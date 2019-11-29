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10 футболистов «Сочи» подхватили инфекцию, тренировка была отменена

сегодня, 17:31
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург01.12.2019 в 14:00 Не начался

Десять игроков «Сочи» перед встречей 18-го тура РПЛ с «Оренбургом» попали в больницу из-за вируса инфекционной ангины. Это стало известно из сообщения пресс-службы южан в Твиттере:

За два дня до игры с «Оренбургом» тренировку команды пришлось отменить. По заключению клубных докторов, команду подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов.

Ранее стало известно, что защитник «Сочи» Миха Мевля может пропустить все матчи клуба в 2019-м году. 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   15 / 949
сегодня в 18:05
    Faustello
    Faustello
       11 / 949
    сегодня в 17:52
    Надо среднему брату Оренбургу очками помочь ))
    time out
    time out
       65 / 949
    сегодня в 17:37
    Ну что тут удивительного - бомжи! Вот и инфекция. Вывеской: "Сочи" суть бомжеклуба-2 не прикроешь.
    kotmyshka
    kotmyshka
       279 / 949
    сегодня в 17:35
    Хоттабыч...
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