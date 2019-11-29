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«Зенит»: «Отправили Малкома в Бразилию»

сегодня, 15:14

Форвард «Зенита» Малком улетел в Бразилию. Об этом заявил представитель «сине-бело-голубых». Сообщается, что игрок работает в расположении «Коринтианса».

Малком продолжает восстанавливаться. «Зенит» направил его в Бразилию, где он тренируется по индивидуальной программе.

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Все комментарии
Кошк 47
Кошк 47
   941 / 949
сегодня в 17:21
Он улетел,не обещал вернуться))))
oFANATo
oFANATo
   76 / 949
сегодня в 17:16
40 млн. выбросили в помойку.
С детства за спортак
С детства за спортак
сегодня в 17:08
Где-то заплакали бабули , которые узнали, в какой ГАЗ они вложили свои пенсии
boris_spartak
boris_spartak
   517 / 949
сегодня в 17:07
    ошалевший
    ошалевший ответил ПерекатиПоле
       416 / 949
    сегодня в 17:06
    Юсупов в том матче двоих сломал : Малкома и Дриусси. В приличных чемпионатах за такое длительную дисквалификацию дают, но игроки московских клубов не прикосновенны.
    сейчас пересмотрел момент малком-юсупов,обычный фол,за какие нигде и жёлтых не дают+мулатка до конца игры отбегал не морщась,по мне дак малком отдыхает не по вине юсупова,а то что 40 лямов игрок за 4 месяца сыграл всего 1 час то не надо сваливать всё на своих бывших
    feris1
    feris1
       103 / 949
    сегодня в 17:05
    Приобрели у барсуков головную боль.
    marvel777
    marvel777
       640 / 949
    сегодня в 17:00
    я уже забыл что он в Зените)
    Big krendel
    Big krendel
       35 / 949
    сегодня в 16:57
    А чего ему тут делать, если осталось 3 матча и на юга клуб уедет? Пускай в тепле восстанавливается, а то снег завтра начинается в Питере и морозы.
    смещной
    смещной
       878 / 949
    сегодня в 16:57
    Среди всех привычек и зависимостей особо странной кажется тяга одного питерского футбольного клуба содержать дорогостоящих пассажиров.
    Hypnoz
    Hypnoz
       256 / 949
    сегодня в 16:55
    Устал парень ! Барселона вовремя избавилась.
    Бомжей развели.
    Doping_87
    Doping_87 ответил VV V
       748 / 949
    сегодня в 16:55
      cska plus
      cska plus
         13 / 949
      сегодня в 16:48
      Странно, полноценный игрок Зенита а будет индивидуально заниматься в Бразилии, правду говорят богатеньких не понять.
      ПерекатиПоле
      ПерекатиПоле
         24 / 949
      сегодня в 16:47
      Юсупов в том матче двоих сломал : Малкома и Дриусси.
      В приличных чемпионатах за такое длительную дисквалификацию дают, но игроки московских клубов не прикосновенны.
      VV V
      VV V
         752 / 949
      сегодня в 16:44
        Армейская душа
        Армейская душа
           67 / 949
        сегодня в 16:43
        Второй Витиньо
        ПерекатиПоле
        ПерекатиПоле ответил Байкал-38
           24 / 949
        сегодня в 16:42
          Mangur
          Mangur
             596 / 949
          сегодня в 16:34
          Без комментариев
          kotmyshka
          kotmyshka
             284 / 949
          сегодня в 16:33
          здоровья
          Гавриленко
          Гавриленко
             3 / 949
          сегодня в 16:32
          озеро недовольно зенитом, но против Спартака за них)))классика))))
          Крутой камерунец
          Крутой камерунец
             44 / 949
          сегодня в 16:29
          зулусу холодно стало в питере))))
          Крутой камерунец
          Крутой камерунец
             44 / 949
          сегодня в 16:29
          ву-ха-хахахахаххаа))))
          Roman Borovikov
          Roman Borovikov
             51 / 949
          сегодня в 16:24
          Надеемся навсегда, и хоть 50% суммы его трансфера вернули)
          Бубнин
          Бубнин
             96 / 949
          сегодня в 16:20
          Отпустили погреться.
          КЭТиК
          КЭТиК
             151 / 949
          сегодня в 16:09
          Надо было его в аренду сдать.
          Байкал-38
          Байкал-38
             755 / 949
          сегодня в 16:07
          spartach n1
          Сегодня 20:17
          Нельзя так раскидываться воспитанниками !
          Чуть ли не единственное светлое пятно у бомжей !


          Footbolista
          Сегодня 20:28
          К педрам...
          ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

          Спартачи видать совсем забыли как они своих "воспитанников", которые являются "светлым пятном", своих "педров" отправляют в Бразилию!
          Ах Педро Роша, где ты? Вроде как в декабре должен вернуться в родную Тарасовку, вот только может там не найти никого, Тедеско проклял это место!!!
          dimagas2
          dimagas2
             125 / 949
          сегодня в 16:02
          Родина бакланов уже в Бразилии)))
          mihaluch
          mihaluch
             86 / 949
          сегодня в 16:02
          В Питере - зима, а в Бразилии - лето...
          RussianMango
          RussianMango
             332 / 949
          сегодня в 15:59
          Малкома так и не увидим...осядут в Бразилии народные деньги...навсегда. Ахахаха
          Big krendel
          Big krendel
             35 / 949
          сегодня в 15:55
          Здоровья ему.
          Klaksvikar Itrottarselag
          Klaksvikar Itrottarselag
             240 / 949
          сегодня в 15:42
          Два месяца искали с собаками и наконец обнаружили в Коринтиансе. Теперь надо сделать вид что так и задумано.
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