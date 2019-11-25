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Роналду: «Я вернулся»

вчера, 21:34

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал фотографии с тренировки клуба.

Я вернулся.

Напомним, что вчера португалец приступил к полноценным тренировкам.

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Все комментарии
CPS
CPS
сегодня в 00:48
Долго же тебя не было.
NGYRZ
NGYRZ ответил Тага Дага
   53 / 857
вчера в 23:55
Красавица твоя мароканка....
Ох, люблю когда ты сливаешься по причине - "когда крыть нечем"))
Drakulа
Drakulа
   248 / 857
вчера в 23:44
Подорвал глориков барсы))
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   193 / 857
вчера в 23:36
Может Роналду имел в виду,что он вернулся к Бадри.
Тага Дага
Тага Дага ответил NGYRZ
   79 / 857
вчера в 23:31
Красавица твоя мароканка....
NGYRZ
NGYRZ ответил Тага Дага
   53 / 857
вчера в 23:29
Я знал что ты будешь защищать мароканку....6-1,это без Месси...был с ним,может быть проиграли,ну не так,где Испания, где Литва и Почтальоны..ты очень далёк от футбола...у меня нет интереса общаться с не футбольными людьми.Досвидос...навсегда.
.6-1,это без Месси
________

Ахахах...))

А что, с твоей красавицей в составе, соперники не насиловали его команды? Может тебе освежат память последние годы позора Месси в ЛЧ , с 3-4 безответными палками?! И где твоя красавица была?

А причем тут Испания и Люксембург и почтальоны, когда речь идет о симуляции Месси?
Твоя дешевая попытка вновь поменять тему, провалилась!

Кстати, о "почтальонах", Испании Роналду тоже ЗАБИВАЛ, да еще и в ОФИЦИАЛЬНОМ МАТЧЕ - эти три слова выделил специально, поскольку слова "забивать в официальном матче" Меське не знакомы.

Ему падавай никчемные товарняки, где он бушуют, когда соперники играют спустя рукава!
Тага Дага
Тага Дага ответил NGYRZ
   79 / 857
вчера в 23:12
Я знал что ты будешь защищать мароканку....6-1,это без Месси...был с ним,может быть проиграли,ну не так,где Испания, где Литва и Почтальоны..ты очень далёк от футбола...у меня нет интереса общаться с не футбольными людьми.Досвидос...навсегда.
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил sihafazatron
   410 / 857
вчера в 23:08
литвы уже закончились, можешь отдыхать)))
    NGYRZ
    NGYRZ ответил Тага Дага
       53 / 857
    вчера в 23:08
    Обязательно петух что-то должен сказать. ...иначе день пройдёт зря...откуда вернулся, всем сказал что простуда ...поиграл с Литвой и с почтальонами вернулся...тьфу,стыд..
      neomessi
      neomessi
         211 / 857
      вчера в 22:56
      В.Игнатьев оглянулся назад)))))))))))
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил BarSlona
         49 / 857
      вчера в 22:39
      Вынув из 63 мароканский
      тут не место для огласки из личной жизни.....
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         49 / 857
      вчера в 22:38
      после таких новостей Месси карьеру в сборной обычно заканчивает
      Князь Всея Турина
      Князь Всея Турина
         243 / 857
      вчера в 22:37
      Сарри: я спрятался.
      BarSlona
      BarSlona
         384 / 857
      вчера в 22:33
      Вынув из 63 мароканский
      wingback
      wingback
         246 / 857
      вчера в 22:22
      Только-только с кукана,небось...
      Тага Дага
      Тага Дага
         79 / 857
      вчера в 22:16
      Обязательно петух что-то должен сказать. ...иначе день пройдёт зря...откуда вернулся, всем сказал что простуда ...поиграл с Литвой и с почтальонами вернулся...тьфу,стыд..
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответил sihafazatron
         410 / 857
      вчера в 22:11
      литвы уже закончились, можешь отдыхать)))
      Такое чувство что если бы не Рон ,никто бы и не зашел сюда!А болелы гнома особенно!
      NGYRZ
      NGYRZ ответил fanliverpoolfan 2
         53 / 857
      вчера в 22:08
      Вернулся под хвостик баловаться
      Не фанатам Ливерпуля и болельщикам английских команд
      , официально поддерживающих геев, говорить о "баловстве под хвостик!"

      Уж кому кому, а вам бы помолчать по поводу данной темы!
      Colchoneros
      Colchoneros
         223 / 857
      вчера в 22:07
      Без комментариев!
      😀😀😀😁😁
      Гоша Тамбовский
      Гоша Тамбовский
         52 / 857
      вчера в 21:55
      После свадьбы отходил.
      sihafazatron
      sihafazatron
         12 / 857
      вчера в 21:54
      литвы уже закончились, можешь отдыхать)))
      Faustello
      Faustello
         69 / 857
      вчера в 21:48
      Игнатьев с сигаретой загадочно улыбается уже ))
      Roman Borovikov
      Roman Borovikov
         34 / 857
      вчера в 21:40
      Боюсь спросить, а куда он уходил?)) С Литвой и Люксембургом кто играл?))
      ФАЛЬШЫФКА
      ФАЛЬШЫФКА
         22 / 857
      вчера в 21:38
      Опять нырять будет все матчи(
      fanliverpoolfan 2
      fanliverpoolfan 2
         41 / 857
      вчера в 21:38
      Вернулся под хвостик баловаться
      Тео Джонс
      Тео Джонс
         55 / 857
      вчера в 21:37
      Что бы оказаться у кого то за спиной?? Берегитесь глупцы ахахах)
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