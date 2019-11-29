«Зенит»: «Отправили Малкома в Бразилию»

Форвард «Зенита» Малком улетел в Бразилию. Об этом заявил представитель «сине-бело-голубых». Сообщается, что игрок работает в расположении «Коринтианса».
Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе.
Бомжей развели.
Бомжей развели.
В приличных чемпионатах за такое длительную дисквалификацию дают, но игроки московских клубов не прикосновенны.
В приличных чемпионатах за такое длительную дисквалификацию дают, но игроки московских клубов не прикосновенны.
Сегодня 20:17
Нельзя так раскидываться воспитанниками !
Чуть ли не единственное светлое пятно у бомжей !
Footbolista
Сегодня 20:28
К педрам...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Спартачи видать совсем забыли как они своих "воспитанников", которые являются "светлым пятном", своих "педров" отправляют в Бразилию!
Ах Педро Роша, где ты? Вроде как в декабре должен вернуться в родную Тарасовку, вот только может там не найти никого, Тедеско проклял это место!!!
Сегодня 20:17
Нельзя так раскидываться воспитанниками !
Чуть ли не единственное светлое пятно у бомжей !
Footbolista
Сегодня 20:28
К педрам...
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Спартачи видать совсем забыли как они своих "воспитанников", которые являются "светлым пятном", своих "педров" отправляют в Бразилию!
Ах Педро Роша, где ты? Вроде как в декабре должен вернуться в родную Тарасовку, вот только может там не найти никого, Тедеско проклял это место!!!