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Кутепов вернулся в общую группу

21 ноября 2019, 14:57

Сегодня футболисты «Спартака» провели открытую тренировку.

Отмечается, что защитник команды Илья Кутепов восстановился после травмы. Футболист тренировался в общей группе. Напомним, что 24 ноября «Спартак» на выезде сыграет с «Уралом» в рамках 17-го тура РПЛ.

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Все комментарии
TihonAlt
TihonAlt
21 ноября в 23:03
Удачи ему и команде!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   145 / 833
21 ноября в 21:24
Вот и ладненько !
Свинельд
Свинельд
   266 / 833
21 ноября в 20:15
21 ноября 2019

ЦСКА продолжает подготовку к матчу 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов», который состоится 24 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнётся в 19:00 мск.

Как сообщает пресс-служба «армейцев», сегодня, 21 ноября, команда тренировалась в полном составе. Участие в занятиях принял и полузащитник Никола Влашич, получивший повреждение в расположении сборной Хорватии.

22-летний футболист получил травму 19 ноября в товарищеском матче национальной команды с Грузией (2:1), который прошёл на стадионе «Альдо Дросина» в городе Пула. Никола вышел на замену на 65-й минуте встречи, однако получил повреждение после столкновения с соперником. Хавбек не смог завершить матч и покинул поле в сопровождении врачей на 81-й минуте, сильно прихрамывая.

Не благодарите.
112910415
112910415
   66 / 833
21 ноября в 18:42
отличная новость
oFANATo
oFANATo
   111 / 833
21 ноября в 17:56
Что есть Кутепов что нет, мог бы не возвращаться.
Свинельд
Свинельд
   266 / 833
21 ноября в 16:37
Спартааааааааааак!!!!
Гавриленко
Гавриленко ответил 25процентный клоун
   4 / 833
21 ноября в 16:23
Моя следующая статья будет о Де Зеуве. Его зенитовские и конские медиа с ювентусом смешали, а на самом деле он был космос
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 833
21 ноября в 16:16
Лучший
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   265 / 833
21 ноября в 16:08
Теперь забивать голы в спартаковские ворота будет проще
makkie
makkie
   24 / 833
21 ноября в 15:54
Вот и хорошо, Кутепов отлично влился в схему с 3 ЦЗ и почти не ошибается.
Урал наверняка "отзеркалит" расстановку. Значит Илья выйдет в основе.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   73 / 833
21 ноября в 15:30
Великое событие, что без него проигрывали, что с ним будут.
Т34
Т34
   12 / 833
21 ноября в 15:06
Вот и хорошо! Все должны быть в строю.
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