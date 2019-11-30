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Щесны: «Я ненавижу газеты. Оценки игрокам вызывают у меня смех»

сегодня, 03:31

Голкипер «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны признался, что не читает спортивные газеты.

Я ненавижу газеты. Я сильно изменился после того, как приехал в Италию, потому что не знал языка и не был в курсе, что обо мне пишут. С тех пор я продолжаю избегать их и по-прежнему не читаю.

Оценки игрокам вызывают у меня смех, потому что о том, как сыграл футболист, знает только он сам. Одна газета поставит Игуаину 5.5, а другая – 7.5.

По слухам, Щесны близок к продлению своего контракта с туринским клубом.

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beefs
beefs
   189 / 956
сегодня в 05:11
Все возомнили себя спецами, пишут что попало...
Zenit_84
Zenit_84
   234 / 956
сегодня в 04:23
Ты ещё Бубнова не слышал
cska plus
cska plus
   10 / 956
сегодня в 04:18
СМИ ненавидят 95% населения планеты.
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