ГлавнаяНовости

Видаль: «Если почувствую, что не нужен „Барсе“, придется найти другой клуб»

сегодня, 21:17

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль не отрицает возможности ухода из каталонского клуба. Футболиста не устраивает малое количество игровой практики.

Было несколько матчей, в которых я не выходил в стартовом составе, и это меня огорчает. Стоит посмотреть на эту ситуацию объективно. Если я почувствую, что не нужен «Барселоне», мне придется найти другое место для продолжения карьеры. Я хочу быть важной частью команды.

Сама же «Барселона» не намерена продавать чилийского футболиста. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Саутгейт: «Англия добилась уважения»
Сегодня, 21:57 Комментарии1
Де Хеа: «Плохие результаты МЮ не из-за недостаточного усилия игроков»
Сегодня, 21:36 Комментарии7
Ибрагимович: «Буду играть хоть до 50 лет, если меня мотивируют планы клуба»
Сегодня, 20:53 Комментарии11
Пике - о 3:0 с «Реалом»: «Уже не весело так побеждать в Мадриде»
Сегодня, 20:51 Комментарии11
Себальос поблагодарил Эмери
Сегодня, 20:07 Комментарии1
Моуриньо - об увольнении Эмери: «Такие новости всегда печальны»
Сегодня, 18:21 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
   38 / 952
сегодня в 22:29
Артурчик как хорошее вино.
Кто бы мог подумать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100