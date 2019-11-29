Видаль: «Если почувствую, что не нужен „Барсе“, придется найти другой клуб»

Полузащитник «Барселоны» не отрицает возможности ухода из каталонского клуба. Футболиста не устраивает малое количество игровой практики.

Было несколько матчей, в которых я не выходил в стартовом составе, и это меня огорчает. Стоит посмотреть на эту ситуацию объективно. Если я почувствую, что не нужен «Барселоне», мне придется найти другое место для продолжения карьеры. Я хочу быть важной частью команды.