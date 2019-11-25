СМИ: Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

сегодня, 09:09

Сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату Европы 2020 года в австрийском городе Нойштифт.

Ранее национальная команда проводила тренировочный сбор в Нойштифте в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, а также ЧМ -2018. Источник, знакомый с ситуацией, заявил следующее:

Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведет в Нойштифте около десяти дней. А в конце сбора, скорее всего, состоится контрольный матч.

Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка Евро-2020.