тут все наоборот.
severnyj84
severnyj84
   685 / 856
сегодня в 10:09
В Австрии чисто, свиней в сборной не должно быть.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   292 / 856
сегодня в 10:08
А почему не в Мордовии, мы ж теперь футбольная Мекка лол
VIPded
VIPded
   67 / 856
сегодня в 09:54
Вот и правильно. К ЧЕ нужно в Европе готовиться, а не в каких-нибудь эмиратах...
Big krendel
Big krendel
   29 / 856
сегодня в 09:53
У Черчесова видать в Австрии свой меркантильный интерес.
Muxaэлb Шумахер
Muxaэлb Шумахер
   115 / 856
сегодня в 09:47
Тогда игроков зенита брать нельзя. Духом Аустрии пропитаются.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
сегодня в 09:39
Была бы возможность все игры в Австрии проводить, то усатый индюк никуда бы не уезжал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   20 / 856
сегодня в 09:38
Черчесов неровно дышит к Австрии...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   28 / 856
сегодня в 09:32
У нас самая большая территория....Самый щадящий летний климат....Полно новых арен...Хороших полей...Да и две трети матчей ЧЕ мы будем играть у нас....А не в Австрии...)))
И для чего эти затратные гастроли по местам где Черчесов когда то выступал- непонятно.....
Зимние вояжи по теплым странам еще оправданы...Но летом.....Ехать "кормить" австрийцев....Неумная привычка...)))
Project Pandora
Project Pandora
   148 / 856
сегодня в 09:29
Как интересно ... Лучший ЧМ прошёл в России, а лучшие условия для подготовки всегда где-то в Европе. Мне одному кажется, что где-то не сходится?
mihaluch
mihaluch
   99 / 856
сегодня в 09:23
Австрия это Черчесова вторая родина.
STVA 1
STVA 1
   134 / 856
сегодня в 09:14
Посмотрим , как подготовятся..
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   49 / 856
сегодня в 09:12
До лампочки
Балтийский
Балтийский
   541 / 856
сегодня в 09:11
У чабана на даче.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 09:10
Опять борщи жрать будут.
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