СМИ: Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Австрии

Сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату Европы 2020 года в австрийском городе Нойштифт.
Ранее национальная команда проводила тренировочный сбор в Нойштифте в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года, а также ЧМ-2018. Источник, знакомый с ситуацией, заявил следующее:
Там отличные условия для подготовки, и это уже было неоднократно проверено. Никаких претензий ни у тренерского штаба, ни у самих игроков никогда не было. Команда проведет в Нойштифте около десяти дней. А в конце сбора, скорее всего, состоится контрольный матч.
Напомним, что ранее состоялась жеребьёвка Евро-2020.
Ну а как на самом деле происходит - никого волновать не должно. Помёт из телека - гражданин Италии, мэры городов Сибири с видом на жительство в Штатах, лидер Путин-Тим гражданин США итд
Ну а как на самом деле происходит - никого волновать не должно. Помёт из телека - гражданин Италии, мэры городов Сибири с видом на жительство в Штатах, лидер Путин-Тим гражданин США итд
Теперь живёт там и в ... не дует...
Теперь живёт там и в ... не дует...
Здорово, что Стас настоящий гражданин и патриот этой европейской страны.
Здорово, что Стас настоящий гражданин и патриот этой европейской страны.
И для чего эти затратные гастроли по местам где Черчесов когда то выступал- непонятно.....
Зимние вояжи по теплым странам еще оправданы...Но летом.....Ехать "кормить" австрийцев....Неумная привычка...)))
И для чего эти затратные гастроли по местам где Черчесов когда то выступал- непонятно.....
Зимние вояжи по теплым странам еще оправданы...Но летом.....Ехать "кормить" австрийцев....Неумная привычка...)))