«Тоттенхэм» провёл первую тренировку под руководством Моуриньо

Новый рулевой «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо приступил к своим обязанностям в новом клубе. Футболисты лондонской команды провели первую тренировку под руководством португальского специалиста.
Напомним, что 23 ноября «шпорам» предстоит провести поединок 13-го тура АПЛ против «Вест Хэма».
я представляю как Моуриньо проводил первую тренеровку......... "и так выбираем тактику боя встаем в автобус", а игроки такие "мы с Почеттино никогда этим не занимались", на что будет ответ, "а мне по х с чем и как вы занимались, а у него есть титулы в АПЛ и две ЛЧ? тото же, а теперь заткнулись все и начинаем упражнаяться. а особенно умные и несогласные со мной, будут мне чистить бутсы".
я представляю как Моуриньо проводил первую тренеровку......... "и так выбираем тактику боя встаем в автобус", а игроки такие "мы с Почеттино никогда этим не занимались", на что будет ответ, "а мне по х с чем и как вы занимались, а у него есть титулы в АПЛ и две ЛЧ? тото же, а теперь заткнулись все и начинаем упражнаяться. а особенно умные и несогласные со мной, будут мне чистить бутсы".