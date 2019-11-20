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«Тоттенхэм» провёл первую тренировку под руководством Моуриньо

20 ноября 2019, 22:20

Новый рулевой «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо приступил к своим обязанностям в новом клубе. Футболисты лондонской команды провели первую тренировку под руководством португальского специалиста.

Напомним, что 23 ноября «шпорам» предстоит провести поединок 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   23 / 831
21 ноября в 13:44
Понеслась!😂😂😂
cska plus
cska plus
   14 / 831
21 ноября в 07:35
Впереди сложный матч, посмотрим сможет встряхнуть команду или нет.
ст_прапорщик
ст_прапорщик ответил Сантус
   386 / 831
21 ноября в 00:23
Грешно смеяться над больными людьми....))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Виссарионович
   155 / 831
21 ноября в 00:01
Схема 4-4-2?
жозэ разработал схему Спешн Элевен и сразу авторские права. Автобусы остались в прошлом,сейчас БМП.
Виссарионович
Виссарионович
   74 / 831
20 ноября в 23:15
Схема 4-4-2?
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   22 / 831
20 ноября в 22:45
Отрабатывали автобусную тактику
Сантус
Сантус
   72 / 831
20 ноября в 22:38
Возвращаются Шпоры из сборных,заходят в раздевалку а там Моур на столе сидит в позе Доцента в камере из Джентльменов удачи....)В роли Василия Алибабаевича-Кейн...)
DXTK
DXTK
   200 / 831
20 ноября в 22:36
парковка автобуса проходит отлично!!! первый урок вождения у всех зачет.........

я представляю как Моуриньо проводил первую тренеровку......... "и так выбираем тактику боя встаем в автобус", а игроки такие "мы с Почеттино никогда этим не занимались", на что будет ответ, "а мне по х с чем и как вы занимались, а у него есть титулы в АПЛ и две ЛЧ? тото же, а теперь заткнулись все и начинаем упражнаяться. а особенно умные и несогласные со мной, будут мне чистить бутсы".
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