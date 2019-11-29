ГлавнаяНовости

Наставник «Сочи» прокомментировал массовое заболевание своих игроков

сегодня, 18:39

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский прокомментировал массовое заболевание игроков своей команды вирусом инфекционной ангины.

Работа ведётся при форс-мажорных обстоятельствах. Мы на связи с медицинским штабом, постоянно мониторим и ждём новостей. У всех всё индивидуально, кто-то слёг сразу, кому-то симптомы уменьшить успели. Полная картина прояснится позже.

Брать игроков на матч из молодёжной команды? С нами уже тренируются их лидеры, взять некого. Но не потому, что ребята плохие, мы юридически их использовать не сможем – контракты непрофессиональные. Игроков на матч нам хватит, но, если человек несколько дней не тренировался, организм ослаблен. Он наденет форму, но будет на поле находиться. А играть и что-то требовать от него уже сложнее.

Может, чудом выберемся из этой ситуации. Надеюсь на это.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Главный врач «Сочи»: «О сроках восстановления игроков говорить рано»
Сегодня, 19:21 Комментарии6
10 футболистов «Сочи» подхватили инфекцию, тренировка была отменена
Сегодня, 17:31 Комментарии7
Медведев: «У Малкома комплексная программа восстановления»
Сегодня, 16:33 Комментарии5
«Зенит»: «Отправили Малкома в Бразилию»
Сегодня, 15:14 Комментарии54
Шатов, скорее всего, пропустит матч со «Спартаком»
Вчера, 16:16 Комментарии18
Глебов успешно прооперирован в Германии
Вчера, 16:01 ФотоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
   164 / 952
сегодня в 20:25
команда зубило заболела корью
DanjaG
DanjaG
   89 / 952
сегодня в 19:52
Тут без свиней не обошлось.
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   51 / 952
сегодня в 19:51
Звездная болезнь(
beefs
beefs
   193 / 952
сегодня в 19:21
Чудеса, сразу вся команда?
КЭТиК
КЭТиК
   158 / 952
сегодня в 19:15
Один заразил всех
cska plus
cska plus
   11 / 952
сегодня в 18:47
Может вообще не выходить на поле.
EAGinLE
EAGinLE
   110 / 952
сегодня в 18:41
Ох , как тяжело было из Питера в Сочи Динамо Спб переехать .
😍🤩😁🐎⚠️
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100