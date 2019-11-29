10 футболистов «Сочи» подхватили инфекцию, тренировка была отменена

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Десять игроков «Сочи» перед встречей 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» попали в больницу из-за вируса инфекционной ангины. Это стало известно из сообщения пресс-службы южан в Твиттере:

За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов.

⚡ За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов. pic.twitter.com/z916M9C6Mc — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) November 29, 2019

Ранее стало известно, что защитник «Сочи» Миха Мевля может пропустить все матчи клуба в 2019-м году.