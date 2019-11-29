Видаль: «Если почувствую, что не нужен „Барсе“, придется найти другой клуб»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль не отрицает возможности ухода из каталонского клуба. Футболиста не устраивает малое количество игровой практики.
Было несколько матчей, в которых я не выходил в стартовом составе, и это меня огорчает. Стоит посмотреть на эту ситуацию объективно. Если я почувствую, что не нужен «Барселоне», мне придется найти другое место для продолжения карьеры. Я хочу быть важной частью команды.
Сама же «Барселона» не намерена продавать чилийского футболиста.
Кто бы мог подумать.
Кто бы мог подумать.