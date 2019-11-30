Щесны: «Я ненавижу газеты. Оценки игрокам вызывают у меня смех»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Польши признался, что не читает спортивные газеты.

Я ненавижу газеты. Я сильно изменился после того, как приехал в Италию, потому что не знал языка и не был в курсе, что обо мне пишут. С тех пор я продолжаю избегать их и по-прежнему не читаю.

Оценки игрокам вызывают у меня смех, потому что о том, как сыграл футболист, знает только он сам. Одна газета поставит Игуаину 5.5, а другая – 7.5.