Роналду: «Я вернулся»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографии с тренировки клуба.
Я вернулся.
Напомним, что вчера португалец приступил к полноценным тренировкам.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографии с тренировки клуба.
Я вернулся.
Напомним, что вчера португалец приступил к полноценным тренировкам.
________
Ахахах...))
А что, с твоей красавицей в составе, соперники не насиловали его команды? Может тебе освежат память последние годы позора Месси в ЛЧ , с 3-4 безответными палками?! И где твоя красавица была?
А причем тут Испания и Люксембург и почтальоны, когда речь идет о симуляции Месси?
Твоя дешевая попытка вновь поменять тему, провалилась!
Кстати, о "почтальонах", Испании Роналду тоже ЗАБИВАЛ, да еще и в ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ - эти три слова выделил специально, поскольку слова "забивать в официальном матче" Меське не знакомы.
Ему падавай никчемные товарняки, где он бушуют, когда соперники играют спустя рукава!
________
Ахахах...))
А что, с твоей красавицей в составе, соперники не насиловали его команды? Может тебе освежат память последние годы позора Месси в ЛЧ , с 3-4 безответными палками?! И где твоя красавица была?
А причем тут Испания и Люксембург и почтальоны, когда речь идет о симуляции Месси?
Твоя дешевая попытка вновь поменять тему, провалилась!
Кстати, о "почтальонах", Испании Роналду тоже ЗАБИВАЛ, да еще и в ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ - эти три слова выделил специально, поскольку слова "забивать в официальном матче" Меське не знакомы.
Ему падавай никчемные товарняки, где он бушуют, когда соперники играют спустя рукава!
Мальчик, ты может забыл, как твоя аргентинская королева товарняков, в прошлом году симулировав травму спрятался от Испании(6-1)?!
Мальчик, ты может забыл, как твоя аргентинская королева товарняков, в прошлом году симулировав травму спрятался от Испании(6-1)?!
, официально поддерживающих геев, говорить о "баловстве под хвостик!"
Уж кому кому, а вам бы помолчать по поводу данной темы!
, официально поддерживающих геев, говорить о "баловстве под хвостик!"
Уж кому кому, а вам бы помолчать по поводу данной темы!
😀😀😀😁😁
😀😀😀😁😁